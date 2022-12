Cuộc sống khác biệt của cặp chị em song sinh dính liền nổi tiếng: Từ sinh hoạt mỗi ngày đến việc hẹn hò đều khiến mọi người bất ngờ

Lupita và Carmen Andrade là một cặp song sinh dính liền nổi tiếng ở Mexico. Câu chuyện của họ được báo đài đưa tin từ khi hai chị em mới sinh ra. Vào năm 2002, khi vừa chào đời, các bác sĩ cho biết cả hai khó mà có thể sống sót quá 3 ngày.



Họ bị dính liền từ ngực đến xương chậu và việc tách rời là bất khả thi vì có quá nhiều cơ quan quan trọng chung. Mỗi người chỉ có một chân, với Carmen điều khiển bên phải của người và bên trái là Lupita. Mỗi người có 2 cánh tay.

Hai chị em luôn thu hút sự chú ý của truyền thông từ nhỏ

Thế nhưng phép màu đã xảy ra, hai chị em Lupita và Carmen không chỉ sống quá 3 ngày, mà còn sống đến năm 20 tuổi. Họ cho biết họ không coi mình là người khuyết tật mà chỉ có đời sống sinh hoạt khác thường hơn một chút. Trước đây, các kế hoạch phẫu thuật tách rời từng được đưa ra khi hai chị em song sinh còn nhỏ. Cả hai người đều từ chối khi được hỏi liệu họ có bao giờ muốn tách rời nhau không bởi vì ngay cả khi cuộc phẫu thuật diễn ra suôn sẻ, họ vẫn cần phải trải qua nhiều năm vật lý trị liệu.

"Và sau đó sẽ là những khủng hoảng tâm lý vì chúng tôi đã quá quen với việc ở bên nhau", Carmen nói. Hai người đã chọn ở cùng nhau và đã thích nghi một cách chuyên nghiệp để sống với chị em mình mọi lúc mọi nơi.

Lupita và Carmen là cặp sinh đôi dính liền sống đến tuổi trưởng thành hiếm hoi

Carmen và Lupita đã giải đáp thắc mắc và trả lời câu hỏi của mọi người về cuộc sống của họ trong chương trình Ask me anything (Hỏi tôi bất cứ điều gì) trên YouTube. Cuộc sống của cặp đôi chắc chắn không giống người thường, nhưng vẫn suôn sẻ vì họ đã quá quen và chưa từng biết sống với một cơ thể độc lập là như thế nào.

Cùng chung một thân thể nhưng hai chị em có hai tính cách hoàn toàn khác nhau. Carmen là người hài hước, nhanh trí và học giỏi, còn Lupita khá nhút nhát, trầm tính và có gặp chút khó khăn với việc học. Carmen thích trang điểm, làm đẹp còn Lupita thì không quan tâm đến việc này.

Thời gian gần đây, hai chị em cũng không ngần ngại chia sẻ chuyện hẹn hò của mình. Lupita cho biết cô không muốn bất kỳ mối quan hệ lãng mạn nào, trong khi Carmen đã hẹn hò với bạn trai Daniel được khoảng một năm rưỡi. Cặp đôi gặp nhau trên ứng dụng hẹn hò Hinge. Theo Carmen, thật "khó xử" khi nói rằng cô ấy là một cặp song sinh dính liền trên hồ sơ hẹn hò của mình.

Những buổi hẹn hò 3 người không khiến những người trong cuộc khó xử

Dù là cặp song sinh dính liền nhưng họ lại có quan điểm khác nhau về các mối quan hệ

Trong một cuộc phỏng vấn, Carmen nói rằng cô trung thực với đối phương về hoàn cảnh của mình ngay từ đầu, thậm chí lấy việc mình là song sinh dính liền ra làm câu chuyện đùa vui.

Bạn trai Daniel của cô hiện tại vẫn chưa có vấn đề hay rắc rối gì với việc lúc nào mình cũng phải hẹn hò cùng với em gái của bạn gái vì hai người vĩnh viễn không thể tách rời.

Nguồn: Bright Side, The Sun