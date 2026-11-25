Nhiều bạn trẻ độc thân đang tham gia trào lưu khoe profile trong một bức ảnh trên TikTok để “chạy KPI tình cảm” trước Tết Nguyên đán.

Càng gần cuối năm, mạng xã hội TikTok càng xuất hiện nhiều bài đăng tìm người yêu theo cách khá đặc biệt gói gọn toàn bộ thông tin cá nhân vào một bức ảnh. Thay vì viết những dòng giới thiệu dài dòng hay đăng bài tìm người yêu trong các hội nhóm hẹn hò, nhiều bạn trẻ thiết kế một tấm profile có đầy đủ ảnh chân dung, tuổi tác, nghề nghiệp, nơi sống, sở thích, tính cách, thậm chí cả cung hoàng đạo và số đo cơ thể.

Người xem chỉ cần lướt qua một bức ảnh là có thể hình dung sơ bộ về chủ nhân, từ đó quyết định có nên để lại bình luận làm quen hay không. Trào lưu này được gọi là “khoe profile trong một bức ảnh”.

Có người chọn ảnh chân dung chỉn chu, ghi rõ chiều cao, cân nặng, công việc và tình trạng độc thân. Người khác lại trình bày theo phong cách vui nhộn, thêm các mục như điểm mạnh, điểm yếu, sở thích cuối tuần, mẫu người lý tưởng hay những điều không thể chấp nhận trong một mối quan hệ. Một số bạn trẻ còn chủ động ghi rõ mong muốn tìm người yêu nghiêm túc để Tết Nguyên đán về ra mắt ở phần ghi chú.

Điểm khiến trào lưu thu hút là cách thể hiện vừa trực quan, vừa có phần hài hước. Thay vì phải trả lời đi trả lời lại những câu hỏi quen thuộc như bao nhiêu tuổi, làm nghề gì, sống ở đâu, quần áo mặc size nào, người đăng đã cung cấp sẵn thông tin cơ bản.

Những profile cực ngắn gọn giúp tìm được người hợp với mình.

Người muốn tìm hiểu cũng dễ mở lời hơn khi có thể dựa vào một chi tiết trên profile để bắt chuyện. Chẳng hạn, sở thích du lịch, thú cưng, thể thao hay gu âm nhạc đều có thể trở thành điểm khởi đầu cho một cuộc trò chuyện.

Minh Nguyệt (23 tuổi, Hà Nội) biết đến trào lưu làm profile tìm người yêu qua một bài đăng của bạn bè trên TikTok. Thấy cách giới thiệu bản thân bằng một bức ảnh vừa lạ vừa vui, cô quyết định làm theo và đăng tải lên trang cá nhân với hy vọng có thêm cơ hội gặp gỡ người phù hợp.

“Mình độc thân cũng được một thời gian, công việc bận rộn nên ít có cơ hội quen người mới. Trước đây, mình từng tham gia một vài ứng dụng hẹn hò nhưng cảm giác trò chuyện khá mất thời gian. Cách thức này nhanh gọn đơn giản hơn, cũng không mong kiếm được người yêu luôn, nhưng kết bạn chung sở thích cũng vui”, Minh Nguyệt nói. Cùng với ảnh chân dung, cô giới thiệu bản thân cao 1,6m, thích du lịch, xem phim, nuôi thú cưng, cung xử nữ và thường dành cuối tuần để gặp gỡ bạn bè.

Phần bình luận bên dưới các bài đăng thường trở thành nơi diễn ra những màn mai mối tự phát. Người độc thân để lại thông tin cá nhân, bạn bè tag nhau vào giới thiệu, thậm chí có người chủ động nhận xét hai profile có nhiều điểm tương đồng và nhiệt tình ghép đôi.

Nhiều bạn trẻ đánh giá đây là trào lưu tích cực, vui vẻ trong dịp cuối năm. “Trào lưu khá dễ thương, nhất là với những người độc thân nhưng ngại chủ động làm quen. Bình thường muốn tìm hiểu ai đó phải hỏi han đủ thứ, đôi khi nói chuyện mãi mới biết không hợp”...

“Thay vì đăng những dòng trạng thái than ế hay chờ người khác giới thiệu, mình chủ động quảng bá bản thân theo cách sáng tạo”; “Mỗi người có một phong cách thiết kế, một tiêu chí tìm kiếm khác nhau, đọc cũng thấy thú vị. Biết đâu từ một bài đăng tưởng chỉ để bắt trend lại có người tìm được bạn đời”; “Những thông tin nhỏ ấy giúp tìm được người có chung sở thích, dễ bắt đầu câu chuyện hơn”.

Cuối năm là khoảng thời gian nhiều người độc thân tìm kiếm người yêu để đưa về ra mắt gia đình dịp Tết Nguyên đán. Không ít bạn trẻ tranh thủ đăng profile trước Tết với hy vọng có thể tìm được người trò chuyện, hẹn hò và cùng nhau đón năm mới. Một số người còn hài hước xem đây là cách “chạy KPI tình cảm” trước khi năm cũ khép lại.