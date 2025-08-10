Cuộc sống vợ chồng của nam nghệ sĩ Việt đình đám với vợ hơn 2 tuổi, có 1 con riêng

Trong làng nhạc Việt, Tùng Dương được mệnh danh là divo hàng đầu với giọng hát giàu kỹ thuật, phong cách nghệ thuật độc đáo và con đường âm nhạc bền bỉ suốt hơn 20 năm. Nhưng phía sau ánh đèn sân khấu, nam ca sĩ chọn cuộc sống kín tiếng, ít chia sẻ về gia đình. Đó là một tổ ấm đặc biệt – nơi anh gắn bó cùng người vợ hơn tuổi, từng qua một lần đò và có con riêng.

Người phụ nữ đứng sau thành công

Bà xã của Tùng Dương là Giang Phạm, hơn anh khoảng 2 tuổi, làm việc trong lĩnh vực hội họa. Trước khi đến với nam ca sĩ, chị từng sinh sống ở nước ngoài, đã trải qua một lần hôn nhân và có một con gái riêng. Theo nam nghệ sĩ chia sẻ trên truyền thông, cả hai bén duyên nhờ sự đồng điệu trong nghệ thuật và quan điểm sống.

Họ không công khai về chuyện đám cưới, tránh xa mọi ồn ào của giới giải trí. Với Tùng Dương, vợ không chỉ là người bạn đời mà còn là "nguồn cảm hứng, cánh chim phượng hoàng" nâng đỡ tinh thần và sự nghiệp của anh.

Khi kết hôn, Tùng Dương chấp nhận vai trò cha dượng của cô con gái riêng – hiện ngoài 20 tuổi. Ban đầu, cô bé gọi anh là "chú" và có khoảng cách nhất định. Nhưng bằng sự kiên nhẫn và tình cảm chân thành, anh dần trở thành một người thân gần gũi, chia sẻ và tôn trọng con riêng như con ruột.

Năm 2015, vợ chồng anh đón con trai chung – bé Mạc Lam (biệt danh bé Voi). Cậu bé hiện khoảng 8 tuổi, là trái ngọt kết tinh từ hạnh phúc của hai người. Nam ca sĩ luôn giữ nguyên tắc công bằng giữa các con, để cả con chung và con riêng đều cảm nhận được tình yêu thương trọn vẹn.

Vợ chồng Tùng Dương và bé voi.

Quan điểm hôn nhân và tình cảm

Tùng Dương nhiều lần khẳng định anh biết ơn vợ vì sự hy sinh và đồng hành. Trong các cuộc phỏng vấn với báo giới, anh thừa nhận nếu không có vợ, có lẽ mình "đã hỏng từ lâu". Anh trân trọng sự văn minh trong cách hai người ứng xử với quá khứ, đồng thời giữ vững nền tảng gia đình bằng sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau.

Suốt hơn một thập kỷ bên nhau, cặp đôi hiếm khi xuất hiện công khai. Tuy nhiên, mỗi khi nhắc đến gia đình, Tùng Dương luôn dành cho vợ và các con những lời yêu thương ấm áp. Anh quan niệm hạnh phúc không cần phô trương, chỉ cần mỗi ngày trở về nhà đều thấy bình yên.

Năm 2024, Tùng Dương gây chú ý khi dành thời gian nhắc tới vợ trong buổi họp báo ra mắt album. Nam MC nói: "Giam chị ấy lâu quá rồi, 15 năm ít khi xuất hiện trên báo chí cho nên bản tính của mẹ Voi (tên con trai vợ chồng Tùng Dương) cũng chẳng bao giờ thích xuất hiện cả. Nhưng thôi lần này bắt phải đến vì bố Voi mấy năm mới ra một album". Dù chồng muốn công khai nhưng bà xã Tùng Dương lại chỉ thích ngồi lặng lẽ ủng hộ, cổ vũ thành công của chồng.

Hiện tại, cặp đôi có thêm một cậu con nuôi khiến tổ ấm vui vẻ và trọn vẹn hơn.