Cuộc hội ngộ bất ngờ sau 26 năm: Tổng thống Putin dành “đặc quyền” hiếm có cho một kỹ sư Trung Quốc

Theo BBC, ngày 20/5, ngay sau cuộc hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình và các quan chức chính phủ Trung Quốc, Tổng thống Nga Putin đã có cuộc hội ngộ với cậu bé Trung Quốc mà ông từng gặp cách đây 26 năm. Cậu bé đó giờ đã là chàng trai 38 tuổi và là một kỹ sư cấp cao. Cậu bé này là Bành Phái, đến từ thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam, từng chụp ảnh cùng Tổng thống Putin tại công viên Bắc Hải 26 năm về trước.

Sau một cái ôm, Tổng thống Putin nói với cậu bé nay đã thành kỹ sư rằng anh có thể đến thăm nước Nga “bất cứ lúc nào”. Đáp lại, Bành Phái nói: “Tôi chắc chắn sẽ đến”.

Ông Putin đã gặp Bành Phái tại công viên Bắc Hải ở Bắc Kinh vào năm 2000, trong chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông trên cương vị Tổng thống Nga. Trong một cuộc phỏng vấn trước đó với truyền thông Trung Quốc, Bành Phái nhớ lại việc được Tổng thống Putin bế lên từ lan can, hôn lên trán cậu và nói điều gì đó bằng tiếng Nga mà lúc đó cậu không hiểu.

Chàng kỹ sư Trung Quốc muốn tặng một món quà cho Tổng thống Nga Putin

Theo truyền thông Trung Quốc, ngày 19/5, Bành Phái đã đến Bắc Kinh từ sớm với tâm trạng háo hức. Anh đã chuẩn bị một bộ đồ sứ Lệ Lăng, một sản phẩm nổi tiếng của tỉnh Hồ Nam, để gửi tặng Tổng thống Putin.

Khi được hỏi về điều mà anh muốn nói nhất trong cuộc hội ngộ với Tổng thống Putin, Bành Phái nói: "Ngài vẫn phong độ như xưa, còn cậu bé năm nào giờ đã thành một người đàn ông trung niên phát tướng rồi".

Trước đó, chia sẻ với truyền thông, Bành Phái cho biết, ông Putin giống "một người chú tốt bụng" và khoảnh khắc gặp lãnh đạo Nga đã làm thay đổi cuộc đời của anh. Từ sau cuộc gặp gỡ, Bành Phái bắt đầu quan tâm đến nước Nga và bắt đầu học tiếng Nga.

Đến năm 2007, Bành Phái nhận Học bổng Tổng thống Nga và theo học kỹ sư cầu đường tại một trường đại học hàng đầu ở Moskva. Sau khi về nước, anh đã theo ngành xây dựng và hiện làm kỹ sư cao cấp tại Công ty Xây dựng số 6 thuộc Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Hồ Nam.

"Trong 7 năm sống ở Moscow, tôi đã có được sự hiểu biết sâu sắc hơn về lãnh thổ rộng lớn của Nga, lịch sử phong phú và nền văn hóa của đất nước này", Bành Phái nói.

Mặc dù chưa quay lại Nga, nhưng Bành Phái vẫn tiếp tục theo dõi quan hệ song phương giữa Trung Quốc – Nga.

Là một kỹ sư cầu đường, anh hy vọng sẽ thấy nhiều hơn nữa sự hợp tác về cơ sở hạ tầng giữa hai nước. Anh cho biết, cả hai bên đều có những thế mạnh có thể bổ sung cho nhau để cùng có lợi.

Hiện là cha của hai đứa con nhỏ, Bành Phái hy vọng một ngày nào đó sẽ đưa gia đình đến Moscow để dạo quanh khuôn viên trường đại học cũ của mình và chia sẻ với các con tất cả những gì anh biết về đất nước và con người nơi đây.

Bài tham khảo nguồn: BBC, Enanyang, Hunan Today, China Daily