Đây sẽ là lần gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai bên kể từ khi Nga khởi động chiến dịch quân sự ở Ukraine năm 2022 – cuộc xung đột khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng và gây tàn phá nghiêm trọng.

Mặc dù Ukraine không tham dự nhưng chỉ riêng việc hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ trực tiếp gặp nhau đã là một bước ngoặt ngoại giao.

Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Vì sao hội nghị diễn ra lúc này?

Ông Trump công bố cuộc gặp ngay sau khi ông gợi ý rằng một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine có thể bao gồm "trao đổi lãnh thổ", báo hiệu rằng Mỹ có thể sẽ cùng Nga nỗ lực buộc Ukraine phải nhượng lại một số vùng đất của mình.

Ông Trump phát biểu: "Sẽ có một số trao đổi lãnh thổ để cải thiện lợi ích của cả hai bên, nhưng chúng tôi sẽ thảo luận về điều đó sau".

Đây sẽ là hội nghị thượng đỉnh trực tiếp đầu tiên giữa một tổng thống Mỹ và Nga kể từ khi Tổng thống Joe Biden gặp ông Putin vào tháng 6/2021.

Theo New York Times, điều này phản ánh sự tự tin của ông Trump vào khả năng thuyết phục ông Putin trong một cuộc gặp mặt trực tiếp, một mục tiêu mà ông Trump và những người tiền nhiệm của ông từng không thực hiện được.

Đối với ông Putin, cuộc gặp này có thể là một thắng lợi sau nhiều tháng các nỗ lực đàm phán không đạt kết quả đáng kể.

Sẽ có gì trong cuộc gặp giữa hai Tổng thống?

Cuộc gặp đáng chú ý nhưng cũng đặt ra một loạt thách thức. Các nhà lãnh đạo Ukraine kiên quyết phản đối việc nhượng lại bất kỳ vùng đất nào cho Nga, và hiến pháp nước này cũng cấm Tổng thống Volodymyr Zelensky của Ukraine có thể nhượng lại bất kỳ lãnh thổ nào.

Cũng sẽ có rất nhiều rào cản chính trị và quân sự đối với Ukraine trong việc trao đất đai cho Nga, cũng như các câu hỏi về việc đảm bảo an ninh cho Ukraine cũng như tương lai của các tài sản Nga bị đóng băng.

Vì vậy, nhiều nhà ngoại giao cho rằng Nga có thể quan tâm hơn đến việc kéo dài quá trình ngoại giao để có thời gian đảm bảo đạt được những mục tiêu của họ, thay vì đi đến một thỏa thuận hòa bình ngay lập tức.

Các quan chức Nhà Trắng từ chối tiết lộ chính xác địa điểm hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ sẽ gặp nhau tại Alaska hoặc lý do ông Trump quyết định tổ chức cuộc gặp ở đây.

Alaska là tiểu bang gần Nga nhất của Mỹ. Năm 2021, chính quyền ông Biden cũng đã có các cuộc đàm phán với Trung Quốc tại Anchorage, Alaska.

Ông Trump cũng cung cấp rất ít thông tin chi tiết về cuộc gặp, như các vùng lãnh thổ nào có thể được trao đổi hoặc những trọng tâm chính nào sẽ được bàn luận, vì ông nói về cuộc gặp khi đang chủ trì ký kết thỏa thuận hòa bình giữa Armenia và Azerbaijan, và không muốn làm lu mờ sự kiện này.

Tuy nhiên, đầu tuần này, nhà lãnh đạo Mỹ từng nói với các nhà lãnh đạo châu Âu rằng ông dự định sẽ tiếp tục cuộc gặp với ông Putin và cả ông Zelensky.

Mỹ hiểu Nga muốn gì?

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 7/8, cho biết Mỹ “có đôi chút hiểu biết” về những gì người Nga muốn “để chấm dứt cuộc xung đột này từ góc độ ngoại giao".

“Tôi không khẳng định rằng những gì người Nga cần và những gì người Ukraine cần là giống nhau. Có khoảng cách ở đó. Vấn đề là liệu chúng tôi có thể thu hẹp khoảng cách giữa phía Ukraine và phía Nga ở mức đủ gần để Tổng thống (Mỹ) tham gia vào một cuộc họp và là người kết thúc thỏa thuận này không?”, ông Rubio nói.

Ngay cả một cuộc gặp thành công giữa ông Trump và ông Putin cũng chỉ là một bước đi mở đầu cho bất kỳ thỏa thuận nào. Ngoài vấn đề lãnh thổ, một số vấn đề hóc búa không kém cũng cần được giải quyết. Trong số đó có việc liệu ông Zelensky có nhận được sự đảm bảo an ninh từ châu Âu, Mỹ hay NATO để ngăn cuộc chiến tương tự quay trở lại.



