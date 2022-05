Bà Ida Wood, 93 tuổi, sống ở New York vào những năm 60 và 70, đã qua đời trong căn hộ hai phòng của mình tại khách sạn Herald Square, nơi bà bị cuộc đời xô đẩy phải sống ẩn dật hơn ¼ thế kỷ bởi nỗi kinh hoàng về đói nghèo do cơn hoảng loạn năm 1907 gây ra.

Cái chết của nữ tỷ phú là một sự kết thúc và cũng là sự khởi đầu. Đó là sự kết thúc của một cuộc sống phi thường và bắt đầu của một vụ kiện tụng bất thường.

"Hồng nhan bạc phận": Chấp nhận làm vợ lẽ, quyết tâm bước vào giới thượng lưu

Ida Mayfield Wood (tên thật là Ellen Walsh) sinh năm 1838 trong một gia đình nghèo ở Anh và lớn lên Massachusetts (Mỹ). Cha bà là Thomas Walsh, người nhập cư Ireland nghèo, mẹ bà lớn lên trong khu ổ chuột ở Dublin. Ellen bỏ nhà ra đi ở tuổi thiếu niên, lấy tên là Ida Mayfield.

Năm 1857, Ida nuôi mộng lớn và tìm cách chen chân vào giới thượng lưu New York ở tuổi 19. Bà đọc những tin đồn trên báo lá cải để tìm cơ hội đổi đời. Lúc đó, bà thấy cái tên Benjamin Wood, 37 tuổi, ông chủ của tờ New York Daily News (hoạt động năm 1860-1900, không liên quan đến tờ New York Daily News ngày nay) và là anh trai của thị trưởng New York, xuất hiện khá thường xuyên. Sau khi biết ông Benjamin Wood có thói trăng hoa dù đã lập gia đình, Ida quyết định trở thành tình nhân của ông.

Ida biết rằng mình chưa bao giờ thuộc về giới thượng lưu New York, tuy nhiên việc gửi lá thư "tự giới thiệu" thì chẳng mất mát gì. Và cơ may đã đến khi ông Wood đồng ý gặp gỡ. Bà tự giới thiệu mình là con gái của Henry Mayfield - một ông chủ nhà máy đường ở bang Luoisiana, còn mẹ là dòng dõi quý tộc Anh.

Benjamin Wood nhanh chóng si mê Ida bởi ngoài xinh đẹp với mái tóc đen nhánh. Không lâu sau, bà bước chân thành công vào cuộc sống giàu sang. Ida cùng Benjamin đến dự các sự kiện của giới thượng lưu New York, từng gặp gỡ Tổng thống Abraham Lincoln và khiêu vũ với Hoàng tử xứ Wales vào năm 1860.

Không rõ Delia – người vợ đầu tiên của Wood – có biết về cuộc tình này không, nhưng khi bà qua đời năm 1867, Wood tái hôn với Ida.

Chồng mê cờ bạc, vợ ám ảnh giữ tiền và đêm định mệnh gõ cửa khách sạn

Chủ tòa soạn báo Benjamin Wood và vợ thứ Ida

Cuộc sống gia đình luôn tràn ngập tiếng cười nhờ… đam mê cá cược của anh trai ngài Thị trưởng New York.

Ông dành hàng giờ trong các câu lạc bộ, đem cả tờ báo của mình để cá cược, may mắn là vẫn thắng. Do lo ngại về thú vui đỏ đen của chồng, biết không thể khuyên ngăn nên Ida đã cược với chồng một phen với lời đề nghị vô cùng khôn ngoan: Nếu ông Wood không chịu bỏ cờ bạc thì phải đưa cho bà một nửa số tiền khi thắng cược đồng thời trả tiền cho vợ khi thua.

Nhờ đó, bà dần dần chuyển hết tài sản của chồng vào tay mình - một cách rất từ tốn, nhẹ nhàng và tự nguyện. Bà còn "hô biến" chiến lợi phẩm thành cổ phần và cổ phiếu, có thể nói bà đã giàu lại còn biết đầu tư.

Cuộc tình kì quặc của ông bà Wood kết thúc năm 1900 khi người chồng qua đời, báo New York Times khi đó cho biết "ông ấy không sở hữu bất động sản trên thực tế và tài sản cá nhân không đáng kể".

Tất cả tài sản và doanh nghiệp của Wood đã được sang tên cho Ida. Bà tiếp quản tờ New York Daily News song điều hành thất bại. Cuối cùng, chỉ một năm sau đó, Ida bán đi tờ báo của chồng với giá 300 nghìn USD. Đây là một số tiền khổng lồ lúc bấy giờ và bà dành vài năm sau đó để du ngoạn Địa Trung Hải và châu Âu cùng với người em gái của mình, tận hưởng cuộc sống xa hoa với quần áo và trang sức đắt tiền.

Đến năm 1907, cuộc khủng hoảng tài chính kéo tới, nàng góa phụ vội vã rút hết tiền trong ngân hàng, bán hết tài sản có giá trị như tranh sơn dầu, nội thất, tượng điêu khắc...

Cuối cùng khi đã yên tâm chuyển hết mọi của cải thành tiền mặt, một đêm nọ Ida Wood đã gõ cửa khách sạn Herald Square cùng với hai người phụ nữ, nói rằng đây là em gái và con gái của mình để trốn thời kỳ suy thoái, bảo vệ khối tài sản kếch xù. Khi lễ tân hỏi bà định ở lại bao lâu, bà trả lời rằng bà không chắc nhưng có thể ở lâu dài nếu thích căn phòng. Từ đó đến 24 năm sau, bà Ida Wood biến mất hoàn toàn vào căn phòng cao cấp và chỉ tái xuất khi em gái qua đời.

Herald Square 1903

Bí mật được bật mí hé lộ nhiều sự thật bất ngờ

Năm 1931, Ida Wood mở tung căn phòng cao cấp của mình ở khách sạn Herald Square tại thành phố New York (Mỹ) và gào lên đòi giúp đỡ khi em gái đang hấp hối trên sofa. Đó cũng là lần đầu tiên trong suốt 24 năm bà cụ bước ra khỏi không gian tù túng này.

Mọi người vội vã lao tới giúp đỡ. Tuy nhiên điều khiến họ khiếp đảm nhất là "thiên đường của rác" bốc mùi nồng nặc ngay trước mắt. Thế nhưng, trong căn phòng ngập rác ấy vẫn chứa đựng những "cục tiền đồ sộ" cùng những món đồ quý giá, gồm trang sức đắt tiền; ren tinh xảo từ Ireland, Venice và Tây Ban Nha; áo choàng, dây chuyền, vòng tay, đồng hồ, vương miện, giấy chứng nhận bằng vàng và hàng chục tấm séc cổ tức chưa được thanh toán.

Giàu có là thế nhưng vệ sinh cá nhân có vẻ không phải là mối quan tâm của Ida trong 24 năm sống ẩn dật. Bà không tắm trong vài năm. Căn phòng bốc mùi nồng nặc với hàng trăm hộp thức ăn mốc, nát vụn, cùng rác rưởi, giấy báo ố vàng xếp chồng chất, và những rương gỗ mục nát. Tuy nhiên, Ida vẫn chú ý đến da mặt, làn da của bà mịn màng nhờ bôi thạch dầu hỏa mỗi ngày.

Trước đây, cụ bà luôn đóng chặt cửa phòng trong khách sạn và chỉ giao tiếp với mọi người trong một khung giờ nhất định với cánh cửa chỉ được mở he hé.

Các nhân viên khách sạn không được vào phòng để dọn dẹp và đổi ga trải giường. Dấu hiệu của sự sống hiếm hoi của người trong căn phòng mà họ thỉnh thoảng thấy được chỉ là một bàn tay già cỗi gửi đồ giặt và nhận các nhu yếu phẩm bao gồm trứng, thịt, sữa và bánh quy. Đôi khi Ida yêu cầu xì gà Havana, thuốc lá và sáp dưỡng ẩm.

Theo tờ New York Times, những người tự nhận là người thân của bà Ida đã cùng với luật sư của họ bất ngờ xuất hiện và cố giành được một chút gì đó từ khối tài sản khổng lồ của người phụ nữ này, có người xung phong được chăm sóc cho bà.

Tuy nhiên, chỉ 9 tháng sau cái chết của em gái, bà Ida cũng qua đời vào tháng 3/1932. Thời điểm bà qua đời, có đến 1.130 người lao vào cuộc chiến tranh tài sản mà bà để lại bao gồm cả họ hàng Wood và Mayfield. Và họ đã nhận về cái kết cay đắng khi cơ quan chức năng xác định bà Ida qua đời mà không có người thừa kế nên tài sản của bà được chia cho 10 người thân đang sống ở Ireland.

Sau khi biết được tuổi thơ khốn khó, phải "tha phương cầu thực" từ nhỏ, người ta mới hiểu rõ những việc làm táo tợn của bà: từ quyến rũ đàn ông giàu có, ám ảnh "phát điên" về tiền bạc và phải sống ẩn dật gần ¼ thế kỉ. Với tất cả sự kì dị và những bí mật động trời, Ida Wood được xem là người ẩn dật nổi tiếng nhất nước Mỹ trong suốt thế kỉ 20.

Mặc dù tất cả những câu chuyện bà Ida đều được tạo ra từ những lời nói dối nhưng mục đích của bà đơn giản chỉ là để thoát khỏi cái nghèo. Việc tạo dựng cả một quá khứ cho mình chứng tỏ bà là một kẻ lừa đảo đầy sáng tạo. Đến cuối cùng, người thắng cuộc thật sự là những họ hàng ruột thịt của bà Ida.

Theo News.com và TheVintageNews/ Ảnh: Internet

https://cafef.vn/cuoc-song-ky-la-va-dien-ro-cua-nu-ty-phu-ida-wood-chap-nhan-lam-vo-le-quyet-tam-buoc-vao-gioi-thuong-luu-nhung-roi-phai-chon-vui-gan-24-nam-cuoi-doi-trong-am-anh-tien-bac-20220419163331119.chn