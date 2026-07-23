HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Cuối tuần Biển Đông khả năng đón bão số 2, miền Bắc mưa lớn suốt 3 ngày

HUỆ NGUYỄN
|

Dự báo cuối tuần này, áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào Biển Đông và mạnh thành bão số 2, miền Bắc mưa lớn từ chiều nay.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, lúc 7h ngày 23/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc; 129,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49 km/giờ), giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h.

Cuối tuần Biển Đông đón bão số 2 , miền Bắc mưa lớn kéo dài 3 ngày - Ảnh 1.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. (Nguồn: NCHMF)

Dự báo đến 7h ngày 24/7, áp thấp nhiệt đới cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 220 km về phía Đông, di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 25-30 km/h, khả năng mạnh thêm, cường độ mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Khoảng 7h ngày 25/7, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và khả năng mạnh lên thành bão, cơn bão số 2 trong năm 2026 trên Biển Đông, cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và có thể mạnh thêm.

Tác động của áp thấp nhiệt đới sau mạnh thành bão, từ đêm 24/7, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2-4 m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Nhận định đợt mưa lớn trên đất liền nước ta, cơ quan khí tượng cho hay, từ chiều tối 23/7 đến đêm 24/7, Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-120 mm, cục bộ mưa rất to trên 220 mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100 mm trong 3 giờ.

Ngày 25/7, Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to với lượng mưa 10-30 mm, cục bộ mưa rất to trên 80 mm.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, gió giật mạnh. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ nguy cơ gây ra lũ quét trên các sông suối, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị.

Hướng dẫn tra cứu thông tin liệt sĩ, gửi yêu cầu nhận thân nhân trên VNeID
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

dự báo thời tiết

Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia

áp thấp nhiệt đới

bão số 2

Bắc Biển Đông

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

01:01
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

01:27
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

01:16
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại