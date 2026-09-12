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Cuộc đời bình yên quá thì phải xem phim Việt này cho đã: Tình tiết căng như dây đàn, hết hồn từ đầu đến cuối

Mộng Du
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Đây là bộ phim khiến MXH tò mò và mong chờ nhất hiện tại.

Sau những màn "nhá hàng" thì tối ngày 12/9, trailer chính thức của Út Lan 2 vừa được tung ra đã lập tức khiến dân tình sang chấn tâm lý vì hé lộ diễn biến đầy ám ảnh. Nếu như tấm teaser poster trước đó từng làm cõi mạng xôn xao khi gợi lên không khí u ám, lạnh lẽo của một đám cưới rước dâu trên vùng sông nước thì trailer lần này là một bước càng nặng đô về cả độ kinh dị lẫn chất liệu tâm linh dân gian được kể xuyên suốt.

Cuộc đời bình yên quá thì phải xem phim Việt này cho đã: Tình tiết căng như dây đàn, hết hồn từ đầu đến cuối- Ảnh 1.

Poster chính thức. (Ảnh: NSX)

Trailer Út Lan 2 (Nguồn: YouTube)

Dựa trên trailer, người xem có thể hình dung ra một bầu không khí kì lạ, ma mị ở ngôi làng miền Tây. Từng hình ảnh hiện lên với ánh đuốc bập bùng giữa rừng sâu, những ngôi nhà ba gian chìm trong bóng tối và bóng người treo ngược mình trên thân cây cổ thụ một cách quái dị.

Cuộc đời bình yên quá thì phải xem phim Việt này cho đã: Tình tiết căng như dây đàn, hết hồn từ đầu đến cuối- Ảnh 2.

(Ảnh: NSX)

Cuộc đời bình yên quá thì phải xem phim Việt này cho đã: Tình tiết căng như dây đàn, hết hồn từ đầu đến cuối- Ảnh 3.

(Ảnh: NSX)

Cuộc đời bình yên quá thì phải xem phim Việt này cho đã: Tình tiết căng như dây đàn, hết hồn từ đầu đến cuối- Ảnh 4.

(Ảnh: NSX)

Cuộc đời bình yên quá thì phải xem phim Việt này cho đã: Tình tiết căng như dây đàn, hết hồn từ đầu đến cuối- Ảnh 5.

(Ảnh: NSX)

Trong đó, thứ khiến khiến người xem "nổi da gà" nhất chính là diễn xuất xuất sắc của Kiều Trinh khi cô xuất hiện với hình tượng có phần ngông cuồng, ngang ngạnh nhưng bí ẩn, tâm linh. Nhất là khi "bị nhập", biểu cảm của cô như "lên đồng", tạo áp lực tâm lý nặng nề cho người xem. Bên cạnh đó, nam chính Phương Nam cũng gây ấn tượng mạnh không kém với tạo hình khắc khổ, tơi tả, lăn lộn giữa bùn lầy rạch nước U Minh để đối mặt với những hiện tượng dị thường.

Cuộc đời bình yên quá thì phải xem phim Việt này cho đã: Tình tiết căng như dây đàn, hết hồn từ đầu đến cuối- Ảnh 6.

(Ảnh: NSX)

Cuộc đời bình yên quá thì phải xem phim Việt này cho đã: Tình tiết căng như dây đàn, hết hồn từ đầu đến cuối- Ảnh 7.

(Ảnh: NSX)

Cuộc đời bình yên quá thì phải xem phim Việt này cho đã: Tình tiết căng như dây đàn, hết hồn từ đầu đến cuối- Ảnh 8.

(Ảnh: NSX)

Cuộc đời bình yên quá thì phải xem phim Việt này cho đã: Tình tiết căng như dây đàn, hết hồn từ đầu đến cuối- Ảnh 9.

(Ảnh: NSX)

Út Lan 2 tiếp cận câu chuyện kinh dị nhập hồn mà khán giả từng quen thuộc qua những tác phẩm kinh điển phương Tây nhưng được đặt trong một bối cảnh và hệ thống tín ngưỡng thuần Việt. “Còn nhiều người chết lắm cho mà coi” - Câu thoại lạnh sống lưng của diễn viên nhí Gia Tuệ được đặt ngay giữa bối cảnh những tai ương liên tiếp xảy ra, giống như một lời cảnh báo về mối hiểm nguy đang chờ đợi các nhân vật phía trước.

Sau những cái chết bí ẩn, những dấu hiệu bất thường và sự xuất hiện dị hợm của loài rắn hai đầu, câu thoại này càng khiến câu chuyện mở ra một dấu hỏi lớn: “Ai hoặc điều gì đang thực sự đứng sau tất cả những cái chết này?”

Cuộc đời bình yên quá thì phải xem phim Việt này cho đã: Tình tiết căng như dây đàn, hết hồn từ đầu đến cuối- Ảnh 11.

(Ảnh: NSX)

Với dự án này, ê-kíp không chỉ tập trung vào những màn hù dọa mà chú trọng xây dựng một hệ thống các chi tiết liên kết chặt chẽ với nhau. Các yếu tố này cùng tồn tại trong một thế giới lấy vùng sông nước miền Tây làm nền tảng - nơi thiên nhiên trù phú, tín ngưỡng dân gian lâu đời và những điều con người chưa thể lý giải được đặt cạnh nhau một cách đầy khiêu khích.

Út Lan 2 sẽ chính thức khởi chiếu trên toàn quốc vào ngày 25/09.

Nguồn: NSX

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