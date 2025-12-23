Cuộc sống hôn nhân của nam NSƯT 45 tuổi kết hôn, vợ kém 25 tuổi

Trong showbiz Việt có nhiều chuyện tình “đôi đũa lệch so vừa” đong đầy hạnh phúc. Chuyện tình của NSƯT Phú Đôn và vợ, kém 25 tuổi là một trường hợp như thế.

NSƯT Phú Đôn kết hôn ở tuổi 45, với bà xã Hồng Vân kém anh 25 tuổi và không hoạt động nghệ thuật. Hai người quen nhau qua mai mối của NSƯT Quế Hằng rồi đi tới hôn nhân, có 2 con, một trai một gái.

Dù chênh lệch tuổi tác khá lớn nhưng vợ chồng nam NSƯT vẫn duy trì được sự hài hòa nhờ sự tôn trọng và thấu hiểu. Nam NSƯT chia sẻ trên báo Thanh Niên rằng: "Vợ tôi là người phụ nữ nền nã, kín tiếng, quán xuyến gia đình, là hậu phương vững chắc để chồng an tâm làm nghề", anh nói.

NSƯT Phú Đôn và vợ kém 25 tuổi.

Lập gia đình muộn khiến nam nghệ sĩ sinh năm 1960 càng trân trọng mái ấm hiện tại. Anh sống giản dị, dành thời gian cho vợ con, giữ thói quen sinh hoạt điều độ, đưa đón con đi học, cùng vợ vun vén cuộc sống gia đình ấm áp.

Chia sẻ trên báo Dân Trí về cuộc sống hôn nhân với vợ kém 25 tuổi, NSƯT Phú Đôn cho biết, hơn 20 năm sống với nhau, cả hai chưa từng xảy ra cãi vã to tiếng hay mâu thuẫn.

“Vợ kém hơn tôi 25 tuổi nhưng rất trưởng thành và chín chắn, còn tôi cũng chẳng phải làm gì cho khác bản tính của mình cả. Vợ tôi yêu tôi vì thế, vì sự giản dị. Tính tôi thích sự tự nhiên, không gò ép.

Nhiều người cứ hỏi tôi: "Bí quyết gì để cuộc sống ấm êm khi hơn vợ 25 tuổi?". Thú thật, tôi cũng chẳng có bí quyết hay chiêu gì cho riêng mình. Tôi nghĩ, điều quan trọng là yêu thương và hết mình vì gia đình. Phải thông cảm, thấu hiểu và tin tưởng nhau”, nam nghệ sĩ nói.

Nam NSƯT cũng tiết lộ, anh rất giỏi việc nhà và sẵn lòng nấu cơm, lau nhà, giặt giũ quần áo. Có lẽ cũng chính vì anh luôn một lòng hướng về vợ con nên anh được vợ trẻ vô cùng cưng chiều. “Cô ấy là người chăm sóc, yêu thương và chiều chồng con hết mực”, anh nói thêm.

Hiện tại, nam NSƯT đã về hưu nhưng vẫn đắt show phim ảnh. Ngoài đi phim, anh dành toàn bộ thời gian cho gia đình, sống cuộc sống giản dị, chất phác, mộc mạc, vui vẻ.

Hơn 20 năm hôn nhân bền chặt.

Tổ ấm viên mãn của nam NSƯT sinh năm 1960.

Trên trang cá nhân, nam NSƯT thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ấm áp bên vợ con, thể hiện tình yêu gia đình. "Ngoài 60 tuổi, tôi nhận được tình cảm của vợ, của con và sự yêu mến của khán giả, như vậy là quá đủ với đời sống của một người nghệ sĩ", nghệ sĩ Phú Đôn tâm sự với Vietnamnet.

Phú Đôn sinh năm 1960 trong một gia đình có 8 người con. Bố anh là NSƯT Lại Phú Cương của Nhà hát Kịch Việt Nam. Thừa hưởng gen nghệ thuật từ bố, nên học xong phổ thông, Phú Đôn đã ứng tuyển ngay vào lớp đào tạo diễn viên khóa 1 của Nhà hát Kịch Việt Nam.

Đến nay, sau hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật, NSƯT Phú Đôn Phú Đôn đã ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn trên cả sân khấu lẫn truyền hình.

Anh là gương mặt quen thuộc với khán giả qua các bộ phim được yêu thích như Đất và người, Tivi về làng, Nàng dâu order, Hoa hồng trên ngực trái, Cây táo nở hoa, Đấu trí, Mùi cỏ cháy, Không ngại cưới chỉ cần một lý do, Có anh nơi ấy bình yên, Quỷ nhập tràng….