Cuộc sống hiện tại gây bất ngờ của á hậu Lê Hà Phương từng gây sốt với bức ảnh coi thi

Từ "giám thị xinh đẹp" gây chú ý đến hành trình xây dựng hình ảnh đa vai trò

Năm 2019, hình ảnh một nữ giám thị với vẻ ngoài nổi bật tại điểm thi THPT quốc gia ở Nghệ An bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội. Nhân vật nhanh chóng được xác định là Lê Hà Phương – giảng viên ngành Báo chí - Truyền thông tại Đại học Vinh. Tuy nhiên, khoảnh khắc gây chú ý đó chỉ là một lát cắt nhỏ trong hành trình phát triển dài hơi của cô.

Sinh năm 1988, Lê Hà Phương từng là học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An), đạt giải Học sinh giỏi Quốc gia môn Lịch sử năm 2005. Năm 2008, cô giành danh hiệu Hoa khôi Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Đến năm 2012, cô trở thành thủ khoa đầu vào cao học của cả Học viện Báo chí và Tuyên truyền và Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn.

Hình ảnh của Hà Phương làm giám khảo gây “bão mạng” một thời.

Không chỉ nổi bật về học thuật, cô còn có khả năng sử dụng tiếng Anh và tiếng Trung đồng thời tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật như ca hát, hùng biện, từng đạt giải ở các sân chơi liên quan. Những kỹ năng này giúp cô mở rộng phạm vi hoạt động, từ giảng dạy đến dẫn chương trình và diễn thuyết.

Hơn 15 năm làm nghề, Lê Hà Phương đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau: Giảng viên, MC song ngữ, diễn giả. Với sinh viên, cô là người truyền đạt kiến thức trên sân khấu, cô thể hiện sự linh hoạt và khả năng kết nối. Khoảnh khắc làm giám thị năm 2019 giúp cô được biết đến rộng rãi hơn nhưng cũng đặt ra một thực tế: Hình ảnh có thể tạo sự chú ý ban đầu còn sự ghi nhận lâu dài đến từ năng lực và cách làm việc.

Bên cạnh đó, cô cũng tham gia các cuộc thi sắc đẹp và đạt nhiều thành tích. Năm 2020, cô giành danh hiệu á hậu 3 tại cuộc thi Mrs Global Universe tổ chức tại Singapore cùng hai giải phụ về phong cách và truyền thông. Trước đó, cô từng đạt danh hiệu “Thí sinh được yêu thích nhất” tại Miss Ngoisao.net 2011 và “Mrs Photo” tại Mrs Vietnam 2018.

Lê Hà Phương hiện là giảng viên một trường đại học ở TP.HCM

Bước ra khỏi vùng an toàn, theo đuổi chuẩn mực quốc tế

Sau nhiều năm làm việc trong môi trường giáo dục và truyền thông, Lê Hà Phương dần chuyển hướng sang lĩnh vực đào tạo phong thái và nghi thức. Tuy nhiên, thay vì dừng lại ở kinh nghiệm cá nhân, cô quyết định tiếp tục theo đuổi con đường học vấn.

Dù mang trên vai trọng trách của một người mẹ ba con, một giảng viên đại học, một nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại Hoa Kỳ và một CEO bận rộn, cô vẫn quyết tâm lên đường đến London - "cái nôi" của nghi thức và ngoại giao quốc tế.

"Hành trình nâng cao bản thân không bao giờ kết thúc. Nó là một quá trình liên tục của sự lựa chọn khôn ngoan, can đảm, tử tế, nỗ lực và kiên trì", Lê Hà Phương chia sẻ.

Tại Học viện Nghi thức và Ngoại giao Quốc tế London (International Etiquette Academy of London), Lê Hà Phương đã được học hỏi từ những chuyên gia hàng đầu thế giới - những người từng huấn luyện cho các nhà ngoại giao, CEO tập đoàn đa quốc gia và thành viên hoàng gia.

Cô nhận ra rằng, nghi thức quốc tế không phải là những quy tắc cứng nhắc mà là "một ngôn ngữ của sự tôn trọng, sự thanh lịch và sự hiểu biết văn hóa". Đây là một bước ngoặt quan trọng trong tư duy của cô - từ việc "tuân thủ quy tắc" sang "hiểu rõ bản chất".

Song song công việc của giảng viên, nữ MC cũng bước vào lĩnh vực đào tạo phong thái, nghi thức một cách chuyên nghiệp, bài bản.

Với đam mê, nhiệt huyết và nỗ lực không ngừng nghỉ, Lê Hà Phương đã chính thức trở thành "Certified International Social Etiquette Consultant and Savoir-Vivre Specialist" (Chuyên gia cố vấn Nghi thức quốc tế & Phong thái sống) sở hữu chứng nhận quốc tế có giá trị trên gần 100 quốc gia toàn cầu.

Từ năm 2021, Lê Hà Phương chính thức bước vào lĩnh vực đào tạo phong thái và nghi thức một cách chuyên nghiệp, nghiêm túc. Cô đã có cơ hội hợp tác với hơn 100 thương hiệu trong và ngoài nước. Cô cũng là một diễn giả truyền cảm hứng tại các diễn đàn, hội thảo và sự kiện doanh nghiệp, nơi cô chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm và những câu chuyện truyền cảm hứng về phong thái, nghi thức và phát triển bản thân.

Không chỉ tập trung vào sự nghiệp cá nhân và kinh doanh, Lê Hà Phương còn dành nhiều tâm huyết cho các hoạt động cộng đồng. Cô là người khởi xướng quỹ "Trái tim nhân ái", hướng tới việc hỗ trợ trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo tại quê hương Nghệ An và Hà Tĩnh. Với cô, sự thành công thực sự không chỉ đo lường bằng những danh hiệu hay vị trí đạt được mà còn ở những giá trị tích cực mà bản thân có thể trao đi và lan tỏa cho cộng đồng.