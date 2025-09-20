Cơ trưởng cố thủ trong buồng lái, không tặc làm nổ lựu đạn: Máy bay hạ cánh an toàn sau 52 phút 'sinh tử'

Những ngày gần đây, bộ phim hành động "Tử chiến trên không" ra rạp đã gây chú ý đặc biệt với khán giả. Bộ phim lấy cảm hứng từ một sự kiện có thật trong lịch sử hàng không Việt Nam – vụ không tặc xảy ra năm 1978 trên chuyến bay số hiệu VNC-501. Đây là lần đầu tiên câu chuyện “52 phút sinh tử” được tái hiện trên màn ảnh rộng, khơi lại ký ức bi thương nhưng cũng đầy quả cảm.

Phim điện ảnh "Tử chiến trên không" tái hiện vụ không tặc xảy ra năm 1978 trên chuyến bay số hiệu VNC-501

Gần 1 giờ sinh tử trên không

Ngày 28/6/1978, chiếc Douglas DC-4 số hiệu VNC-501 cất cánh từ Đà Nẵng đi Buôn Ma Thuột, dự kiến nối chuyến đến TP.HCM. Trên khoang có khoảng hơn 60 hành khách cùng tổ bay. Theo Tuổi Trẻ, khoảng 15 phút sau khi rời đường băng, trên không phận Quảng Nam, nhóm không tặc bất ngờ xuất hiện, mang theo súng, dao và lựu đạn. Đáng chú ý, toàn bộ số vũ khí này đã được chúng giấu trong một bức tượng thạch cao để qua mặt khâu kiểm tra an ninh.

Ngay lập tức, các nữ tiếp viên bị khống chế. Bà Ngô Kim Thanh, khi ấy 21 tuổi, kể lại trên Dân Trí: “Chúng dí súng vào đầu tôi và chị Huỳnh Thu Cúc, bắt chúng tôi nghe theo. Tôi buộc phải giữ bình tĩnh, vừa làm theo chỉ thị, vừa tìm cách báo động cho buồng lái”.

Khoảnh khắc kinh hoàng nhất là khi một quả lựu đạn phát nổ ngay trên khoang, khiến tiếp viên Huỳnh Thu Cúc bị thương, nhiều hành khách hoảng loạn, máy bay thủng nhiều lỗ. Tuy vậy, cơ trưởng Phạm Trung Nam cùng tổ lái vẫn kiên quyết giữ quyền điều khiển, cố thủ trong buồng lái và điều hướng máy bay trở lại Đà Nẵng.

Tiếp viên và các hành khách bị khống chế bởi các tên không tặc (Ảnh cắt từ cảnh phim "Tử chiến trên không")

Tổ bay bao gồm cơ trưởng và cơ phó (Ảnh cắt từ cảnh phim "Tử chiến trên không")

Khi máy bay hạ độ cao, một tên không tặc đã chết ngay trên khoang vì lựu đạn phát nổ trong tay. Hai tên khác túng quẫn, phá cửa và nhảy xuống khi máy bay còn trên không, tử vong ngay sau cú rơi. Còn lại một tên thì nhảy trúng lúc máy bay sắp hạ cánh, tử vong ngay gần đầu đường băng.

15h15 chiều hôm đó, sau gần một giờ đồng hồ căng thẳng, chiếc DC-4 hạ cánh an toàn xuống sân bay Đà Nẵng. Toàn bộ hành khách được cứu sống, dù nhiều người bị thương vì mảnh vỡ và cú sốc tâm lý.

Theo nhiều nguồn tin, vẫn còn một số tên không tặc còn sống trên máy bay. Khi máy bay hoàn thành việc hạ cánh, lực lượng ứng cứu lập tức bao vây hiện trường, dùng loa kêu gọi những kẻ còn sống đầu hàng. Trước sức ép, những tên không tặc bị bắt sống đã buộc phải hạ vũ khí và bước ra khỏi khoang.

Ảnh cắt từ cảnh phim "Tử chiến trên không"

Máy bay hạ cánh an toàn và bắt được kẻ chủ mưu còn sống (Ảnh minh họa)

Đối tượng được xác định là kẻ cầm đầu nhóm không tặc - Nguyễn Văn An. Ngày 9/9/1978, Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương đã truy tố vụ án. Đến ngày 4/10/1978, Tòa án Quân sự tuyên án tử hình đối với kẻ chủ mưu, các đồng phạm còn lại nhận mức án từ 20 đến 35 năm tù.

Sự dũng cảm của tổ bay là yếu tố quyết định

Trong những câu chuyện được kể lại gần nửa thế kỷ sau, nổi bật nhất là sự dũng cảm của đội ngũ tiếp viên và tổ lái. Họ chính là những người đã giữ vững tinh thần, bảo vệ hành khách trong khoảnh khắc sinh tử.

Trên Tuổi Trẻ, cựu tiếp viên Ngô Kim Thanh chia sẻ: “Nếu lúc đó chúng tôi gục ngã, hoặc cơ trưởng nao núng, thì chắc chắn máy bay sẽ không còn cơ hội hạ cánh. Điều khiến tôi tự hào là chúng tôi đã đoàn kết, bình tĩnh và làm tròn trách nhiệm”.

Cơ trưởng cùng các phi công được ghi nhận là những người hùng thầm lặng. Họ không chỉ điều khiển thành công một chiếc máy bay bị hư hại, mà còn khẳng định tinh thần thép: Kiên quyết không nhượng bộ để bảo toàn sinh mạng cho hàng chục con người.

Tổ bay sau khi bị không tặc cướp, được Cục Hàng Không tuyên dương khen thưởng và nhà nước tặng Huân chương chiến công

Báo Nhân Dân nhận định, vụ không tặc năm 1978 là một trong những sự kiện hiếm hoi nhưng đặc biệt nghiêm trọng trong lịch sử hàng không Việt Nam. Sau biến cố này, ngành hàng không đã đồng loạt siết chặt quy trình kiểm tra an ninh, củng cố cửa buồng lái và tăng cường cảnh vệ trên các chuyến bay.

Đến nay, sau gần nửa thế kỷ, “52 phút sinh tử” vẫn được nhắc lại không chỉ như một ký ức đau thương, mà còn như minh chứng cho lòng quả cảm và sự tận tâm của những con người làm nghề. Bộ phim Tử chiến trên không chỉ tái hiện một phần ký ức, nhưng đủ để khơi lại trong công chúng sự khâm phục đối với tổ bay năm ấy.

