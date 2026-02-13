AP cho biết nhiều nạn nhân sau đó lang thang trên đường phố thủ đô Phnom Penh trong tình trạng kiệt quệ, thiếu ăn ở, trong khi các cơ sở cứu trợ vốn cạn kiệt nguồn lực nay trở nên quá tải nghiêm trọng.

Bên ngoài một khu phức hợp lừa đảo ở O'Smach - Campuchia trong tháng 2. Ảnh: AP

AP mô tả vào một đêm gần đây, anh Youga mừng rơi nước mắt khi cuối cùng được ngủ trên giường, dù không có gối hay chăn.

Người đàn ông châu Phi này trước đó phải ngủ ngoài đường 2 ngày sau khi trốn khỏi một khu lừa đảo ở O’Smach - Campuchia, giáp biên giới Thái Lan ở phía Bắc.

Vì lo sợ bị trả thù nên anh Youga không dám tiết lộ đầy đủ cả họ tên.

Anh Youga bị dụ dỗ vào một khu phức hợp lừa đảo ở Campuchia hồi tháng 11 năm ngoái, sau khi chạy sang Burundi và bị chia cắt với gia đình vì xung đột.

Nạn nhân cho biết anh không hề tìm việc nhưng một người lạ nhắn tin vào điện thoại rồi gửi email mời chào với cam kết lo toàn bộ chi phí. Anh đã từ chối nhưng phía tuyển mộ vẫn tiếp tục chèo kéo với lời "đường mật" và anh đã mắc bẫy

Nạn nhân Youga đứng tại một địa điểm không được tiết lộ ở Campuchia vào ngày 22-1. Ảnh: AP

Từ khi tới đây, anh Youga thường xuyên bị đánh đập vì từ chối làm việc trong khu lừa đảo. Không thể trở về quê nhà vì xung đột sắc tộc, lại không có đại sứ quán hỗ trợ tại khu vực, anh chỉ mong có một nơi an toàn.

"Tôi muốn tiếp tục việc học, được xây dựng lại cuộc sống của mình với phẩm giá" - anh Youga, người trước đây từng là sinh viên, bày tỏ ước muốn.

Đến thủ đô Phnom Penh khi chỉ còn khoảng 100 USD, anh Youga cố tiết kiệm từng đồng. May mắn, anh đã nhận được sự hỗ trợ từ mạng lưới Caritas.

Cơ sở của Caritas hiện là nơi hiếm hoi chuyên hỗ trợ nạn nhân trốn khỏi các "khu lừa đảo" ở Campuchia.

Mạng lưới Caritas tại Campuchia trước đây nhận tài trợ từ Mỹ nhưng nay rơi vào cảnh "căng như dây đàn". Hiện tổ chức chỉ còn khoảng 1/3 nhân sự và một phần nhỏ ngân sách so với trước trong khi số người tìm đến tăng đột biến.

Áp lực tài chính đè nặng lên Caritas khi nguồn tài trợ dự kiến 1,4 triệu USD giai đoạn 2023–2026 từ đối tác USAID (Mỹ) bị cắt sau khi viện trợ nước ngoài của Mỹ bị đình chỉ đầu năm 2025. Nguồn hỗ trợ từ Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cũng sụt giảm.

Quá tải khiến trung tâm của Caritas buộc phải từ chối hơn 300 người cần trợ giúp.

Ông Mark Taylor, chuyên gia về nạn buôn người tại Campuchia, mô tả tình trạng hiện nay "như phân loại bệnh nhân để cấp cứu".

Tính đến tuần trước, trung tâm có khoảng 150 người, trong đó nhiều người mới đến phải ngủ chung phòng sinh hoạt, không có gì ngoài bộ quần áo đang mặc, thiếu gối, thiếu chăn là chuyện thường xuyên.

Bên trong một khu phức hợp lừa đảo ở O'Smach - Campuchia hồi tháng 2. Ảnh: AP

Tình hình thực tế cho thấy các tổ chức cứu trợ tư nhân đang cạn kiệt nguồn lực. Một tình nguyện viên cho biết nhóm của mình đã bỏ hơn 1.000 USD để hộ trợ 223 nạn nhân, chủ yếu từ Uganda và Kenya, song do thiếu nguồn lực nên chỉ có thể cầm chừng.

Đáng nói, một số nạn nhân vì không còn lựa chọn nào khác đã đành phải quay lại làm việc trong các khu lừa đảo để tránh ngủ ngoài đường.

Làn sóng rời bỏ các khu lừa đảo bùng lên sau khi nhà chức trách bắt kẻ nghi cầm đầu hoạt động lừa đảo tại Campuchia. Nhân vật này là Chen Zhi, tỉ phú từng có vị thế lớn trong xã hội nhưng đã bị Campuchia dẫn độ sang Trung Quốc vào hồi tháng 1.

Bên trong các "ổ lừa đảo" được tổ chức tinh vi với buồng điện thoại cách âm, kịch bản đa ngôn ngữ, thậm chí dựng cả "đồn công an giả" của nhiều quốc gia.

Cảnh sát Hàn Quốc áp giải nhiều tội phạm liên quan đến lừa đảo trực tuyến tại Campuchia khi về đến sân bay quốc tế Incheon ở Incheon hồi cuối tháng 1. Ảnh: AP