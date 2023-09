Cuộc hôn nhân hạnh phúc bất chấp thị phi của Hoa hậu Thế giới và chồng trẻ kém 10 tuổi

Chúng ta vẫn thường nói với nhau rằng trong tình yêu, tuổi tác chỉ là những con số vô nghĩa. Tuy nhiên, không phải ai cũng đủ cởi mở để bỏ qua vấn đề tuổi tác trong tình yêu nói chung và hôn nhân nói riêng, đặc biệt là khi đó là cuộc hôn nhân của một người nổi tiếng.

Thật không may, Priyanka Chopra - Hoa hậu Thế giới năm 2000, lại là một trong số đó.

Cuộc hôn nhân của cô với ca sĩ Nick Jonas - Người đàn ông kém cô 10 tuổi dường như chưa bao giờ ngưng bị chỉ trích. Vấn đề duy nhất luôn bị "lôi ra" chỉ là cô hơn chồng tới 10 tuổi và khi cô đăng quang, Nick mới chỉ là cậu bé lên 8.

Priyanka Chopra và Nick Jonas

Cặp đôi thành công nhờ thực lực và chuyện tình chớm nở nhờ mạng xã hội

Priyanka Chopra sinh năm 1982 tại Ấn Độ. Từ nhỏ, Priyanka đã theo người dì ruột sang Mỹ sinh sống. Mãi cho tới năm 2000, khi tròn 18 tuổi, cô mới quay trở lại quê hương. Trước khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Thế giới vào năm 2000, Priyanka vốn đã được công chúng biết đến với vai trò là người mẫu, diễn viên.

Khoảnh khắc Priyanka Chopra đăng quang ngôi vị Hoa hậu Thế giới năm 2000

Còn Nick Jonas sinh năm 1992. Anh đã bộc lộ tài năng âm nhạc đặc biệt của mình khi còn rất trẻ. Năm 2005, Nick cùng 2 người anh trai của mình là Kevin Jonas và Joe Jonas thành lập ban nhạc Jonas Brothers. Chỉ 2 năm sau khi debut, Jonas Brothers đã ghi danh trong bảng xếp hạng âm nhạc Billboard 200 ở vị trí vị trí thứ 5, cùng với đó là một chuyến lưu diễn When You Look Me in The Eyes thành công ngoài sức mong đợi. Không những trong thành công trong lĩnh vực âm nhạc, Nick còn lấn sang điện ảnh với show truyền hình nổi tiếng Hannah Montana .

Nick Jonas thời mới nổi

Năm 2016, Priyanka nhận được sự ủng hộ và những phản hồi tích cực của công chúng cũng như giới chuyên môn với vai diễn trong loạt phim Quantico . Ở thời điểm đó, có lẽ nàng hậu không thể nghĩ được rằng người chồng tương lai của mình - Nick Jonas cũng là một trong những "fan hâm mộ".

Nick đã gửi tin nhắn cho Graham Rogers - bạn diễn của Priyanka bộ phim này, tin nhắn vỏn vẹn 3 từ: " Priyanka thật tuyệt!".

Mãi sau này, Nick Jonas mới chia sẻ: "Tôi thường không có thói quen bày tỏ suy nghĩ của mình về một nhân vật nào đó nổi tiếng" .

Sau đó, Nick được Gramham "động viên" rằng hãy thử tương tác với nữ diễn viên mà anh đang say mê xem sao. Không đợi chờ lâu, Nick gửi tin nhắn tới Priyanka qua Twitter: " Chúng ta có một người bạn chung và anh ấy nghĩ rằng chúng ta nên gặp nhau một lần, bạn nghĩ sao về lời đề nghị này?" .

May mắn cho Nick bởi tin nhắn đó đã được chính Priyanka "ấn vào xem" chứ không phải người quản lý của cô. Ngay lập tức, nàng hậu gửi cho Nick số điện thoại của mình và mối tình của họ bắt đầu chớm nở từ đó.

Nick và Priyanka thời còn hẹn hò

Năm 2018, hơn năm sau khi hẹn hò, Nick quyết định cầu hôn Priyanka.

Chàng ca sĩ đã quỳ xuống và hỏi nàng hậu rằng "Liệu anh có thể trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian vì được làm chồng em không?" . Khoảnh khắc đó, Priyanka đã im lặng trong 45 giây. Quá nóng lòng, Nick tiếp tục "độc thoại": "Nếu em không phản đối, anh sẽ đeo chiếc nhẫn này vào ngón áp út của em" .

Priyanka đã bất ngờ đến mức không thể thốt lên lời khi nhận được lời cầu hôn của Nick. Khoảnh khắc đó, cô chỉ có thể đứng trơ ra nhưng thật may, Nick đã thành công lồng vào ngón áp út của Hoa hậu Thế giới năm 2000 chiếc nhẫn.

Mãi sau này, giọng ca chính của Jonas Brothers mới thú nhận trong một cuộc phỏng vấn rằng "Trời ơi cô ấy đã im lặng 45 giây, là 45 giây luôn ấy và đó là 45 giây dài nhất trong cuộc đời tôi!" .

Cuộc hôn nhân hạnh phúc bất chấp mọi thị phi

Hôn lễ của Nick và Priyanka được tổ chức vào cuối năm 2019. Ngay từ khi thông tin Nick cầu hôn Priyanka được tiết lộ, cặp đôi đã không nhận được nhiều lời chúc phúc của công chúng.

Phần lớn mọi người đều chỉ trích họ vì độ chênh lệch tuổi tác và dù Priyanka là hoa hậu và cô có đẹp tới mức nào đi chăng nữa, thì khi đứng cạnh Nick, vẻ ngoài của 2 người trông vẫn chẳng xứng đôi.

Thậm chí, khi cặp đôi tổ chức hôn lễ, họ đã phải đối diện với những thông tin cho rằng tình yêu của họ chỉ là một vở kịch, chuyện hôn nhân giữa họ chỉ là một hợp đồng đã được đôi bên thống nhất.

Nick Jonas và Priyanka Chopra trong lễ cưới

Đối mặt với những lời chỉ trích dành cho mình và ông xã, nàng hậu không ngại thẳng thắn đáp trả: "Tôi chỉ thấy lạ lùng khi mọi người chỉ trích tôi vì tôi hơn chồng 10 tuổi. Nếu một người đàn ông hơn vợ nhiều tuổi, sẽ chẳng có ai coi đó là vấn đề cần bận tâm. Vậy tại sao phụ nữ hơn chồng nhiều tuổi lại là một điều không đáng, không nên xảy ra?" .

Chia sẻ quan điểm về hôn nhân, Priyanka khẳng định: "Tôi tin rằng khi hai con người đến được với nhau, đó là sự sắp đặt của định mệnh. Mọi việc cần phải được diễn ra như vậy. Tôi cũng tin rằng các mối quan hệ đặc biệt nhất trong cuộc sống của chúng ta đều diễn ra dựa trên định mệnh" .

Bất chấp mọi lời chỉ trích lẫn đồn đoán, Nick và Priyanka vẫn hạnh phúc bên nhau, đặc biệt là sau khi chào đón con gái nhỏ vào ngày 15/1/2022 nhờ phương pháp mang thai hộ.

Chia sẻ trên Instagram cá nhân, Priyanka viết: "Chúng tôi hết sức vui mừng và xin xác nhận rằng vợ chồng tôi đã có con đầu lòng thông qua phương pháp mang thai hộ. Tôi và Nick hy vọng mọi người sẽ tôn trọng sự riêng tư của chúng tôi trong lúc này vì tôi muốn hoàn toàn tập trung cho gia đình nhỏ của mình" .

Nick và Priyanka hiện tại

Ở thời điểm hiện tại, sự nghiệp của Priyanka và Nick đều ổn định. Nàng hậu vô cùng bận rộn với hàng loạt các dự án điện ảnh tại Hollywood lẫn Bollywood, trong khi Nick thường xuyên cho ra mắt các ca khúc mới.

"Chúng tôi thích cùng nhau mơ ước lớn lao và có nhiều điểm tương đồng. Tôi và chồng đều mong muốn xây dựng sự nghiệp riêng vững chắc nhưng cũng dốc sức để xây dựng tổ ấm và cuộc sống chung của hai người. Đó là mục tiêu của chúng tôi" - Priyanka chia sẻ trong một bài phỏng vấn với The Hollywood Reporter.