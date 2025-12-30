Cuối năm 2026 khởi công dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Nội dung trên được đề cập tại thông báo kết luận của Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh tại cuộc họp kiểm điểm tình hình triển khai dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam và dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh.

Bộ trưởng Xây dựng nhìn nhận, bối cảnh hiện tại đòi hỏi sự tập trung và quyết liệt ở mức độ cao nhất để đẩy nhanh tiến độ các dự án đường sắt trọng điểm quốc gia.

Xác định giải phóng mặt bằng là khâu then chốt quyết định tiến độ khởi công, Bộ trưởng yêu phải hoàn thành việc bàn giao toàn bộ tim tuyến, mốc giới và phạm vi giải phóng mặt bằng cho các địa phương khi có đủ cơ sở pháp lý. Đặc biệt lưu ý chủ động phối hợp xử lý sớm việc di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật (điện, nước...) để tránh tình trạng gây đình trệ toàn bộ dự án.

Với dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu Vụ Kế hoạch - Tài chính khẩn trương hoàn thành báo cáo của Bộ Xây dựng về cơ chế đặc thù, phương thức đầu tư và tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư…

Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng chủ trì, phối hợp cùng chủ đầu tư xây dựng tiến độ chi tiết các công việc đảm bảo khởi công dự án vào cuối năm 2026, đặc biệt là vận dụng các cơ chế đặc thù để sớm lựa chọn Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

Tư lệnh ngành Xây dựng cũng yêu cầu các đơn vị liên quan tham mưu thành lập các Ban Chỉ đạo của bộ triển khai các dự án đường sắt quốc gia.

Với dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng , Bộ trưởng Xây dựng cho rằng dự án đang bước vào giai đoạn then chốt, đòi hỏi phải tuân thủ nghiêm ngặt các mốc thời gian đã đề ra để đảm bảo sự đồng bộ kỹ thuật và tiến độ với phía Trung Quốc.

" Bất kỳ sự chậm trễ nào cũng sẽ ảnh hưởng đến cam kết chung và hiệu quả tổng thể của toàn tuyế n", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh lưu ý Ban Quản lý dự án Đường sắt phải hoàn thành công tác khảo sát, thiết kế 16 ga còn lại thuộc dự án thành phần 1 và phấn đấu lựa chọn nhà thầu thi công trong quý I/2026.

Các đơn vị liên quan phải phối hợp chặt chẽ, hoàn thành việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi trong tháng 3/2026, làm cơ sở để hai nước (Việt Nam và Trung Quốc) tổ chức thẩm định; hoàn thiện phương án nối ray để đảm bảo không ảnh hưởng đến việc khởi động đàm phán, ký kết "Hiệp định xây dựng dựng công trình cầu đường sắt qua biên giới thuộc đoạn tuyến đường sắt kết nối giữa ga Lào Cai (Việt Nam) và ga Hà Khẩu Bắc (Trung Quốc)" trong tháng 3/2026.

Hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn lập thiết kế kỹ thuật dự án thành phần 2 trong tháng 1/2026. Nghiên cứu xây dựng kế hoạch lựa chọn từ 4-5 nhà thầu thi công lớn của Trung Quốc liên danh với các nhà thầu Việt Nam đủ năng lực và điều kiện.

Bộ trưởng cũng yêu cầu khẩn trương hoàn thành thủ tục, lựa chọn ký hợp đồng tư vấn trước ngày 20/1/2026 để rà soát, tính toán chuyển đổi bộ tiêu chuẩn định mức của Trung Quốc áp dụng cho dự án để làm cơ sở lập Thông tư về quản lý chi phí, định mức đơn giá cho dự án thành phần 2.

" Chủ động phối hợp chặt chẽ với các Tư vấn, Nhà thầu thi công và các Chủ đầu tư giải phóng mặt bằng để kịp thời hỗ trợ, giải quyết các phát sinh trong quá trình thực hiện Dự án; đặc biệt thường xuyên trao đổi, làm việc với các địa phương về tiến độ giải phóng mặt bằng, các vấn đề liên quan giao cắt công trình của địa phương ", thông báo kết luận nêu.