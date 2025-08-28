Cuối cùng Chị đẹp Vbiz và tình trẻ kém 11 tuổi cũng chịu công khai mối quan hệ?

Sau khi đường ai nấy đi với chồng cũ, Diệp Lâm Anh quay trở lại hoạt động showbiz và chăm chỉ kiếm tiền. Không chỉ xuất hiện nhiều ở các sự kiện lớn nhỏ, người đẹp sinh năm 1989 còn lấn sân sang bán hàng online. Hậu ly hôn, Diệp Lâm Anh bị tóm hint hẹn hò với tình trẻ kém 11 tuổi tên Phạm Kiên.

Trên mạng xã hội, cả hai cũng không ngần ngại chia sẻ những hình ảnh bên đối phương. Mới đây, người mẫu sinh năm 2000 công khai gửi lời chúc mừng sinh nhật đặc biệt tới Diệp Lâm Anh trên trang cá nhân.

"Chúc bác cún Diệp Lâm Anh có 1 sinh nhật thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Chúc bác bầu trời sức khỏe, biển cả tình thương, đại dương tình bạn, sự nghiệp sáng ngời, gia đình thịnh vượng. Chúc bác 1 năm gặt hái nhiều thành công mới và luôn vững tay chèo lái con thuyền công ty đến những nơi tầm cao mới. Nói chung là tiền bạc vô như nước kiếm tiền gấp 5 gấp 10 lần năm cũ, gian khó thử thách sẽ hoan hỷ mà đi", anh viết.

Phạm Kiên gửi lời chúc mừng sinh nhật tới Diệp Lâm Anh trên trang cá nhân

Anh tham gia bữa tiệc mừng tuổi mới của Chị đẹp 8x

Dưới phần bình luận, người đẹp sinh năm 1989 còn gửi lời cảm ơn tới Phạm Kiên. "Cảm ơn chú Kiên nhiều. Chú Kiên cũng luôn ấm áp, dễ thương và giữ gìn sức khỏe tốt cho những dự định sắp tới nhé", cô viết.

Trước đó, cả hai từng nhiều lần bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện cũng như cuộc sống đời thường. Tuy nhiên cho tới nay, cặp đôi vẫn chưa chính thức lên tiếng xác nhận mối quan hệ với công chúng. Mối quan hệ "không giấu diếm cũng không công khai" của Diệp Lâm Anh và Phạm Kiên nhận được sự quan tâm của netizen.

Diệp Lâm Anh dành lời khen cho Phạm Kiên là người ấm áp, dễ thương

Thời gian qua Diệp Lâm Anh và Phạm Kiên thường xuyên đăng tải hình ảnh bên nhau trên mạng xã hội

Diệp Lâm Anh từng tiết lộ về gu chọn bạn trai sau đổ vỡ hôn nhân: "Mình đi qua đổ vỡ rồi thì mọi phụ nữ thấy sợ là nhiều nhất. Sợ tiếp tục lại đổ vỡ, lại phải trải qua cảm giác đấy thêm một lần nữa. Nhưng đôi khi lại có một cảm giác sợ khác, đó là sợ cô đơn. Nếu bây giờ có một người đến, thực sự cảm thấy yêu thương mình thì thật lòng có lẽ mình sẽ tìm hiểu nhưng sẽ không tới đâu.

Cảm xúc hiện tại của mình là như thế. Mình có thể tìm hiểu, đi ăn uống, hẹn hò, nhưng để bước vào cuộc sống với nhau thì khó lắm. Cuộc sống bây giờ mình sống là vì các con. Nếu có một người nào đó thực sự yêu thương, ở bên cạnh chia sẻ, cùng mình chăm con thì mình mới có thể để người ta bước vào cuộc sống của mình. Còn nếu chỉ phục vụ cho vấn đề cảm xúc cá nhân, tình yêu thôi thì mình không cần".

Phạm Kiên sinh năm 2000, kém Diệp Lâm Anh 11 tuổi. Trước đó, Phạm Kiên từng gây chú ý khi giành ngôi Quán quân The Next Gentleman mùa đầu tiên và là học trò của Hương Giang.

