Cùng có 30 triệu đồng thu nhập mỗi tháng nhưng một gia đình ở tuổi 30 có thể dành phần lớn tiền dư để tích lũy mua nhà, đến tuổi 40 khoản tiền ấy lại chuyển sang học hành của con, còn bước sang tuổi 50, mục tiêu quan trọng nhất bắt đầu là quỹ hưu trí và sức khỏe. Nhìn 3 bảng chi tiêu mới thấy thu nhập không đổi nhưng áp lực tài chính có thể thay đổi hoàn toàn theo từng giai đoạn sống.

Nói đến chuyện một gia đình thu nhập 30 triệu đồng/tháng sống có thoải mái hay không, rất khó đưa ra câu trả lời chỉ dựa vào con số thu nhập. Một cặp vợ chồng ngoài 30 tuổi chưa có nhiều gánh nặng có thể thấy đây là mức tiền đủ để vừa sống vừa tích lũy.

Nhưng với một gia đình tuổi 40 đang nuôi hai con đi học, 30 triệu đồng có thể nhanh chóng được chia hết cho hàng loạt khoản cố định. Trong khi đó, một gia đình đã bước sang tuổi 50, con cái dần trưởng thành, áp lực chi tiêu hàng tháng có thể nhẹ hơn nhưng nỗi lo về sức khỏe và tuổi nghỉ hưu lại lớn hơn.

Giả sử cả ba gia đình dưới đây đều có tổng thu nhập ổn định 30 triệu đồng/tháng, không có biến cố tài chính lớn. Cách họ phân bổ tiền cho thấy một điều khá rõ: ưu tiên tài chính không đứng yên, nó thay đổi cùng tuổi tác và trách nhiệm gia đình.

Tuổi 30: Khoản tiền lớn nhất dành cho mục tiêu mua nhà

Ở tuổi 30, nhiều gia đình đang ở giai đoạn xây nền tài chính. Thu nhập đã tương đối ổn định nhưng tài sản tích lũy chưa nhiều, nhu cầu mua nhà, đổi xe hoặc chuẩn bị sinh con thường xuất hiện gần như cùng lúc.

Một bảng chi tiêu tham khảo có thể như sau:

Khoản chi Số tiền/tháng Tiền thuê nhà, điện nước, phí sinh hoạt 6 triệu Ăn uống, đi chợ 7 triệu Đi lại, xăng xe 2 triệu Bảo hiểm, chăm sóc sức khỏe 1,5 triệu Ăn ngoài, giải trí, mua sắm cá nhân 1,5 triệu Quỹ dự phòng 2 triệu Biếu bố mẹ, hiếu hỉ 2 triệu Quỹ mua nhà 8 triệu Tổng 30 triệu

Điểm dễ thấy nhất là gia đình tuổi 30 vẫn có thể dành khoảng 8 triệu đồng mỗi tháng cho mục tiêu lớn. Nếu duy trì đều đặn, một năm khoản này đạt gần 100 triệu đồng, chưa kể thưởng hoặc thu nhập phát sinh.

Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn dễ rơi vào "ảo giác thu nhập tốt". Khi chưa phải chi nhiều cho con cái hay sức khỏe, nhiều người cho rằng số tiền dư hiện tại sẽ kéo dài mãi. Vì vậy họ dễ đồng thời vay mua nhà, mua ô tô, nâng cấp đồ dùng hoặc tăng mạnh mức sống.

Thực tế, khoản dư 8-10 triệu đồng ở tuổi 30 nên được coi là cơ hội xây tài sản, không đơn thuần là tiền có thể tiêu thêm. Nếu mục tiêu là mua nhà trong vài năm tới, việc giữ được tỷ lệ tiết kiệm cao ở giai đoạn này có thể tạo ra khác biệt rất lớn về sau.

Tuổi 40: Tiền không còn tập trung vào tài sản, mà chảy mạnh vào con cái

Nếu tuổi 30 là thời điểm tích lũy cho căn nhà đầu tiên, tuổi 40 thường là giai đoạn áp lực tài chính dày đặc nhất.

Nhiều gia đình lúc này vừa phải trả tiền nhà, vừa nuôi con ở độ tuổi học hành tốn kém, đồng thời bắt đầu hỗ trợ cha mẹ lớn tuổi. Thu nhập có thể cao hơn trước, nhưng số khoản phải chi cũng tăng theo.

Với mức 30 triệu đồng/tháng, bảng chi tiêu có thể chuyển thành:

Khoản chi Số tiền/tháng Trả tiền nhà hoặc khoản vay mua nhà 7 triệu Ăn uống, sinh hoạt gia đình 8 triệu Học phí, học thêm, hoạt động của con 6 triệu Đi lại 2,5 triệu Bảo hiểm, y tế 2 triệu Hỗ trợ bố mẹ, hiếu hỉ 1,5 triệu Quỹ dự phòng và tiết kiệm dài hạn 2 triệu Giải trí, mua sắm 1 triệu Tổng 30 triệu

So với gia đình tuổi 30, khoản dành cho tích lũy dài hạn giảm mạnh, từ khoảng 8 triệu xuống chỉ còn 2 triệu đồng. Phần chênh lệch gần như đã được chuyển sang tiền nhà và chi phí nuôi con.

Đây là lý do không ít gia đình ở tuổi 40 có thu nhập không thấp nhưng vẫn thường xuyên cảm thấy "không để ra được bao nhiêu". Vấn đề chưa chắc nằm ở tiêu xài hoang phí mà đơn giản là giai đoạn này có quá nhiều nghĩa vụ cùng xuất hiện.

Điều đáng lưu ý là nhiều phụ huynh rất dễ hy sinh hoàn toàn khoản tiết kiệm của mình để ưu tiên con. Học thêm, ngoại ngữ, hoạt động ngoại khóa, thiết bị công nghệ hay những khoản đầu tư cho tương lai của con đều có thể hợp lý, nhưng nếu tất cả tiền dư đều dồn vào đây, quỹ hưu trí của bố mẹ sẽ bị bỏ trống.

Tuổi 40 vì thế cần một nguyên tắc khá rõ: tiền cho con có thể tăng, nhưng tiết kiệm cho tuổi già không nên về 0.

Tuổi 50: Áp lực nuôi con giảm, nhưng tiền bắt đầu phải phục vụ tương lai của chính mình

Bước sang tuổi 50, cấu trúc chi tiêu có thể thay đổi thêm một lần nữa. Nếu con cái đã lớn, khoản học phí và sinh hoạt cho con giảm, nợ mua nhà cũng có thể đã nhẹ hơn trước. Đây thường là giai đoạn một gia đình có cơ hội tăng tốc tích lũy lần cuối trước khi nghỉ hưu.

Một bảng chi tiêu tham khảo:

Khoản chi Số tiền/tháng Ăn uống, sinh hoạt 6 triệu Nhà ở, điện nước, phí cố định 4 triệu Y tế, bảo hiểm, thuốc men 4 triệu Hỗ trợ con cái và bố mẹ 3 triệu Đi lại 1,5 triệu Giải trí, gặp gỡ 0,5 triệu Quỹ dự phòng 3 triệu Tiết kiệm cho tuổi nghỉ hưu 8 triệu Tổng 30 triệu

Khoản 8 triệu đồng trước đây dành để mua nhà ở tuổi 30 nay quay trở lại, nhưng mục tiêu đã khác hoàn toàn: không phải tích lũy để sở hữu thêm, mà để bảo đảm những năm sau nghỉ hưu không phụ thuộc quá nhiều vào con cái.

Tuổi 50 cũng là lúc chi phí sức khỏe bắt đầu cần được coi như một khoản cố định thay vì khoản bất thường. Nếu ở tuổi 30 chỉ dành khoảng 1-2 triệu đồng cho bảo hiểm và chăm sóc sức khỏe, thì đến tuổi 50 con số này có thể tăng đáng kể.

Sai lầm thường gặp ở giai đoạn này là thấy con đã lớn, nợ đã giảm nên bắt đầu nới lỏng chi tiêu: đổi xe, sửa nhà lớn, du lịch nhiều hoặc tiếp tục hỗ trợ con bằng những khoản vượt khả năng. Trong khi đó, thời gian để tích lũy trước tuổi nghỉ hưu đã không còn dài.

Cùng 30 triệu đồng, nhưng mỗi độ tuổi phải "giữ" một thứ khác nhau

Đặt ba bảng chi tiêu cạnh nhau sẽ thấy sự dịch chuyển khá rõ.

Ở tuổi 30, tiền cần được ưu tiên cho tài sản và nền móng tài chính. Tuổi 40, tiền bị kéo mạnh sang trách nhiệm với con cái và gia đình. Đến tuổi 50, trọng tâm lại phải quay về sức khỏe, quỹ dự phòng và tuổi nghỉ hưu.

Điều này cũng giải thích vì sao không thể nhìn vào thu nhập rồi kết luận một gia đình "kiếm từng ấy mà sao không tiết kiệm được". Một khoản thu nhập 30 triệu đồng có thể khá rộng rãi với người đang ở giai đoạn ít nghĩa vụ, nhưng lại tương đối chật với gia đình đang đồng thời trả nợ nhà, nuôi hai con và phụng dưỡng cha mẹ.

Quan trọng hơn, mỗi giai đoạn đều có một "cửa sổ" tài chính riêng. Tuổi 30 là thời gian tốt để tích lũy tài sản đầu tiên. Tuổi 40 cần bảo vệ dòng tiền, tránh để trách nhiệm nuôi con nuốt hết tiết kiệm. Tuổi 50 lại là giai đoạn phải tranh thủ tăng tốc cho quỹ hưu trí trước khi nguồn thu giảm.

Thu nhập có thể giống nhau, nhưng bài toán tài chính không bao giờ giống nhau. Thứ quyết định một gia đình có vững vàng hay không không chỉ là kiếm được bao nhiêu, mà là ở từng độ tuổi, họ biết tiền của mình cần ưu tiên cho điều gì trước.

Các bảng chi tiêu trong bài chỉ mang tính minh họa. Tỷ lệ thực tế còn phụ thuộc nơi sinh sống, số người trong gia đình, tình trạng nhà ở, nợ vay, sức khỏe và mục tiêu tài chính của từng hộ.