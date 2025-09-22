Cung cấp số tài khoản cho công ty để nhận lương, cô gái sinh năm 2000 bất ngờ nhận được hàng loạt “giấy báo nợ”, bị phong toả thẻ ngân hàng

Sau khi tốt nghiệp, một cô gái tên Tiểu Tiền người Trung Quốc sinh năm 2000 đã nộp hồ sơ xin việc lên một trang tuyển dụng trực tuyến. Không lâu sau, một người tự xưng là phụ trách của một công ty thương mại điện tử tại Vũ Hán, Hồ Bắc đã liên lạc với cô. Người này nói đang tuyển nhân viên văn phòng, không yêu cầu kinh nghiệm, có bảo hiểm xã hội, trợ cấp đi lại và nghỉ cuối tuần. Sau đó, người phụ trách này sắp xếp lịch phỏng vấn, giới thiệu chế độ lương thưởng, rồi bảo cô thêm WeChat để tiện liên hệ.

Sau đó, một người khác tên Hàn Tuyết – cũng tự xưng là phụ trách công ty – lại liên lạc với cô, nói rằng trước khi chính thức vào làm cần trải qua một giai đoạn đánh giá. Giai đoạn này nhằm kiểm tra sự kiên trì, tinh thần trách nhiệm và khả năng làm việc nhóm, đồng thời là công việc có trả lương.

Theo yêu cầu, Tiểu Tiền phải tải một ứng dụng để “cày đơn hàng”. Sau khi hoàn thành 6 đơn, một người tự xưng là quản lý chấm công của công ty yêu cầu Tiểu Tiền cung cấp họ tên thật và số thẻ ngân hàng để tiện trả lương.

Trong lúc Tiểu Tiền đang chờ tiền lương chuyển vào tài khoản, cô nhận được cuộc gọi tuyên truyền phòng chống lừa đảo từ cảnh sát Hải An. Được cảnh sát giải thích, cô mới biết mình rất có thể đã rơi vào bẫy “việc nhẹ lương cao”.

Tiểu Tiền lập tức rời khỏi nhóm công việc, gỡ bỏ ứng dụng. Vài ngày sau, tài khoản ngân hàng của cô bỗng nhận nhiều khoản chuyển vào 0,01 tệ, rồi có thêm một khoản 1511 tệ. Nhìn những khoản tiền này, cô vô cùng hoang mang.

Sau đó, cô bắt đầu nhận được hàng loạt tin nhắn đòi nợ từ các công ty cho vay và thư luật sư (nhưng tên người vay không phải tên cô), tiếp đó là thông báo từ cảnh sát Thiên Hà (Quảng Đông) rằng thẻ ngân hàng của cô bị phong tỏa. Tiểu Tiền thực sự choáng váng.

Quá hoang mang, cô tìm đến cảnh sát Hải An cầu cứu. Kết quả điều tra cho thấy: trong quá trình xin việc, thông tin cá nhân của cô đã bị lộ. Kẻ lừa đảo lợi dụng những dữ liệu này, chuyển vào tài khoản cô nhiều khoản tiền nhỏ để “tạo dấu vết”, sau đó dùng danh nghĩa người khác đi vay tiền từ các công ty tài chính, rồi chuyển số tiền đó vào tài khoản của Tiểu Tiền.

Hành vi này bị cảnh sát phát hiện, dẫn đến việc tài khoản của cô bị phong tỏa như thể chính cô là người liên quan đến khoản vay. Hiện Tiểu Tiền đã cung cấp toàn bộ bằng chứng cho cảnh sát và đang chờ được gỡ phong tỏa tài khoản.

Qua sự việc trên, cảnh sát Trung Quốc cho biết: đây là một thủ đoạn lừa đảo mới, biến nạn nhân thành “người gánh nợ hộ” mà không hề hay biết. Để phòng tránh, người dân cần đặc biệt lưu ý:

- Bảo vệ thông tin cá nhân: Không tùy tiện chia sẻ mã định danh, tài khoản ngân hàng hay hồ sơ xin việc trên các nền tảng không uy tín.

- Cảnh giác trước những khoản tiền không rõ nguồn gốc: Nếu tài khoản bỗng dưng nhận tiền không rõ nguồn gốc, tuyệt đối không sử dụng, mà phải nhanh chóng báo công an.

- Giữ lại chứng cứ, báo ngay cho cảnh sát: Khi nghi ngờ bị lừa, cần lưu giữ toàn bộ giao dịch, cung cấp thông tin chính xác để công an kịp thời áp dụng biện pháp phong tỏa khẩn cấp, giảm thiểu rủi ro.

Theo Toutiao