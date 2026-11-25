Cuối tuần là lúc để gác lại âu lo và dành thời gian cho những điều yêu thích. Bằng nhiều cách khác nhau, mỗi người đều có cho mình niềm vui cuối tuần thật riêng và đáng mong chờ.

Cuối tuần: Đến hẹn lại vui

Mỗi khi cuối tuần đến gần, hàng loạt kế hoạch vui chơi và gặp gỡ cũng bắt đầu được khởi động. Người lên kế hoạch gặp gỡ bạn bè, người dành thời gian cho gia đình, hay đơn giản là tận hưởng những điều mình yêu thích.

Và giữa hàng tá kế hoạch, chuyện ăn ngon lúc nào cũng chiếm một "slot" ưu tiên. Đặc biệt, những món ăn nóng hổi, vàng giòn luôn là lựa chọn được nhiều người yêu thích, từ những buổi tụ tập bạn bè đến bữa ăn quây quần bên gia đình, những món chiên góp thêm hương vị cho các cuộc vui và cũng là một phần cảm hứng đằng sau tinh thần Fryday đang được lan tỏa.

Khi niềm vui cuối tuần trở thành điều đáng mong chờ

Với Uyên, 23 tuổi, cuối tuần là dịp hiếm hoi để cả nhóm bạn gặp lại nhau sau những ngày bận rộn. Từ khi ra trường đi làm, việc hẹn đủ người không còn dễ như trước, vì thế mỗi cuộc gặp đều được cả nhóm trân trọng. Không chỉ để trò chuyện hay cập nhật cuộc sống, những buổi gặp mặt còn là dịp để cùng nhau khám phá quán mới, thưởng thức những món ăn yêu thích trong không khí rộn ràng của ngày cuối tuần.

Mỗi lần chốt được cuộc hẹn cuối tuần, Uyên lại ưu tiên tìm quán có món mới hấp dẫn để đổi vị. Cả nhóm cùng gửi video review, bàn xem món nào đáng thử rồi thống nhất địa điểm.

Trong khi đó, Hoàng Minh, 24 tuổi, lại chọn tận hưởng cuối tuần theo cách riêng. Sau một tuần với nhiều lịch trình, Minh thích dành thời gian cho sở thích cá nhân như xem phim, chơi game hoặc tìm món ngon để thưởng thức tại nhà. Với Minh, đó là khoảng thời gian thoải mái để làm điều mình thích và tận hưởng những niềm vui giản dị.

Hôm nào thèm gà chiên, anh tự vào bếp làm một đĩa giòn rụm, thêm loại sốt yêu thích. Hôm muốn đổi vị, Minh lại thử công thức mới đã lưu trên mạng.

Còn với chị Hà, cuối tuần gắn liền với những bữa cơm gia đình. Khi mọi người có dịp ngồi lại cùng nhau, những câu chuyện thường ngày và những món ăn quen thuộc lại trở thành chất xúc tác kết nối các thành viên. Đặc biệt, những món ăn nóng hổi, vàng giòn thường là lựa chọn được cả nhà yêu thích trong những dịp quây quần.

Bữa tối cứ thế nối dài bằng chuyện ở lớp của con, chuyện trong ngày của bố mẹ và bàn bạc xem ngày mai đi đâu. Món ngon vì thế mang theo cả niềm vui từ lúc chuẩn bị.

Dù mỗi người có một cách tận hưởng khác nhau, những món ăn ngon vẫn thường góp mặt trong các kế hoạch cuối tuần. Từ những cuộc hẹn bạn bè đến những bữa cơm gia đình, các món chiên không chỉ mang đến hương vị hấp dẫn mà còn góp thêm không khí rộn ràng cho những khoảnh khắc bên nhau. Đó cũng là niềm cảm hứng mà tinh thần Fryday của Meizan Gold đang lan tỏa.

Meizan Gold cùng mọi người lan tỏa cảm hứng "Cuối tuần giòn vui"

Giữa vô vàn cách để "sạc pin" và làm mới cảm xúc sau một tuần bận rộn, ăn ngon cuối tuần như một phần khó tách rời khi trở thành hoạt động vừa nuông chiều vị giác vừa đong đầy cảm xúc. Bắt nhịp với tinh thần tận hưởng cuối tuần, Meizan Gold mang đến cảm hứng "Cuối tuần giòn vui", lấy những món chiên thơm ngon làm chất xúc tác cho cuộc vui.

Chị Hà hào hứng: "Nhà mình rất thích các món chiên, đặc biệt là nem rán. Cuối tuần mà có một đĩa nem vàng giòn được chiên từ Meizan Gold là cả nhà đã có ngay một bữa quây quần vui vẻ rồi."

Với thông điệp "Fryday, Fry đi | Có Meizan Gold – Cuối tuần giòn vui", thương hiệu Meizan gửi lời rủ rê mọi người cùng tận hưởng ngày nghỉ qua những món ngon yêu thích. Nhờ khả năng chịu nhiệt cao, phù hợp với nhiệt độ chiên phổ biến 170°C - 180°C, Meizan Gold sẵn sàng "quẩy" cùng những màn trổ tài từ gà chiên khao hội bạn đến nem rán cho bữa cơm nhà.

Thông qua lời rủ rê "Fry đi", thương hiệu khơi gợi hứng thú vào bếp, trổ tài với những món chiên yêu thích để chiêu đãi chính mình và những người thân yêu.

Kế hoạch đã có, giờ là lúc bạn tự tay mở màn cho khoảng thời gian nghỉ ngơi! Bật playlist yêu thích, xắn tay vào bếp và chuẩn bị bữa ngon để khởi động những câu chuyện rộn ràng. Cuối tuần này, bạn sẽ "Fry" món gì để chiêu đãi bản thân và người thân cùng Meizan Gold?

Thông tin đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường:

- Tên đơn vị: Công ty TNHH Dầu thực vật Cái Lân (CALOFIC).

- Địa chỉ: Khu công nghiệp Cái Lân, Phường Bãi Cháy, Thành phố Quảng Ninh, Việt Nam