VTV.vn - Ngày 22/7, Cục C06 (Bộ Công an) cho biết, ứng dụng định danh điện tử VNeID đã tích hợp chức năng tra cứu thông tin liệt sĩ, gửi yêu cầu nhận thân nhân và theo dõi kết quả.

Theo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) cho biết, ứng dụng định danh điện tử VNeID đã tích hợp kênh tra cứu, giúp người dân tìm kiếm thông tin liệt sĩ, gửi yêu cầu nhận thân nhân và theo dõi kết quả.

Đây là chức năng mới nhằm cung cấp kênh tra cứu chính thống, tập trung và thuận tiện để người dân, thân nhân liệt sĩ tra cứu và thực hiện nhận liệt sĩ. Qua đó, góp phần hỗ trợ xác minh thông tin, kết nối thân nhân với phần mộ liệt sĩ và phục vụ công tác tri ân, đền ơn đáp nghĩa.

Để thực hiện tra cứu, người dân cần có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Hướng dẫn kết nối thân nhân liệt sĩ trên ứng dụng VNeID. (Clip: Bộ Công an)

Cách thực hiện

- Bước 1: Truy cập chức năng: Đăng nhập vào trang chủ tài khoản định danh điện tử, nhấn "Ví giấy tờ"; Nhấn "Dịch vụ khác"; Nhấn "Kết nối thân nhân liệt sĩ".

- Bước 2: Nhấn Danh sách liệt sĩ

- Bước 3: Tìm kiếm thông tin liệt sĩ, công dân thực hiện nhập các thông tin

+ Nhấn Tìm kiếm

+ Nhấn Xem chi tiết để xem chi tiết thông tin của liệt sĩ

Lưu ý: Nhấn Làm mới để xóa các thông tin vừa nhập





- Bước 4: Công dân thực hiện kiểm tra lại các thông tin và nhấn Nhận nhân thân

- Bước 5: Nhập thông tin nhận nhân thân:

+ Số điện thoại liên hệ

+ Chụp ảnh tài liệu chứng minh

+ Nhấn Xác nhận  Hệ thống hiển thị màn gửi yêu cầu thành công

- Nhấn Tiếp tục tra cứu để tiếp tục tra cứu thông tin liệt sĩ

- Nhấn Trang chủ để quay lại màn trang chủ tài khoản định danh điện tử

Danh sách đã nhận nhân thân

Cách thực hiện:

- Bước 1: Tại màn hình kết nối thân nhân liệt sĩ, nhấn Danh sách đã nhận nhân thân

- Bước 2: Nhấn vào bản ghi để xem chi tiết yêu cầu đã nhận nhân thân

- Nhấn Xem ngay để xem thông tin chi tiết của liệt sĩ