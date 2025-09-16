Cuối cùng, Bích Phương cũng chịu cho Tăng Duy Tân danh phận?

Sau concert Em Xinh Say Hi, câu chuyện xoay quanh cặp đôi nhận giải "Best OTP" Bích Phương - Tăng Duy Tân vẫn chưa hạ nhiệt. Điều khiến netizen càng phấn khích chính là động thái đầy ngọt ngào mà Bích Phương dành cho Tăng Duy Tân.

Cụ thể, trên trang cá nhân, Tăng Duy Tân đăng loạt ảnh diện vest trắng bảnh bao kèm caption "Hoàng tử của ai?". Điều bất ngờ là ngay bên dưới, Bích Phương không ngần ngại để lại một icon trái tim đỏ rực. Chỉ một động thái nhỏ nhưng cũng đủ khiến mạng xã hội bùng nổ, bởi đây là lần hiếm hoi nữ ca sĩ chủ động tương tác cực ngọt với Tăng Duy Tân trước mặt công chúng.

Bích Phương chăm tương tác trên bài đăng của Tăng Duy Tân

Trước đó, dù liên tục bị đồng nghiệp và fan trêu ghẹo về mối quan hệ, Bích Phương vẫn giữ sự e dè, thường né tránh hoặc phản ứng đầy ngại ngùng. Trong khi đó, Tăng Duy Tân lại là người chủ động, không ít lần dành cho đàn chị những cử chỉ thân mật, lời khen ngọt ngào ngay trên sân khấu lẫn đời thường.

Ấy vậy mà sau khi cả hai được chương trình "chỉ mặt gọi tên" là cặp đôi được yêu thích nhất concert, Bích Phương bỗng thoải mái hơn hẳn. Việc cô trực tiếp thả tim cho loạt ảnh của Tăng Duy Tân ngay lập tức được fan xem như lời "xác nhận ngầm", thậm chí nhiều người còn hài hước cho rằng: cuối cùng thì Tăng Duy Tân đã chính thức có "danh phận" từ Bích Phương.

Bích Phương và Tăng Duy Tân được "đẩy thuyền" nhiệt tình

Một trong những cặp đôi khiến dân tình "hóng" nhiều nhất thời gian qua chính là Bích Phương và Tăng Duy Tân. Không chỉ thường xuyên để lộ loạt "hint" hẹn hò, cả hai còn đồng hành từ ngoài đời đến khi cùng tham gia Em Xinh Say Hi.

Trong đêm chung kết và trao giải Em Xinh Say Hi, Tăng Duy Tân và Bích Phương "hút sạch" spotlight vì những tương tác quá ngọt. Khi Trấn Thành giới thiệu Bích Phương, nam ca sĩ lập tức nở nụ cười bẽn lẽn cùng ánh mắt đầy tự hào. Đặc biệt, lúc Bích Phương gửi lời chào khán giả và phát biểu, Tăng Duy Tân dưới hàng ghế khách mời còn "bắn tim" cực ngọt, khiến cả hội trường hú hét.

Sau đó, không biết cố tình hay vô ý mà BTC sắp xếp Tăng Duy Tân và Quang Hùng MasterD lên sân khấu trao giải Đội trưởng được yêu thích trong chương trình. Giải thưởng được các Em Xinh bình chọn nội bộ, và Bích Phương là cái tên nằm trong đề cử. Ngay từ lúc bước lên sân khấu, Tăng Duy Tân đã bị Trấn Thành và Quang Hùng MasterD "dí sát". Trong lúc khách mời và khán giả hú hét liên tục, Bích Phương lại bị bắt gặp khoảnh khắc che mặt ngượng ngùng.

Tăng Duy Tân và Bích Phương "phát cẩu lương" tại chung kết Em Xinh Say Hi

Trước đó, cặp đôi này đã bị bắt gặp ở Hạ Long - quê của ca sĩ Bích Phương. Cặp đôi mặc trang phục thoải mái, ngồi ăn uống vui vẻ với nhau. Cư dân mạng phát hiện ra mẹ của nữ ca sĩ 8x xuất hiện bên cạnh Tăng Duy Tân và Bích Phương. Giọng ca sinh năm 1995 được cho là đã về ra mắt gia đình của Bích Phương và giục chuyện về chung một nhà.

Tăng Duy Tân và Bích Phương vướng nghi vấn hẹn hò từ đầu năm 2024. Cả hai bị soi nhiều bằng chứng như dùng đồ đôi, sống chung một nhà. Cặp đôi này hiện đang theo dõi nhau trên mạng xã hội, Tăng Duy Tân gây chú ý khi gia nhập họi "follow chỉ mình em".

Tăng Duy Tân và Bích Phương bị bắt gặp du lịch cùng nhau

Chuyến đi của cả hai còn có gia đình của Bích Phương, dấy nghi vấn ngày về chung một nhà của cả hai không còn xa