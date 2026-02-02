Cuộc sống hiện tại của nam nghệ sĩ nổi tiếng nhất nhì làng hài miền Bắc

Hiệp Gà tên thật là Dương Đức Hiệp sinh năm 1977 tại Hưng Yên. Anh nổi tiếng từ chương trình Gặp nhau cuối tuần, Gala cười, Táo quân…

Về đời tư, Hiệp Gà trải qua 3 cuộc hôn nhân với nhiều ồn ào. Tờ Tiền Phong viết, Hiệp Gà kết hôn lần đầu tiên năm 2003 với Thanh Quý - một cô gái làm nghề cắt tóc ở Móng Cái, Quảng Ninh. Cặp đôi có chung cô con gái lớn tên Hân Huyền. Từng dành nhiều lời có cánh cho vợ đã ở bên mình trong lúc gặp biến cố lao lý nhưng đến năm 2009, cặp đôi chính thức chia tay.

Báo Tiền Phong trích lời Hiệp Gà chia sẻ về cuộc hôn nhân đầu tiên: "Trước giờ nhiều người vẫn nói rằng tôi ruồng rẫy Quý nhưng thực chất là Quý 3 lần đơn phương đưa đơn ra tòa. Lần cuối cùng tôi mới có mặt. Mà tôi cũng không ngờ việc ly hôn lại diễn ra nhanh đến thế. Chỉ 15 phút thôi là xong tất cả".

Nam diễn viên cho biết, sau khi cuộc hôn nhân đầu tiên tan vỡ, anh cảm thấy rất hụt hẫng. Nam diễn viên khẳng định: "Quý là người có nhiều nghĩa tình với tôi nhất".

Tháng 3/2010, Hiệp Gà tái hôn. Người vợ thứ hai của anh sinh năm 1986 tên là Phan Thu Trang, không làm trong lĩnh vực nghệ thuật. Đám cưới của cặp đôi diễn ra với sự chủ hôn của NSƯT Chí Trung.

Từng tin vào quyết định kết hôn khá chóng vánh của mình nhưng cuộc hôn nhân của cặp đôi chỉ kéo dài được một thời gian ngắn. Tháng 9/2011, khi đã chia tay Thu Trang được nhiều tháng, Hiệp Gà mới công khai với người hâm mộ.

Hiệp Gà kết hôn lần 3 với cô dâu Diệu Thúy vào tháng 4/2016. Trong đám cưới, nam diễn viên bật khóc và khẳng định rằng, đây sẽ làm đám cưới cuối cùng của mình. Tuy nhiên, thực tế không như nghệ sĩ hài mong muốn.

Tháng 2/2019, Hiệp Gà xác nhận đã chấm dứt cuộc hôn nhân với người vợ thứ ba sau gần 3 năm gắn bó. Nam diễn viên thừa nhận, để xảy ra đổ vỡ là trách nhiệm của mình.

Năm 2024, nam nghệ sĩ hài công khai có bạn gái mới sau 3 cuộc hôn nhân đổ vỡ lại một lần nữa thu hút sự quan tâm của công chúng. Bạn gái của anh sinh năm 1980 là mẹ đơn thân. Chia sẻ trên tờ Dân Trí, nam diễn viên cho biết, sau hơn 1 năm tìm hiểu, anh và bạn gái mới chính thức tiến tới quan hệ yêu đương.

Sau nhiều năm độc thân, và dù đã lên chức ông ngoại nhưng Hiệp Gà cho biết, anh giống như đang hồi xuân, yêu đương nồng cháy hơn cả thời thanh niên, trẻ trung và đầy mơ mộng.

Cả hai đã ra mắt gia đình và được cả hai bên gia đình ủng hộ. Tháng 8/2024, bạn gái đã dọn về sống chung nhà với Hiệp Gà. Các con của nam diễn viên gọi bạn gái anh là mẹ. Trên trang cá nhân, Hiệp Gà gọi bạn gái là "vợ yêu" còn bạn gái anh nhẹ nhàng hồi đáp "Dạ vâng ạ! Yêu anh".

Dù đã sống chung nhà nhưng cả hai lại chưa nghĩ đến đám cưới mà chỉ muốn một cuộc sống bình yên bên nhau, chăm sóc nhau chứ không quan trọng thủ tục, giấy tờ.

Song gần đây, nam diễn viên chia sẻ trên tờ Dân Việt rằng, anh và bạn gái đã chính thức chia tay. Nam nghệ sĩ cho biết, thời gian qua anh đã rất yêu thương và trân trọng người phụ nữ này, thậm chí anh còn yêu cô hơn cả bản thân mình. Người phụ nữ ấy, theo Hiệp Gà, đã hỗ trợ anh rất nhiều trong việc thay đổi lối sống, giúp anh từ bỏ rượu, bia và thuốc lá.

Sau khi chia tay, nam diễn viên thừa nhận bản thân vô cùng đau khổ, mất ngủ nhiều đêm. Tuy vậy, anh cho rằng mình cần phải vượt qua để tiếp tục cuộc sống, vì phía trước vẫn còn trách nhiệm nuôi nấng con trai, chăm lo bố mẹ và gia đình.

“Tôi thông tin để khép lại câu chuyện. Hai phần ba cuộc đời mình đã là những lỗi lầm, tôi không muốn nhắc lại chuyện buồn hay đưa lên mạng những góc khuất của tôi và bạn gái”, Hiệp Gà chia sẻ với báo Dân Việt.

Hiệp Gà có 2 con một gái, một trai. Hiện tại, nam diễn viên đã lên chức ông ngoại. Qua những chia sẻ trên trang cá nhân có thể thấy, Hiệp Gà đang có cuộc sống thoải mái, vô tư khi lại là ông bố độc thân. Anh sống cùng con trai út khi 2 cô con gái đều đã yên bề gia thất.

Hiệp Gà thường xuyên cập nhật cuộc sống bình dân của mình trên trang cá nhân và vẫn tích cực tham gia các tiểu phẩm hài, phim hài của đồng nghiệp.