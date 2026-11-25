Sau khi clip ghi lại cảnh hai người đàn ông đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, xảy ra mâu thuẫn với xe khách đang lưu thông trên đường được chia sẻ trên mạng xã hội, lực lượng CSGT tỉnh Gia Lai đã vào cuộc xác minh và xử lý những người liên quan.

Nngày 23/11, trên mạng xã hội facebook lan truyền clip được ghi từ xe ô tô con di chuyển trên quốc lộ 14, đoạn qua xã Ia Le, tỉnh Gia Lai. Khi phát hiện một xe máy có hai người đàn ông không đội mũ sang đường, tài xế ô tô đã bóp còi.

Tuy nhiên, hai người đàn ông bực tức, buông lời chửi bới và chặn xe ô tô để “nói chuyện” với tài xế. Lúc này, tài xế ô tô dừng xe bước xuống xin lỗi thì bị một người đàn ông đi xe máy dùng tay đấm vào ngực.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ số 1 Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành xác minh, làm rõ những người có mặt trong clip. Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào khoảng 14h40 ngày 22/11, tại Km 1661+500 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thôn Phú Bình, xã Ia Le, tỉnh Gia Lai.

Lực lượng chức năng xác định phương tiện liên quan là xe mô tô mang biển kiểm soát 50Y1-xxxx. Người điều khiển xe là ông B.M.C. (SN 1974, trú tại xã Đ.T, TP Hồ Chí Minh; hiện tạm trú tại thôn P.A, xã I.L, tỉnh Gia Lai). Người ngồi phía sau là ông T.Q. (SN 1997, trú tại thôn P.H, xã I.L, tỉnh Gia Lai).

Đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông B.M.C. không xuất trình được giấy phép lái xe và thừa nhận nội dung phản ánh trong clip lan truyền trên mạng xã hội là đúng sự thật.

Căn cứ kết quả xác minh, Tổ công tác địa bàn đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông B.M.C. về 3 hành vi, gồm: Không đội mũ bảo hiểm dành cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông; chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm dành cho người đi mô tô, xe máy; không có giấy phép lái xe theo quy định. Tổng mức phạt đối với người điều khiển phương tiện là 4 triệu đồng.

Không chỉ người điều khiển xe, chủ phương tiện cũng bị xử lý. Cụ thể, lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà L.T.H.H., chủ xe mô tô biển kiểm soát 50Y1-xxxx, về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 56 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Với hành vi này, chủ phương tiện bị phạt 9 triệu đồng.

Như vậy, tổng mức phạt đối với người điều khiển và chủ phương tiện là 14 triệu đồng. Lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ một xe mô tô và một giấy đăng ký xe theo quy định.