Nữ ca sĩ đổi đời nhờ 1 câu nói của nhạc sĩ nổi tiếng, nói thẳng về các nghệ sĩ trẻ hiện nay

Đổi đời nhờ 1 câu nói của nhạc sĩ Đức Trí

Là khách mời trong chương trình Chuyện tối cùng sao (phát trên đài THVL1), ca sĩ Thanh Thảo đã chia sẻ về hành trình hơn 2 thập kỷ gắn bó với âm nhạc của mình.

Trong chương trình, Thanh Thảo cho biết: “Tôi bắt đầu sự nghiệp ca hát từ những phong trào văn nghệ ở trường học, rồi đi hát đám cưới. Có khi một ngày chạy 12,13 đám cưới trong một nhà hàng tiệc cưới.

Khởi nghiệp đầu tiên là tôi được mời làm ca sĩ trẻ trong live show của danh ca Hương Lan, thì mới gặp được nhạc sĩ Đức Trí. Nhạc sĩ Đức Trí chính là người nói 1 câu: "Nếu Thảo muốn trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp thì cần phải học hành bài bản đàng hoàng. Còn nếu hát bản năng như vậy hoài sẽ không có một con đường tương lai dài hơn". Tôi nghe lời, học và thi đậu vào Nhạc viện”.

Ca sĩ Thanh Thảo trong chương trình Chuyện tối cùng sao.

Những năm tháng học tập tại Nhạc viện mang lại cho Thanh Thảo nhiều bài học quý giá, song song đó chị vẫn đều đặn tham gia các đại nhạc hội lớn. Đặc biệt, đại nhạc hội của bầu show Duy Ngọc là ký ức không thể quên trong đời ca sĩ của chị.

Suốt nhiều năm liền, Thanh Thảo gần như không có Tết trọn vẹn ở nhà. Từ mùng 1 đến rằm tháng Giêng, chị theo đoàn đi diễn khắp các tỉnh thành để phục vụ khán giả. Với nữ ca sĩ, đó là những kỷ niệm vô giá, không phải nghệ sĩ nào cũng có cơ hội trải qua.

“Không phải ai cũng có cơ hội đó và không phải ai cũng được mời. Phải là tên tuổi rất ăn khách mới được tham gia đại nhạc hội. Đa phần là các ngôi sao thì mới bán vé được. Vì vậy, mình được mời đi thì sẽ thấy rất vui”, Thanh Thảo nói thêm.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Thanh Thảo khẳng định chị chưa từng hối tiếc lựa chọn của mình. Xuất thân trong gia đình có truyền thống sư phạm, từng thi đậu cao đẳng sư phạm và có thể trở thành giáo viên dạy Văn, nhưng cơ duyên với âm nhạc đã đưa chị sang một ngã rẽ hoàn toàn khác - ngã rẽ mà chính chị cũng chưa từng nghĩ tới.

“Đã có lúc tôi là ca sĩ hàng đầu”

Thời gian gần đây, Thanh Thảo thử sức với những ca khúc xưa, những bản tình ca nhẹ nhàng. Với chị, đó không phải là sự “đổi hướng” mà là cách làm phong phú thêm màu sắc nghệ thuật.

Dù đã phát hành nhiều album dân ca, bolero hay nhạc xưa, nhưng nữ ca sĩ hiểu rằng dấu ấn lớn nhất trong lòng khán giả vẫn là dòng nhạc trẻ, sôi động, dance kết hợp vũ đoàn - hình ảnh đã gắn liền với tên tuổi Thanh Thảo suốt nhiều năm.

Chia sẻ với các nghệ sĩ trẻ, Thanh Thảo cho rằng để thành công và gắn bó lâu dài với nghề, ngoài tài năng còn cần đam mê, sự cần cù, kiên nhẫn và cả may mắn.

Chị bày tỏ sự ngưỡng mộ với thế hệ nghệ sĩ trẻ hiện nay khi có lợi thế lớn từ truyền thông và mạng xã hội. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là xây dựng được bản sắc riêng, hình tượng riêng và giữ được sự gần gũi với khán giả.

Khi được hỏi có áp lực với hào quang quá khứ hay không, Thanh Thảo thẳng thắn cho biết chị chưa từng nặng nề điều đó. Nữ ca sĩ dễ dàng chấp nhận quy luật “tre già măng mọc” và xem những gì mình đã đạt được là đủ đầy và hạnh phúc.

Nữ ca sĩ trò chuyện cùng MC Minh Ngọc.

Thanh Thảo bày tỏ:“Đã có lúc tôi là ca sĩ hàng đầu nhưng chưa bao giờ nghĩ mình là ngôi sao, chỉ thấy hạnh phúc vì đi đến đâu cũng được khán giả yêu thương. Tôi dễ dàng chấp nhận quy luật tre già măng mọc, hào quang đến với mình như vậy là đủ. Tôi hiểu sẽ có lúc phải nhường vị trí cho người khác, không ai sống mãi trên đỉnh vinh quang”.

Với Thanh Thảo, điều quan trọng nhất hiện tại là duy trì sự yêu mến của khán giả, sống khiêm tốn, trân trọng những giá trị giản dị và tiếp tục cống hiến bằng tất cả tình yêu dành cho âm nhạc.

Chị nói: “Bây giờ đi đâu vẫn được khán giả ưu ái, với tôi như vậy là đủ. Tôi không buồn hay tiếc nuối vì mình không còn là ca sĩ ‘hot’, luôn giữ cho mình sự khiêm tốn để không ảo tưởng về tên tuổi. Nhờ vậy, tôi sống nhẹ nhàng hơn, vui hơn và biết trân trọng những điều rất nhỏ trong cuộc sống hằng ngày”.