Cuộc “tử chiến trên không” kỳ bí nhất lịch sử: “Kẻ thách thức FBI” bắt giữ 42 người làm con tin, sau đó biến mất mãi mãi vào hư vô

Ngày 24/11/1971, một người đàn ông lịch lãm mua vé bay từ Portland đến Seattle. Tên trên vé là Dan Cooper. Không ai biết rằng, cái tên đó sẽ trở thành một trong những bí ẩn lớn nhất mọi thời đại.

Kẻ cướp máy bay biến mất vào không trung

Ngày 24 tháng 11 năm 1971, một ngày trước Lễ Tạ Ơn, bầu trời Portland, Oregon như một bức tranh xám xịt báo hiệu một cơn bão sắp đến. Tại sân bay quốc tế Portland, một người đàn ông mặc bộ vest đen lịch lãm, sơ mi trắng, cà vạt đen, mua một tấm vé một chiều đến Seattle, Washington. Ông ta dùng tên Dan Cooper. Không một ai trong số 36 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn ngờ rằng, chỉ vài giờ sau, cái tên Cooper này sẽ đi vào lịch sử hàng không với tư cách là kẻ không tặc bí ẩn nhất mọi thời đại.

Ngồi ở ghế 18C, Cooper gọi một ly bourbon và soda, châm một điếu thuốc và chờ đợi. Khi máy bay Boeing 727 đã cất cánh và đạt độ cao hành trình, hắn ta lịch sự đưa cho nữ tiếp viên Florence Schaffner một mẩu giấy. Cô nghĩ đó chỉ là một lời tán tỉnh thông thường, nhưng khi nhìn vào tờ giấy, cô kinh hoàng thấy những dòng chữ nguệch ngoạc: "Tôi có một quả bom trong cặp. Tôi sẽ kích nổ nếu cần thiết."

Kinh hoàng lan tỏa, nhưng Cooper vẫn giữ thái độ điềm tĩnh đến đáng sợ. Hắn ta yêu cầu 200.000 USD tiền mặt (tương đương với hơn 1,4 triệu USD ngày nay), 4 chiếc dù và một chiếc xe chở nhiên liệu sẵn sàng tại sân bay Seattle. Mọi yêu cầu đều được chuyển đến cơ trưởng và ngay lập tức được đáp ứng bởi FBI, trong khi chiếc máy bay lượn vòng trên không trung để câu giờ. Hàng nghìn tờ tiền 20 USD đã được thu thập khẩn cấp từ các ngân hàng địa phương.

Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Seattle-Tacoma, một cuộc trao đổi diễn ra. Các hành khách và hai nữ tiếp viên được thả tự do, đổi lại là một chiếc vali chứa đầy tiền và một túi chứa 4 chiếc dù. Sau đó, Cooper ra lệnh cho phi hành đoàn cất cánh trở lại, hướng về phía Mexico. Hắn yêu cầu máy bay bay ở độ cao không quá 10.000 feet (khoảng 3.000 mét), tốc độ chậm và giữ nguyên áp suất trong khoang. Đây là những yêu cầu bất thường, cho thấy hắn có kiến thức về kỹ thuật hàng không.

Khoảng 8 giờ 13 phút tối, trong khi máy bay đang bay qua vùng nông thôn hẻo lánh của Tây Nam Washington, Cooper, với chiếc dù và túi tiền chuộc đã chuẩn bị sẵn, ra lệnh cho một nữ tiếp viên ở lại buồng lái. Hắn một mình đi về phía cuối máy bay. Và rồi, sự kiện chấn động nhất xảy ra. Chiếc cầu thang phía sau của máy bay Boeing 727 được kích hoạt, từ từ hạ xuống trong đêm tối. Ở độ cao 3.000 mét, giữa cơn mưa và gió bão, Cooper đã biến mất. Hắn nhảy ra khỏi máy bay, tan vào hư vô cùng với toàn bộ số tiền. Đây là lần cuối cùng bất kỳ ai nhìn thấy hắn.

Hình ảnh chiếc máy bay xảy ra vụ việc

Cuộc săn lùng không dấu vết

Ngay lập tức, một trong những cuộc truy lùng lớn nhất trong lịch sử FBI đã được triển khai. Hàng trăm đặc vụ, binh lính và các tình nguyện viên đã rà soát từng mét vuông của khu vực được cho là Cooper đã nhảy dù xuống. Tuy nhiên, họ không tìm thấy bất cứ thứ gì: không dù, không tiền, không thi thể.

Sự bế tắc kéo dài cho đến năm 1980, khi một cậu bé 8 tuổi tên là Brian Ingram, đang đi cắm trại cùng gia đình, đã tình cờ tìm thấy ba bó tiền rách nát, tổng cộng 5.800 USD, bị vùi dưới lớp cát bên bờ sông Columbia. Số seri trên những tờ tiền này được xác nhận là thuộc về số tiền chuộc của Cooper.

Những mẩu tiền được tìm thấy

Phát hiện này làm dấy lên một tia hy vọng mới, nhưng cũng đồng thời tạo ra một câu hỏi hóc búa hơn: Tại sao chỉ có một phần nhỏ số tiền được tìm thấy, và tại sao nó lại bị vùi ở một vị trí cách xa khu vực nhảy dù ước tính ban đầu? Chi tiết này đã làm thay đổi hoàn toàn các giả thuyết. Có thể Cooper đã không chết ngay lập tức, mà bị thương và đánh mất số tiền. Hoặc cũng có thể hắn đã sống sót, nhưng tiền bị trôi dạt do lũ lụt.

Đã có một số người bị cho là nghi phạm nhưng vụ án chỉ đi vào ngõ cụt

Trong suốt hơn nửa thế kỷ qua, vụ án D.B. Cooper đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho các cuộc điều tra nghiệp dư và các nhà lý thuyết âm mưu. Giả thuyết phổ biến nhất cho rằng Cooper đã không thể sống sót sau cú nhảy định mệnh. Hắn ta mặc một bộ vest mỏng, không đủ ấm trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Hơn nữa, chiếc dù mà hắn dùng là một chiếc dù tập luyện cũ, không phù hợp để nhảy vào ban đêm. Có thể hắn đã chết vì hạ thân nhiệt, chấn thương hoặc đơn giản là lạc đường.

Tuy nhiên, một số người lại cho rằng Cooper là một chuyên gia nhảy dù, có kinh nghiệm hoặc thậm chí là một phi công. Hắn đã tính toán mọi thứ một cách tỉ mỉ. Việc hắn yêu cầu máy bay bay ở độ cao và tốc độ thấp cho thấy hắn biết cách sống sót. Có thể hắn đã thoát được và bắt đầu một cuộc sống mới với một danh tính khác.

Nhiều bộ phim đã được làm lại từ kỳ án này

Ai là D.B. Cooper? Hắn ta đã sống sót hay đã chết? Hơn nửa thế kỷ qua, câu hỏi này vẫn chưa có lời đáp.

Vào năm 2016, sau 45 năm điều tra, FBI chính thức "đình chỉ" vụ án. Họ thừa nhận đã cạn kiệt mọi manh mối.

Tuy nhiên, câu chuyện về D.B. Cooper không bao giờ bị lãng quên. Vụ án này trở thành biểu tượng cho sự bí ẩn và những câu hỏi chưa có lời giải. Vụ không tặc duy nhất trong lịch sử nước Mỹ mà kẻ phạm tội đã biến mất không để lại dấu vết. "Bóng ma trên không trung" vẫn còn đó, thách thức trí tưởng tượng của tất cả mọi người.

Nguồn: Calgary Herald