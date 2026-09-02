Sau khi phát hiện chuyển nhầm tiền cho tài xế taxi, người phụ nữ Trung Quốc phải tìm đến cảnh sát nhờ hỗ trợ.

Theo Sina, vào ngày 22/3/2026, bà Thái ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, vội vàng đến Đồn Cảnh sát Bắc Hồ, thuộc Công an quận Giang Hán, thành phố Vũ Hán để nhờ hỗ trợ sau khi phát hiện mình chuyển nhầm một khoản tiền lớn cho tài xế taxi.

Theo trình báo, tối ngày 21/3, sau khi tham dự một buổi họp lớp và sử dụng đồ uống có cồn, bà Thái đã bắt taxi về nhà. Khi xuống xe và thực hiện thanh toán cước, do sơ suất, người phụ nữ này đã chuyển nhầm số tiền hơn 18.800 NDT (hơn 72 triệu đồng) thay vì 18 NDT (hơn 70.000 đồng).

Chỉ sau khi giao dịch hoàn tất, bà Thái mới nhận ra mình đã nhập sai số tiền. Khoản tiền chuyển nhầm khá lớn khiến người phụ nữ này vô cùng lo lắng và lập tức tìm cách liên hệ với công ty taxi để tìm tài xế.

Tuy nhiên, do thông tin liên quan đến chuyến xe có sai lệch, bà Thái không thể xác định và liên hệ được với tài xế đã chở mình. Lo khoản tiền lớn có thể không lấy lại được, bà quyết định tìm đến cơ quan công an địa phương để nhờ hỗ trợ.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, cán bộ trực ban Tống Nạp Tân đã cẩn thận tìm hiểu các thông tin liên quan, trong đó có thời gian bà Thái đi taxi, chứng từ thanh toán, địa điểm lên và xuống xe cùng những dữ liệu khác có thể giúp xác định phương tiện và tài xế.

Từ những manh mối này, cảnh sát tiến hành rà soát nhiều nguồn thông tin, đồng thời đối chiếu từng dữ liệu để xác minh. Sau một thời gian tìm kiếm, lực lượng chức năng địa phương cuối cùng đã liên hệ được với tài xế taxi thực hiện chuyến xe hôm đó.

Qua điện thoại, cán bộ Tống Nạp Tân kiên nhẫn giải thích toàn bộ sự việc với tài xế. Ban đầu, người này cũng không khỏi bất an khi biết tài khoản của mình bất ngờ nhận được một khoản tiền lớn bất thường. Sau khi được giải thích cặn kẽ, người này đồng ý phối hợp xử lý và ngay trong tối hôm đó đã đến đồn cảnh sát để giải quyết vụ việc.

Ảnh: Sina

Dưới sự chứng kiến của cán bộ Tống Nạp Tân, tài xế đã hoàn trả toàn bộ số tiền nhận nhầm cho bà Thái. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của cảnh sát và sự hợp tác của tài xế, khoản tiền hơn 18.800 NDT đã được hoàn trả đầy đủ cho nữ hành khách. Tại đồn cảnh sát, bà Thái không giấu được sự xúc động, liên tục gửi lời cảm ơn tới cảnh sát địa phương và tài xế.

Trong bối cảnh giao dịch không tiền mặt ngày càng phổ biến, cơ quan chức năng Trung Quốc khuyến cáo người dùng cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi xác nhận thanh toán, đặc biệt trong trạng thái không tỉnh táo, nhằm tránh những sự cố đáng tiếc.

(Theo Sina)