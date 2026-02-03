Cuối chiều 3/2: Giá vàng tăng 10,5 triệu đồng/lượng





Ghi nhận lúc 16h30, giá vàng trong nước tiếp tục được điều chỉnh tăng mạnh, qua đó nới rộng đáng kể mức tăng so với cuối phiên hôm trước và duy trì xu hướng đi lên xuyên suốt phiên giao dịch.

Đến cuối phiên chiều, giá vàng trong nước thiết lập mặt bằng giá mới cao hơn rõ rệt, với vàng miếng tăng trên 10 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn tăng khoảng 9 – 9,2 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng miếng, SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết giá mua vào 173,5 triệu đồng/lượng và bán ra 176,5 triệu đồng/lượng, cao hơn 10,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với mức đóng cửa phiên trước.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC nâng giá lên 171,5 – 174,5 triệu đồng/lượng, tăng 9 triệu đồng/lượng so với phiên trước. PNJ và DOJI cùng niêm yết 172 – 175 triệu đồng/lượng, cao hơn 9,2 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải chốt ở 173,5 – 176,5 triệu đồng/lượng, tăng 9 triệu đồng/lượng so với cuối phiên hôm qua.

16h30 Nhà vàng (triệu đồng/lượng) Vàng nhẫn Vàng miếng SJC 171,5 174,5 173,5 176,5 PNJ 172 175 173,5 176,5 DOJI 172 175 173,5 176,5 Bảo Tín Minh Châu 173,5 176,5 173,5 176,5 Bảo Tín Mạnh Hải 173,5 176,5 173,5 176,5

------------------------------------

Ghi nhận lúc 13h30, so với mức đóng cửa phiên liền trước, giá vàng trong nước tiếp tục được điều chỉnh tăng mạnh.

Đối với vàng miếng, SJC và PNJ cùng niêm yết giá mua vào 172 triệu đồng/lượng và bán ra 175 triệu đồng/lượng, tăng 9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên trước. DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng chốt giá vàng miếng tại 170,5 – 173,5 triệu đồng/lượng, cao hơn 7,5 triệu đồng/lượng so với mức đóng cửa hôm qua.

Ở phân khúc vàng nhẫn, Công ty SJC nâng giá lên 171,5 – 174,5 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 9 triệu đồng/lượng. PNJ và DOJI cùng niêm yết 170 – 173 triệu đồng/lượng, cao hơn 7,2 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cũng được điều chỉnh lên 170,5 – 173,5 triệu đồng/lượng, tăng 6 triệu đồng/lượng so với phiên trước.

13h30 Nhà vàng (triệu đồng/lượng) Vàng nhẫn Vàng miếng Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 171,5 174,5 172 175 PNJ 170 173 172 175 DOJI 170 173 170,5 173,5 Bảo Tín Minh Châu 170,5 173,5 170,5 173,5 Bảo Tín Mạnh Hải 170,5 173,5 170,5 173,5

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay ghi nhận lúc 14h05 ở mức 4.880 USD/ounce, tăng 4,7% so với mức đóng cửa hôm qua.

----------------------------------

Ghi nhận lúc 9h, giá vàng trong nước bật tăng mạnh so với mức đóng cửa phiên hôm qua.

Đối với vàng miếng, SJC và PNJ cùng nâng giá mua vào lên 170,5 triệu đồng/lượng và bán ra 173,5 triệu đồng/lượng, tăng 7,5 triệu đồng/lượng so với phiên trước. Bảo Tín Mạnh Hải cũng điều chỉnh mạnh, niêm yết vàng miếng ở mức 170,5 – 173,5 triệu đồng/lượng, tăng 7,5 triệu đồng/lượng. Ngược lại, DOJI và Bảo Tín Minh Châu giữ nguyên giá vàng miếng tại 163 – 166 triệu đồng/lượng, chưa thay đổi so với phiên trước.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC nâng giá lên 170 – 173 triệu đồng/lượng, tăng 7,5 triệu đồng/lượng. PNJ điều chỉnh vàng nhẫn lên 170 – 173 triệu đồng/lượng, tăng 7,2 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở mức 172 – 175 triệu đồng/lượng, cao hơn 7,5 triệu đồng/lượng so với phiên trước. Trong khi đó, DOJI và Bảo Tín Minh Châu giữ nguyên giá vàng nhẫn ở mức 162,8 – 165,8 triệu đồng/lượng và 164,5 – 167,5 triệu đồng/lượng.

9h Nhà vàng (triệu đồng/lượng) Vàng nhẫn Vàng miếng Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 170 173 170,5 173,5 PNJ 170 173 170,5 173,5 DoJi 162,8 165,8 163 166 Bảo Tín Minh Châu 164,5 167,5 163 166 Bảo Tín Mạnh Hải 172 175 170,5 173,5

--------------------------------------------

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay ghi nhận lúc 7h30 ở mức 4.823 USD/ounce, tăng 3,5% so với mức đóng cửa hôm qua.

Trước đó, giá vàng đã giảm 14% trong ba phiên giao dịch gần nhất và có thời điểm xuống dưới 4.500 USD/ounce. Chỉ riêng phiên ngày 30/1, vàng đã giảm 9,8%, tổng cộng đã bốc hơi khoảng 900 USD so với mức đỉnh lịch sử gần 5.600 USD/ounce ghi nhận ngày 29/1.

"Vàng và bạc đang như tàu lượn siêu tốc, khi đã lên tới đỉnh, lực hấp dẫn sẽ kéo bạn tuột xuống", chuyên gia phân tích John Meyer từ SP Angel cho biết.

Giá vàng thế giới chịu áp lực điều chỉnh sau chuỗi tăng nóng trong tháng 1 và một loạt thông tin làm giảm nhu cầu trú ấn rủi ro vào kim loại quý.

Cuối tuần qua, CME Group một lần nữa tăng yêu cầu ký quỹ đối với hai hợp đồng tương lai kim loại. Vàng cũng chiụ áp lực khi do Tổng thống Trump hôm thứ Sáu đã đề cử ông Kevin Warsh làm người đứng đầu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, điều này đã đẩy chỉ số đô la Mỹ tăng cao. Ông Warsh được biết đến là người có quan điểm cứng rắn hơn về chính sách tiền tệ của Mỹ.

Bên cạnh đó, nhu cầu trú ẩn rủi ro vào vàng cũng giảm khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran có tín hiệu hạ nhiệt. Theo Bộ Ngoại giao Iran, nước này hy vọng những nỗ lực ngoại giao nhằm tránh chiến tranh với Mỹ sẽ có kết quả trong vài ngày tới. Nhiều quốc gia ở Trung Đông đã đóng vai trò trung gian để trao đổi thông điệp với Mỹ, và ưu tiên của Iran trong các cuộc đàm phán là việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt.

Bất chấp đợt giảm sâu, giới phân tích vẫn tỏ ra thận trọng khi nhìn nhận đây không phải là sự khởi đầu cho một xu hướng giảm dài hạn.

"Các yếu tố hiện tại chưa đủ để tạo ra một đợt đảo chiều bền vững của giá vàng", chuyên gia Michael Hsueh từ Deutsche Bank viết trong một báo cáo, cho rằng nhà đầu tư vẫn đang đặt cược lớn vào khả năng tăng giá và thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục biến động hơn là sụp đổ.

Trong một báo cáo công bố hôm thứ Hai, JP Morgan dự báo giá vàng sẽ đạt 6.300 USD/ounce vào cuối năm 2026, do nhu cầu từ các ngân hàng trung ương và nhà đầu tư tiếp tục tăng.

Tổ chức này hiện dự báo ngân hàng trung ương sẽ mua 800 tấn vàng vào năm 2026, viện dẫn xu hướng đa dạng hóa dự trữ vẫn đang tiếp diễn và chưa có hồi kết.

"Ngay cả với sự biến động ngắn hạn gần đây, chúng tôi vẫn kiên định tin tưởng vào triển vọng lạc quan của vàng trong trung hạn dựa trên xu hướng đa dạng hóa ổn định, mang tính cấu trúc và liên tục, dự kiến sẽ tiếp tục phát triển trong bối cảnh hiệu suất của tài sản thực vẫn vượt trội so với tài sản giấy tờ," JP Morgan cho biết trong một thông báo hôm thứ Hai.

Tại thị trường trong nước, ghi nhận đầu buổi sáng 3/2, giá vàng chưa thay đổi so với cuối phiên trước, khi các doanh nghiệp lớn giữ nguyên mặt bằng giá sau nhịp giảm mạnh hôm qua.

Đối với vàng miếng, SJC, PNJ và DOJI cùng niêm yết giá mua vào 163 triệu đồng/lượng và bán ra 166 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cũng niêm yết vàng miếng ở mức 163 – 166 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC niêm yết 162,5 – 165,5 triệu đồng/lượng. PNJ và DOJI cùng chào giá 162,8 – 165,8 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải tiếp tục đứng ở vùng cao hơn, 164,5 – 167,5 triệu đồng/lượng.

Đầu giờ sáng 3/2 Nhà vàng (triệu đồng/lượng) Vàng nhẫn Vàng miếng SJC 162,5 165,5 163 166 PNJ 162,8 165,8 163 166 DoJi 162,8 165,8 163 166 Bảo Tín Minh Châu 164,5 167,5 163 166 Bảo Tín Mạnh Hải 164,5 167,5 163 166

Mạnh Đức