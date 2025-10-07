Cuộc "lột xác" của sân bay quốc tế tại Việt Nam sau 3 tháng đóng cửa

UBND tỉnh Nghệ An mới đây đã Công bố quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Vinh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050.

Mục tiêu quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, Cảng hàng không Quốc tế Vinh đạt cấp sân bay 4E (theo mã tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng Quốc tế - ICAO); công suất khoảng 8 triệu hành khách/năm và 25.000 tấn hàng hóa/năm. Loại tàu bay khai thác là tàu bay code C như A320/A321 và tương đương, tàu bay code E như B747/B777/B787/A350 và tương đương.

Tầm nhìn đến năm 2050, Cảng hàng không Quốc tế Vinh đạt cấp sân bay 4E (theo mã tiêu chuẩn của ICAO); công suất khoảng 14 triệu hành khách/năm và 35.000 tấn hàng hóa/năm. Loại tàu bay khai thác là tàu bay code C như A320/A321 và tương đương; tàu bay code E như B747/B777/B787/A350 và tương đương.

Về hệ thống đường cất hạ cánh, thời kỳ 2021 - 2030, quy hoạch kéo dài đường cất hạ cánh hiện hữu về phía đầu 17 đạt kích thước 3.000m x 45m. Tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch đường cất hạ cánh số 2 với kích thước 3.000m x 45m, hướng 02 - 20 về phía Đông đường cất hạ cánh hiện hữu.

Về hệ thống đường lăn, thời kỳ 2021 - 2030, quy hoạch đường lăn song song số 1 cách tim đường cất hạ cánh số 1 về phía Tây 182m; quy hoạch đường lăn song song số 2 cách tim đường cất hạ cánh số 1 về phía Đông khoảng 180 m; quy hoạch hệ thống đường lăn nối, đường lăn thoát nhanh đồng bộ để kết nối giữa đường lăn song song với đường cất hạ cánh, sân đỗ.

Tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch đường lăn song song số 3 cách tim đường cất hạ cánh số 2 về phía Tây khoảng 180 m; quy hoạch hệ thống đường lăn nối, đường lăn thoát nhanh đồng bộ để kết nối giữa đường lăn song song với đường cất hạ cánh, sân đỗ.

Về sân đỗ máy bay, thời kỳ 2021 - 2030, mở rộng sân đỗ máy bay hiện hữu đáp ứng khoảng 15 vị trí đỗ tàu bay code C; quy hoạch sân đỗ máy bay khu vực nhà ga hành khách T2 đáp ứng khoảng 10 vị trí đỗ tàu bay.

Tầm nhìn đến năm 2050, mở rộng sân đỗ tàu bay khu vực nhà ga hành khách T2 đáp ứng khoảng 29 vị trí đỗ tàu bay; dự trữ để mở rộng khi có nhu cầu.

Về Quy hoạch các công trình dịch vụ hàng không, đối với nhà ga hành khách thời kỳ 2021 - 2030, mở rộng nhà ga hành khách T1 hiện hữu đạt công suất khoảng 5 triệu hành khách/năm; quy hoạch nhà ga hành khách T2 mới tại khu vực giữa 2 đường cất hạ cánh với công suất khoảng 3 triệu hành khách/năm.

Tầm nhìn đến năm 2050, mở rộng nhà ga hành khách T2 đạt công suất khoảng 9 triệu hành khách/năm, nâng tổng công suất toàn Cảng đạt khoảng 14 triệu hành khách/năm; dự trữ đất phát triển khi có nhu cầu.

Đối với nhà ga hàng hóa, thời kỳ 2021 - 2030, tiếp tục duy trì nhà ga hàng hóa hiện hữu; quy hoạch nhà ga hàng hóa và sân đỗ tại khu vực phía Bắc nhà ga hành khách T1, công suất khoảng 25.000 tấn/năm. Tầm nhìn đến năm 2050, mở rộng nhà ga hàng hóa và sân đỗ đáp ứng công suất khoảng 35.000 tấn/năm…

Với quy hoạch này, Cảng hàng không quốc tế Vinh được kỳ vọng trở thành trung tâm hàng không - logistics trọng điểm của Bắc Trung Bộ, kết nối trực tiếp với cao tốc Bắc - Nam, tuyến đường ven biển và cảng Cửa Lò, hình thành mạng lưới giao thông chiến lược, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng.

Sân bay Vinh được đưa vào khai thác cuối năm 2003, công suất thiết kế 2,75 triệu khách/năm, có từ 21 - 26 chuyến bay mỗi ngày. Hiện nay sân bay Vinh mặc dù là cảng hàng không quốc tế nhưng không có một đường bay quốc tế nào. Trước đó, hồi tháng 7 năm nay, sân bay đã phải đóng cửa để tiến hành sửa chữa và nâng cấp hạ tầng với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng.



