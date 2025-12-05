Video về hoạt động chiến đấu đã được phát trên kênh Telegram "Sunflower", có liên quan đến không quân Ukraine.

Cuộc tấn công sử dụng bom hàng không GBU-62 với bộ dụng cụ JDAM-ER, cũng được tích hợp vào máy bay chiến đấu MiG-29 của Liên Xô.

GBU-62 là loại đạn dẫn đường nặng 500 pound dựa trên bom hàng không Mk 82 tiêu chuẩn, được bổ sung thêm bộ JDAM với GPS/INS và module lượn ER để tăng tầm bắn.

Việc bổ sung module ER có nghĩa là sau khi tách khỏi máy bay, cánh sẽ được triển khai, và bom không rơi theo quỹ đạo dốc mà lướt đi xa hàng chục km. Sơ đồ này cho phép tấn công từ khoảng cách an toàn khi mục tiêu được bảo vệ tốt hoặc khi máy bay mang bom không thể tiếp cận quá gần.

Những người lính Nga đã đặt trạm kiểm soát trong một tòa nhà gần đường ray xe lửa. Cuộc tấn công được điều chỉnh bằng máy bay không người lái trinh sát, hoạt động không bị cản trở trên bầu trời Vovchansk.

Bom dẫn đường GBU-62 được Không quân Ukraine sử dụng tấn công trạm điều khiển UAV của Nga.

Tính đến ngày 2 và 3 tháng 12, các đơn vị Ukraine đã có mặt tại Vovchansk và tiếp tục giữ vững các phòng tuyến ở ngoại ô phía Nam, bất chấp tuyên bố của Nga về việc thành phố đã bị chiếm giữ.

Điều này đã được Ruslan Mykula - đồng sáng lập DeepState, đưa tin trong một bình luận gửi cho một nhà báo của Gvara Media. Theo ghi nhận, tình hình hiện tại ở trong Vovchansk nhìn chung phù hợp với những đánh giá trước đây của Quân đoàn 16 và Bộ Tổng tham mưu.

"Quân Nga đang không thành công ở Vovchansk, cũng như vùng ngoại ô phía Tây, trong các khu rừng. Ngoài ra họ đang cố gắng tránh thành phố từ phía Tây và Tây Nam", ông Mikula nhấn mạnh.

Vị trí trạm điều khiển máy bay không người lái của Nga tại thành phố Vovchansk được phát hiện trên bản đồ Deepstate.

Trước đó, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine đã báo cáo rằng thông tin do phía Nga đưa ra về việc "chiếm giữ" Vovchansk ở vùng Kharkiv là không đúng sự thật. Thành phố này vẫn là khu vực giao tranh ác liệt và các đơn vị Ukraine vẫn tiếp tục giữ vững vị trí của mình.

Vào ngày 2 tháng 12, thông tin cho biết các chiến sĩ Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới Kostya Gordienko số 57 đã loại bỏ toàn bộ những binh sĩ Nga đang cố gắng cắm cờ tại thành phố Vovchansk.

Đơn vị này nhắc nhở rằng đây là ngày thứ 572 của cuộc phòng thủ thành phố, nơi các cuộc tấn công liên tục của những nhóm bộ binh nhỏ đang diễn ra. Quân đội Nga đang sử dụng mạnh mẽ pháo binh, không quân và máy bay không người lái, bao gồm cả UAV sợi quang.