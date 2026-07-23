Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, lúc 7h ngày 23/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc; 129,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49 km/giờ), giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h.
Dự báo đến 7h ngày 24/7, áp thấp nhiệt đới cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 220 km về phía Đông, di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 25-30 km/h, khả năng mạnh thêm, cường độ mạnh cấp 7, giật cấp 9.
Khoảng 7h ngày 25/7, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và khả năng mạnh lên thành bão, cơn bão số 2 trong năm 2026 trên Biển Đông, cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 10.
Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và có thể mạnh thêm.
Tác động của áp thấp nhiệt đới sau mạnh thành bão, từ đêm 24/7, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2-4 m, biển động mạnh.
Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
Nhận định đợt mưa lớn trên đất liền nước ta, cơ quan khí tượng cho hay, từ chiều tối 23/7 đến đêm 24/7, Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-120 mm, cục bộ mưa rất to trên 220 mm.
Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100 mm trong 3 giờ.
Ngày 25/7, Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to với lượng mưa 10-30 mm, cục bộ mưa rất to trên 80 mm.
Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, gió giật mạnh. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ nguy cơ gây ra lũ quét trên các sông suối, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị.