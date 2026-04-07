Hot girl Nhật ký Vàng Anh: Gác mọi sôi nổi thanh xuân, trọn vẹn thời gian bên gia đình

Vân Anh |

Ghi dấu ấn với vai diễn trong Nhật ký Vàng Anh 2, “Kiều Linh phù thủy” cá tính trong sitcom đình đám 5S Online, Vân Navy nay rẽ sang một hướng đi hoàn toàn khác.

Trong dàn hotgirl Hà thành đời đầu, Vân Navy (tên thật là Lê Phương Khánh Mỹ, SN 1990) để lại ấn tượng mạnh mẽ với giới trẻ. Không chỉ có ngoại hình xinh xắn, Vân Navy còn đa tài.

Cô đạt giải Á quân tại cuộc thi Miss Audition 2010. Trong lĩnh vực ca hát, cô cũng một vài bản hit Chuyện tình lá gió, Anh xưa và nay,...

Vân Navy nổi lên khi tham gia vào bộ phim Nhật ký Vàng Anh phần 2. Đặc biệt, cô khiến khán giả trẻ không thể quên với vai diễn Kiều Linh Phù thủy - cô nàng “phù thủy” đanh đá, thông minh và đầy màu sắc trong phim 5s Online.

Sau bộ phim, Vân Navy dần ít xuất hiện trong các hoạt động nghệ thuật. Khác với nhiều đồng nghiệp tiếp tục theo đuổi showbiz, cô lựa chọn lui về phía sau và tập trung cho cuộc sống cá nhân. Quyết định này từng khiến không ít người hâm mộ tiếc nuối.

Hiện tại, Vân Navy đang có cuộc sống ổn định bên gia đình nhỏ. Sau khi kết hôn và sinh con, cô dành nhiều thời gian để chăm sóc tổ ấm và tận hưởng vai trò làm mẹ. Trên mạng xã hội, hot girl Hà thành thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, từ việc chăm con đến những chuyến du lịch cùng gia đình.

Không còn hình ảnh một cô gái sắc sảo, Vân Navy của hiện tại mang vẻ dịu dàng, đằm thắm và trưởng thành hơn. Cô kín tiếng hơn trong đời sống cá nhân, tránh xa những ồn ào không cần thiết.

Dù không còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi, cái tên Vân Navy vẫn được nhiều người nhớ đến như một phần thanh xuân gắn liền với các bộ phim Nhật ký Vàng Anh, 5S Online.

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường khởi công đường sắt cao tốc đầu tiên do Vingroup xây dựng

