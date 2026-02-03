Tập đoàn có vốn hóa 48 tỷ USD muốn làm điện hạt nhân ở Việt Nam, khẳng định có ưu thế vượt Mỹ, châu Âu

Ở Việt Nam, dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận được Quốc hội quyết nghị tái khởi động sau 8 năm tạm dừng. Ảnh minh họa: Unplash

Doanh nghiệp này là Doosan Enerbility.

Sáng qua (2/2), tại trụ sở Bộ Công Thương, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long đã có buổi tiếp và làm việc với Tập đoàn Doosan Enerbility (Hàn Quốc) do ông Yun Yo Han- Phó Chủ tịch điều hành công ty Doosan Enerbility dẫn đầu, về cơ hội hợp tác trong lĩnh vực năng lượng.

Tại cuộc họp, Doosan Enerbility cho thấy nỗ lực của một tập đoàn năng lượng hàng đầu Hàn Quốc trong việc tìm kiếm cơ hội hợp tác sâu hơn tại thị trường Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực điện hạt nhân và điện khí.

Thứ trưởng Bộ Công Thương làm việc với đại diện Tập đoàn Doosan Enerbility. Ảnh: Moit

Ông Yun Yo Han, Phó Chủ tịch điều hành Tập đoàn Doosan Enerbility cho biết, tập đoàn đặc biệt quan tâm đến định hướng phát triển điện hạt nhân của Việt Nam. Theo ông Yun Yo Han, Doosan Enerbility mong muốn được tìm hiểu thêm về quan điểm, lộ trình, các điều kiện chính sách của Việt Nam đối với lĩnh vực điện hạt nhân trong thời gian tới, qua đó xác định khả năng và phạm vi tham gia phù hợp.

Tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc khẳng định có ưu thế mà Mỹ, châu Âu khó theo kịp

Ông Yun Yo Han, Phó Chủ tịch điều hành Tập đoàn Doosan Enerbility. Ảnh: Moit

Tại cuộc họp, để làm rõ năng lực, đại diện Doosan Enerbility giới thiệu về kinh nghiệm của tập đoàn trong việc triển khai nhiều dự án năng lượng quy mô lớn trên thế giới.

Ông Yun Yo Han nhấn mạnh rằng, một trong những ưu thế cạnh tranh lớn nhất của Doosan là khả năng triển khai dự án "on-time, on-budget", tức là hoàn thành đúng tiến độ và trong ngân sách. Theo ông, đây là yếu tố mà nhiều dự án điện hạt nhân và năng lượng tại Mỹ hay châu Âu thường gặp khó khăn, bởi vì phát sinh chi phí và kéo dài thời gian.

Đại diện Doosan Enerbility khẳng định rằng: "Theo Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XIV được thông qua, Việt Nam đặt mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng GDP khoảng 10% và đến năm 2030, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 8.500 USD. Tôi nghĩ rằng đây là mục tiêu đáng mong đợi, để đạt được mục tiêu này, nhu cầu về cung ứng điện sẽ rất lớn. Trong quá trình này, Doosan sẵn sàng tham gia và đóng góp vào quá trình phát triển hạ tầng năng lượng của Việt Nam".

Doosan Enerbility (trước đây là Doosan Heavy Industries & Construction) là tập đoàn công nghiệp nặng đa quốc gia hàng đầu Hàn Quốc, chuyên về năng lượng và cơ sở hạ tầng, nhất trong lĩnh vực nhà máy điện hạt nhân, nhiệt điện, tua-bin và các giải pháp năng lượng bền vững. Đây cũng chính là công ty mẹ của Doosan Vina tại Việt Nam.

Điện hạt nhân là lĩnh vực đặc thù ở Việt Nam

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long chủ trì cuộc họp. Ảnh: Moit

Sau khi lắng nghe những chia sẻ của đại diện Tập đoàn Doosan Enerbility, theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long, điện hạt nhân là lĩnh vực đặc thù, vậy nên mọi quyết định đều cần được cân nhắc kỹ lưỡng và thực hiện theo đúng trình tự pháp lý.

Bên cạnh điện hạt nhân, Việt Nam cũng dành thời gian giải đáp các vấn đề mà Doosan quan tâm liên quan đến các dự án điện khí, nhất là cơ chế sản lượng hợp đồng tối thiểu dài hạn (QC) cho các dự án IPP.

Theo đó, trên thực tế, Bộ Công Thương đã báo cáo, trình Quốc hội và Chính phủ phương án nâng mức QC, cũng như đang sửa đổi Nghị định để tháo gỡ những vướng mắc kéo dài đối với các dự án điện khí. Theo Thứ trưởng, việc sửa đổi Nghị định sẽ tạo hành lang pháp lý rõ ràng hơn, giúp các dự án đủ điều kiện có thể triển khai thuận lợi.

Đặc biệt, phía Việt Nam cũng thể hiện quan điểm rõ ràng về thái độ đối với nhà đầu tư. Cụ thể, tinh thần chung là tạo điều kiện cho những nhà đầu tư có quyết tâm, sẵn sàng đi tiếp và thực hiện dự án đến cùng. Ngược lại, với những trường hợp chần chừ, không triển khai sẽ buộc phải để sang một bên để tránh lãng phí nguồn lực và cơ hội phát triển.