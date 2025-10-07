Tuổi Sửu

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Sửu là một trong những con giáp thành công nhất trong việc "đắc nhân tâm". Họ trầm lặng nhưng luôn biết cách xây dựng những mối quan hệ bền vững và đáng tin cậy. Không thích dùng những lời lẽ đao to búa lớn, nhưng tuổi Sửu lại có lối tư duy sâu sắc. Con giáp này cũng rất tài năng, và càng về trung vận càng có cuộc sống sung túc, đủ đầy, thậm chí giàu có. Hay giúp đỡ người khác nên con giáp này cũng luôn có quý nhân ở bên và sẵn lòng giúp đỡ.

Năm Giáp Thìn 2024, tuổi Sửu nằm trong số những con giáp phạm Thái Tuế và gặp những thách thức nhất định, bị hung tinh Quyển Thiệt cản đường. Nếu không cẩn thận, họ còn có thể bị tiểu nhân chơi xấu khiến tiền bạc hao hụt ít nhiều.

(Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, bước sang năm Ất Tỵ 2025, tuổi Sửu lại là một trong những con giáp may mắn bậc nhất với đường tài lộc vô cùng khởi sắc. Được cục diện Tam hợp Thái tuế chống lưng, con giáp này dù làm việc trong lĩnh vực nào thì cũng sẽ ghi được những dấu ấn tích cực. Đặc biệt những người làm về kinh doanh sẽ dễ gặt hái nhiều lộc lá nhất.

Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Sửu gặp thời đổi vận là do có nhiều cát tinh chiếu rọi mà đáng kể nhất là sao Hoa Cái. Đây là một sao tốt chủ về sự thông tuệ, mẫn tiệp trong học tập, sự chăm chỉ, khéo léo, đảm đang và những may mắn mà họ có thể gặp được trong cuộc đời. Có sự hỗ trợ của sao Hoa Cái, con giáp tuổi Sửu sẽ có sự nghiệp thăng tiến, dù làm gì cũng hái ra tiền, cuộc sống sung túc, thịnh vượng.

Tử vi học có nói, tháng 8 âm là một trong những giai đoạn viên mãn nhất trong năm của người tuổi Sửu. Không chỉ may mắn trong những mối quan hệ ngoài xã hội, hạnh phúc trong chuyện gia đình, tình cảm mà con giáp này còn rất giàu có, làm đâu trúng đó. Chính vì vậy, tháng 8 âm đã trôi qua được một nửa, con giáp tuổi Sửu nên biết nắm bắt thời cơ để kiếm tiền, chuẩn bị cho tháng 9 âm sắp tới.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ là một trong những con giáp sở hữu nguồn năng lượng tích cực, tươi vui, luôn đem lại cho người khác cảm giác được chăm sóc và quan tâm. Con giáp này cũng rất đa tài, thích hợp với nhiều ngành nghề, thậm chí kiếm được nhiều từ nghề tay trái hơn cả công việc chính. Đây chính những ưu điểm giúp tuổi Tỵ tiếp cận nhiều cơ hội thuận lợi trong cả công việc lẫn cuộc sống, từ đó mà trở nên giàu có.

(Ảnh minh họa)

Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Tỵ có sự hỗ trợ của nhiều cát tinh mà đáng nói nhất trong số đó chính là sao Thiên Giải. Đây là một cát tinh chịu trách nhiệm cho việc giải ách, trừ hung, giảm bệnh tật, đề phòng và giảm tai họa, đồng thời mang lại phúc thọ và may mắn đặc biệt. Được sao tốt này chiếu rọi cũng giống như việc sở hữu một tấm bùa hộ mệnh tuyệt vời có thể giúp con giáp tuổi Tỵ vượt qua khó khăn, thử thách và đi tới thành công rực rỡ trong cuộc sống.

Ngoài sao Thiên Giải, tuổi Tỵ còn có sự hỗ trợ của 2 cát tinh khác là Kim Ngư và Bát Tọa nên sẽ được quý nhân tương trợ đúng lúc. Kim Ngư là sao tốt tượng trưng cho sự giàu có và thành công, còn Bát Tọa là sao tốt chủ về sự vinh hiển, học vấn, thi cử. Những người tuổi Tỵ dù đang công tác hay đang đi học cũng sẽ dễ gặt hái kết quả tốt trong năm Ất Tỵ.

Cũng giống như tuổi Sửu, tuổi Tỵ cũng là con giáp được hưởng nhiều lợi ích từ tháng 8 âm này. Tử vi học có nói, được cát tinh hỗ trợ, con giáp này dù làm trong lĩnh vực nào cũng gặt hái những thành quả nhất định, nếu đang kinh doanh thì lại càng dễ thu được nhiều lộc lá. Do đó, càng biết tận dụng thời cơ thì con giáp tuổi Tỵ sẽ càng thành công. Ngoài ra, tuổi Tỵ sẽ còn nhận được nhiều tin vui khác trong cuộc sống, bao gồm cả các vấn đề về sức khỏe.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là một trong những con giáp được đánh giá cao về mặt tư duy khi vừa sở hữu trí thông minh đỉnh cao lại có cả sự sắc sảo, bản lĩnh và quyết đoán hiếm có. Con giáp này còn đặc biệt giỏi trong việc phân tích vấn đề, nhất là thu vén, quản lý tài chính xuất sắc nên cuộc sống của họ và gia đình luôn đủ đầy, dư dả.

(Ảnh minh họa)

Năm Ất Tỵ 2025, con giáp tuổi Dậu có tài vận hanh thông bậc nhất nhờ nhiều cát tinh chiếu rọi, từ sao Địa Giải, Tướng Tinh cho đến Kim Quỹ và Tam Thai.

Với sự xuất hiện của sao Địa Giải chiếu rọi, con giáp tuổi Dậu sẽ gặp dữ hóa lành, chuyện gì cũng suôn sẻ. Sao Tướng Tinh chủ về quyền lực, cho thấy sự thăng tiến của con giáp này trong công việc. Sao Tam Thai là một cát tinh trong tử vi lá số mang nhiều ý nghĩa về may mắn, mang lại cát lợi về danh vọng, địa vị trong xã hội. Sao Kim Quỹ chủ về sự giàu có, vận may trong sự nghiệp cũng như có quý nhân trợ giúp.

Nếu như tháng 8 âm là lúc để tuổi Sửu và tuổi Tỵ hái ra tiền thì đây cũng là lúc tuổi Dậu cần phải thận trọng. Tuổi Dậu sắc sảo, nhưng lại rất thương người, dễ mềm lòng, đôi lúc bị kẻ tiểu nhân lợi dụng. Do đó, con giáp này được khuyên nên chú ý lời ăn tiếng nói, đặc biệt trong việc làm ăn, đầu tư càng phải đề phòng để tránh rủi ro.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.