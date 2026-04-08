Cuộc sống hiện tại của Hoa hậu trải qua 3 đời chồng, kiếm 1 tỷ trong 30 phút

Diễm Hương (tên đầy đủ Lưu Thị Diễm Hương, sinh năm 1990), là Hoa hậu Việt Nam 2010. Cô nổi tiếng với nhan sắc rạng rỡ và từng đại diện Việt Nam tại Miss Earth 2010 (Top 14) và Miss Universe 2012.

Với nhan sắc rực rỡ cùng danh hiệu danh giá giúp Hoa hậu Diễm Hương nhanh chóng trở thành gương mặt "ăn khách" của làng giải trí. Ở thời kỳ đỉnh cao, Diễm Hương từng là một trong những hoa hậu đắt show bậc nhất.

Không chỉ tham gia sự kiện, quảng cáo, cô còn được nhắc đến với mức thu nhập đáng mơ ước. Thậm chí, Hoa hậu Diễm Hương còn từng tiết lộ có thời điểm cô kiếm tới cả tỷ đồng chỉ trong 30 phút.

Tuy nhiên, phía sau ánh hào quang là không ít biến cố. Cô từng trải qua cuộc hôn nhân đầu tiên và bị chồng bạo hành, gây ra ồn ào tốn giấy mực trong một thời gian. Sau đó, Diễm Hương kết hôn lần 2 với Quang Hy nhưng nhanh chóng "đường ai nấy đi".

Chuyện tình cảm nhiều thăng trầm, những cuộc hôn nhân đổ vỡ khiến hình ảnh của nàng hậu bị ảnh hưởng không nhỏ. Sau tất cả, Diễm Hương chọn cách rút lui khỏi showbiz và tìm kiếm sự bình yên cho riêng mình.

Năm 2023, Diễm Hương sang Canada định cư, làm nghề phun xăm và kinh doanh online. Hiện cô đã kết hôn lần 3 với doanh nhân Việt Kiều tên David Liêu và hạ sinh con trai thứ 2.

Dù không còn hào quang như trước, Diễm Hương vẫn giữ được nhan sắc mặn mà theo thời gian. Phong cách của cô cũng trở nên kín đáo và nhẹ nhàng hơn.

Hiện tại, cô tập trung vào việc chăm sóc gia đình và làm những công việc giản dị để ổn định cuộc sống. Từ một hoa hậu từng đứng trên sân khấu lộng lẫy, Diễm Hương trở về với vai trò của một người phụ nữ của gia đình.