Cuộc sống thật của H.T - nàng thơ giấu cả thế giới sinh con cho chủ tịch nổi tiếng showbiz

Cặp đôi này suốt nhiều năm chỉ vướng tin đồn hẹn hò, chuẩn bị kết hôn nhưng chưa từng một lần công khai chuyện tình cảm trước truyền thông.

Ở Cbiz, chuyện tình giữa siêu mẫu Hà Tuệ và Trần Vỹ Đình từng là một trong những “ẩn số” khiến netizen tò mò suốt nhiều năm. Một người là “nàng thơ Victoria’s Secret” nổi tiếng hàng đầu Trung Quốc, người còn lại là nam thần đình đám vừa hoạt động nghệ thuật vừa sở hữu khối tài sản đáng nể ngoài đời thực. Suốt nhiều năm liền cả hai vướng tin đồn hẹn hò nhưng chưa từng lên tiếng, cho đến tận khi bất ngờ thông báo đã có con trai đầu lòng, công chúng mới thực sự “ngã ngửa” vì hóa ra họ đã âm thầm xây dựng tổ ấm từ lâu.

Hà Tuệ và Trần Vỹ Đình.

Cho những ai chưa biết, Hà Tuệ (SN 1989) là siêu mẫu đình đám của làng thời trang Trung Quốc. Với làn da trắng phát sáng cùng thần thái lạnh lùng, cô từng nhiều năm liên tiếp sải bước trên sân khấu Victoria’s Secret và được truyền thông ưu ái gọi là “Hà tiên cô”, “Nàng thơ phương Đông”.

Trong khi đó Trần Vỹ Đình (SN 1985) hoạt động showbiz với nhiều vai trò khác nhau như ca sĩ, diễn viên, và vũ công. không chỉ là nam tài tử hạng A nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ, mà ngoài đời anh còn là một thiếu gia, "tổng tài" ngoài đời thực. Ngoài sự nghiệp diễn xuất, anh giữ vai trò chủ thương hiệu thời trang, phòng gym,...

Cả hai đều nổi tiếng, có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội nhưng lại cực kỳ kín tiếng trong chuyện tình cảm. Chính điều này càng khiến mối quan hệ của họ nhận được nhiều sự chú ý hơn.

Còn nhớ vào tháng 10/2025, mạng xã hội Trung Quốc từng “nổ tung” khi Trần Vỹ Đình và Hà Tuệ bất ngờ đăng tải hình ảnh con trai đầu lòng. Trong bài đăng, cặp đôi chỉ viết ngắn gọn: “Ba, mẹ và cả cậu ấy nữa ”.

Vào tháng 10 năm ngoái, cặp đôi công khai con đầu lòng, cũng là công khai chuyện yêu sau thời gian dài giấu kín.

Đây cũng là lần đầu tiên cả hai chính thức công khai chuyện tình cảm sau nhiều năm giữ kín. Không công khai hẹn hò, không đính hôn rầm rộ hay tổ chức đám cưới xa hoa, Trần Vỹ Đình và Hà Tuệ “đi tắt” thẳng tới bước thông báo đã có con. Nhiều người cũng cho rằng việc đợi con cứng cáp rồi mới công khai là cách Trần Vỹ Đình và Hà Tuệ muốn bảo vệ gia đình khỏi những ồn ào của dư luận.

Điều khiến netizen bất ngờ hơn cả là trước đó, Hà Tuệ gần như chưa từng lộ bụng bầu hay xuất hiện bất kỳ tin đồn mang thai rõ ràng nào. Toàn bộ quá trình sinh con đều được giữ kín tuyệt đối.

Trên thực tế, tin đồn hẹn hò giữa hai người đã xuất hiện từ khoảng năm 2019. Khi đó, họ bị bắt gặp ngồi cùng bàn tại một sự kiện điện ảnh - thời trang ở Thượng Hải.

Cả hai nhiều lần bị bắt gặp đi du lịch, ăn uống cùng nhau.

Đến tháng 8/2021, truyền thông Trung Quốc nhiều lần ghi lại hình ảnh Trần Vỹ Đình và Hà Tuệ hẹn hò, cùng về nhà riêng sau khi đi tập gym. Vì xuất hiện cùng nhau quá thường xuyên tại phòng tập, netizen còn gọi vui họ là “cặp đôi phòng gym”.

Những năm sau đó, cả hai tiếp tục nhiều lần bị bắt gặp du lịch cùng nhau ở nước ngoài nhưng chưa từng lên tiếng xác nhận chuyện tình cảm.

Giữa lúc tin đồn ngày càng rầm rộ, khoảng năm 2025, Hà Tuệ cũng bất ngờ “ở ẩn” suốt thời gian dài. Từ Weibo đến Instagram đều ngừng cập nhật hơn nửa năm. Cô cũng không tham gia sự kiện thương mại hay chụp ảnh tạp chí như trước.

Thời điểm ấy, mạng xã hội bắt đầu rộ lên nghi vấn siêu mẫu đang mang thai và chuẩn bị sinh con cho Trần Vỹ Đình. Song cả hai vẫn giữ im lặng tuyệt đối. Dù chưa từng công khai yêu đương, công chúng lại khá ủng hộ cặp đôi này vì cho rằng họ không lợi dụng chuyện tình cảm để PR tên tuổi. Suốt nhiều năm, cả hai gần như không có màn “phát cẩu lương” công khai nào, mãi tới khi sinh con đầu lòng mới chính thức lên tiếng.

Sau khi công khai có con, cuộc sống hiện tại của Hà Tuệ và Trần Vỹ Đình cũng dần được hé lộ nhiều hơn nhưng cũng hạn chế.

Ngày 10/5 vừa qua, nhân Ngày của Mẹ, Hà Tuệ hiếm hoi đăng tải ảnh chụp cùng con trai và lần đầu tiết lộ tên thân mật của bé là “Tiểu Win”. Nữ siêu mẫu viết đầy dịu dàng: “Nhìn em bé nhỏ xíu trong vòng tay mình, tôi thường tự nhắc bản thân rằng không cần bắt con phải sống theo kỳ vọng của mẹ. Chỉ cần con được tự do, độc lập, bình an và vui vẻ là đủ rồi”.

Hà Tuệ thỉnh thoảng chia sẻ hình ảnh em bé lên MXH.

Chia sẻ của Hà Tuệ nhanh chóng nhận được nhiều lời khen vì quan điểm nuôi dạy con nhẹ nhàng và đầy thấu hiểu. Rũ bỏ hình ảnh lạnh lùng trên sàn runway, cô trong vai trò người mẹ lại mềm mại và tình cảm hơn hẳn.

Không chỉ vậy, sau thời gian ở ẩn để sinh con, Hà Tuệ cũng bắt đầu quay trở lại các hoạt động giải trí.

Trước đó, cô hiếm hoi xuất hiện tại một sự kiện ở Thượng Hải. Dù đã trải qua sinh nở, siêu mẫu vẫn gây chú ý với vóc dáng thon gọn, thần thái sang trọng cùng visual được netizen nhận xét là “càng lấy chồng càng đẹp”.

Cô xuất hiện tại một số sự kiện sau khi sinh em bé.

Ảnh qua camera thường mà vóc dáng cỡ này.

Trong một buổi phỏng vấn cùng tạp chí hồi đầu năm nay, Hà Tuệ còn lần đầu tiết lộ cô từng phải trải qua ca phẫu thuật thứ hai sau sinh vì tình trạng tụ huyết tử cung. Nữ siêu mẫu cho biết sau khi hết ở cữ và đi tái khám, cô buộc phải tiếp tục điều trị. Áp lực chăm con cộng thêm biến động hormone hậu sinh nở khiến cô lần đầu cảm nhận rõ sự “mong manh chưa từng có”.

Dẫu vậy, Hà Tuệ không nghỉ ngơi quá lâu. Chỉ khoảng 3 tháng sau sinh, cô đã bắt đầu quay lại công việc, chụp hình và tham gia sự kiện.

Hiện tại, trên trang instagram cá nhân có hơn 1,5 triệu follower, thỉnh thoảng cô mới chia sẻ hình ảnh dự sự kiện. Bài đăng gần đây nhất là khoảng 2 tháng trước.

Một số hình ảnh đời thường của Hà Tuệ.

Về phía Trần Vỹ Đình, nam nghệ sĩ hiện vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật song song với kinh doanh. Anh tiếp tục tham gia các sự kiện giải trí, quảng bá thương hiệu thời trang riêng và điều hành hệ thống phòng gym cá nhân.

Dù cả hai rất hiếm khi chia sẻ cuộc sống gia đình, nhưng những hình ảnh bị bắt gặp gần đây cho thấy cặp đôi đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân khá bình yên.

Sau nhiều năm yêu kín tiếng, bí mật sinh con rồi mới công khai, Trần Vỹ Đình và Hà Tuệ hiện được xem là hình mẫu chuyện tình trưởng thành giữa showbiz đầy thị phi. Không ồn ào, không tận dụng chuyện yêu đương để gây chú ý, cả hai lựa chọn cách âm thầm đồng hành, xây dựng gia đình và bảo vệ cuộc sống riêng theo cách của mình.