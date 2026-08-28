Cúng cô hồn Rằm tháng 7 xong, đồ ăn trên mâm lễ nên làm gì?

Sau khi cúng cô hồn Rằm tháng 7, nhiều gia đình băn khoăn đồ ăn trên mâm lễ nên để lại, mang vào nhà hay bỏ đi.

Cúng cô hồn, hay cúng chúng sinh, là phong tục được một số gia đình thực hiện trong dịp Rằm tháng 7 với ý nghĩa bố thí, chia sẻ cho những vong linh không nơi nương tựa theo tín ngưỡng dân gian. Mâm lễ thường được đặt ngoài trời, trước cửa hoặc tại vị trí phù hợp bên ngoài không gian thờ cúng chính. Sau khi lễ hoàn tất, câu hỏi khiến nhiều người lúng túng lại rất thực tế: bánh kẹo, hoa quả, cháo, bỏng... trên mâm nên làm gì?

Đồ ăn sau khi cúng không mặc nhiên phải bỏ đi

Trong dân gian tồn tại nhiều quan niệm khác nhau về đồ cúng cô hồn. Có nơi giữ tục để trẻ nhỏ "giật cô hồn", có gia đình chia đồ lễ cho mọi người, cũng có quan niệm cho rằng đồ đã cúng chúng sinh thì không nên mang trở lại vào nhà. Tuy nhiên, đây chủ yếu là phong tục và quan niệm dân gian, không nên hiểu thành một quy định bắt buộc. Không có cơ sở để khẳng định rằng ăn đồ cúng cô hồn hay mang đồ lễ vào nhà sẽ đem đến điều không may. Với những thực phẩm vẫn còn sạch và bảo đảm an toàn, gia đình có thể sử dụng hoặc chia cho người khác, tránh lãng phí thức ăn. Điều đáng quan tâm hơn là tình trạng thực tế của món ăn sau khi đặt ngoài trời.

Đừng vì tiếc mà giữ lại mọi món trên mâm

Mâm cúng chúng sinh thường được đặt bên ngoài nên thực phẩm có thể tiếp xúc với nắng nóng, bụi, côn trùng hoặc để ở nhiệt độ thường trong thời gian dài. Bởi vậy, trước khi sử dụng lại, nên kiểm tra từng món: Bánh kẹo, thực phẩm đóng gói còn nguyên bao bì và sạch sẽ có thể giữ lại. Trái cây còn nguyên vẹn, không dập hỏng hay nhiễm bẩn có thể rửa sạch trước khi dùng. Thức ăn đã chế biến, đặc biệt những món dễ hỏng nếu để ngoài trời lâu, có dấu hiệu ôi thiu hoặc bị côn trùng tiếp xúc thì không nên cố ăn. Không nên để đồ ăn ngoài trời qua đêm rồi hôm sau tiếp tục sử dụng chỉ vì tiếc.

Còn gạo và muối trên mâm cúng thì sao?

Đây lại là phần mang tính phong tục rõ hơn. Theo tập quán ở nhiều nơi, sau khi cúng chúng sinh, gạo và muối được rắc ra phía ngoài thay vì đem trở lại sử dụng. Cách thực hiện cụ thể có thể khác nhau giữa từng vùng và từng gia đình. Nếu gia đình vẫn duy trì phong tục này, chỉ cần thực hiện vừa phải, tránh rắc lượng lớn ra đường, hành lang chung cư hay khu vực công cộng gây mất vệ sinh.

Không cần quá nặng nề chuyện kiêng kỵ

Sau lễ cúng cô hồn, đồ ăn nên được sử dụng theo hướng tôn trọng phong tục nhưng đồng thời tránh lãng phí và bảo đảm vệ sinh. Gia đình có nếp riêng có thể tiếp tục duy trì, nhưng không cần lo lắng rằng chỉ vì mang một gói bánh hay quả trên mâm cúng vào nhà mà sẽ gặp điều không may. Điều quan trọng vẫn nằm ở ý nghĩa sẻ chia của lễ cúng và sự thành tâm của người thực hiện, thay vì biến những lễ vật còn lại thành một câu chuyện nặng nề về kiêng kỵ.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm