Khi các đô thị lớn bắt đầu siết chặt quy định về phát thải, việc chuyển đổi sang xe máy điện không còn là xu hướng mà đã trở thành bài toán bắt buộc.

Năm 2026 được giới chuyên môn đánh giá là giai đoạn phát triển cực thịnh của thị trường xe máy điện tại Việt Nam. Chỉ trong nửa đầu năm, người tiêu dùng trong nước đã liên tục chứng kiến màn chào sân ấn tượng của hàng loạt mẫu xe mới, từ VinFast, Dat Bike đến Honda.

Kinet là mẫu xe mới nhất của VinFast. Ảnh: VinFast

Trong cuộc đua này, các nhà sản xuất đang thể hiện những nước đi chiến lược hoàn toàn trái ngược nhau. Honda, một thế lực truyền thống lâu năm, chọn cách tiếp cận thị trường bằng phân khúc trung cao cấp thông qua các mẫu xe như CUV e: hay UC3. Trái ngược với triết lý đó, VinFast lại đang đẩy mạnh chiến lược phủ sóng đại trà với tốc độ đáng kinh ngạc. Bằng việc tung ra các dòng xe có mức giá cực kỳ dễ tiếp cận, giá bán chỉ từ 12 triệu đồng.

Bên cạnh cuộc chiến về dải sản phẩm, bài toán năng lượng cũng là một chủ đề định hình lại thị trường. Mô hình thuê pin được xem là điểm sáng với kỳ vọng giúp giảm giá thành tiếp cận ban đầu, tốc độ tiếp nhiên liệu nhanh như đổ xăng và giải quyết triệt để bài toán an toàn cháy nổ khi sạc xe tại các khu chung cư.

Honda Việt Nam đang triển khai trụ đổi pin tại nhiều HEAD trên toàn quốc. Ảnh: Honda

Nhìn về tương lai, với tốc độ chuyển đổi phương tiện xanh thuộc nhóm dẫn đầu khu vực Đông Nam Á, thị trường xe máy điện Việt Nam sở hữu một tiềm năng khổng lồ. Chuyên gia dự báo trong vòng 3 đến 5 năm tới, xe máy điện hoàn toàn có khả năng thống trị và thay thế xe máy xăng tại các đô thị lớn, đặc biệt khi các định hướng về "vùng xanh" và tiêu chuẩn phát thải thấp được ban hành.

Tất cả góc nhìn sâu sắc, đa chiều và chi tiết hơn về bức tranh toàn cảnh của thị trường đầy tiềm năng này có trong video bên dưới.

Cuộc đua xe máy điện tại Việt Nam: VinFast dẫn đầu, ai đang theo sau?