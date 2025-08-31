Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết đã công bố hình ảnh kiểm soát khu định cư Komyshevakha ở phía nam DPR.

Ngôi làng được binh sĩ Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 57 kiểm soát. Như vậy, các đơn vị thuộc nhóm quân Vostok đã hoàn tất việc kiểm soát toàn bộ các khu dân cư ở phần phía nam DPR.

Theo Bộ trên, dưới hỏa lực pháo binh dữ dội và các đòn tấn công bằng UAV, các đội hình Ukraine chịu tổn thất đáng kể và buộc phải rút lui.

Bộ Quốc phòng Nga nói thêm đã thiết lập quyền kiểm soát hoàn toàn đối với Komyshevakha, các đơn vị công binh và rà phá bom mìn đã bắt đầu dọn sạch vật nổ.

Trước đó, Bộ trên thông báo Lực lượng Vũ trang Nga trong đêm đã tiến hành đòn tập kích quy mô lớn bằng vũ khí chính xác cao từ mặt đất, trên không, trên biển và bằng UAV tấn công nhằm vào các doanh nghiệp thuộc ngành tên lửa và hàng không, cũng như các sân bay quân sự Ukraine.



