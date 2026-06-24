Cụm từ dự báo thời tiết khiến nhiều người tấm tắc: Đúng là "tiếng Việt bản Premium"

Chỉ sáu chữ xuất hiện trong thông tin dự báo thời tiết gần đây đã khiến không ít người phải dừng lại vài giây suy nghĩ.

"Nắng xuyên qua mây ti tích."

Khi đọc được cụm từ này trong thông tin dự báo thời tiết nhiều người gọi đây là "tiếng Việt bản Premium" bởi cách diễn đạt vừa lạ tai, vừa gợi lên cả một khung cảnh bầu trời thay vì chỉ đơn giản nói "trời có nắng".

Điều thú vị là cụm từ này không phải cách nói văn chương ngẫu hứng mà là một cách mô tả dựa trên thuật ngữ khí tượng chính thức.

Hóa ra "mây ti tích" là tên của một loại mây thật

Theo hệ thống phân loại của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) và quy chuẩn quan trắc khí tượng đang được Việt Nam sử dụng, mây ti tích là tên tiếng Việt của Cirrocumulus (Cc) một trong 10 nhóm mây cơ bản của khí tượng học.

Đây là loại mây tầng cao, thường hình thành ở độ cao khoảng 6 - 12 km trong khu vực nhiệt đới. Đúng như tên gọi, mây ti tích gồm vô số cụm mây trắng rất nhỏ xếp thành từng dải hoặc những gợn sóng trải rộng trên nền trời.

Chính cấu trúc đặc biệt này khiến mây ti tích trở thành một trong những kiểu mây dễ nhận biết nhất. Khi quan sát từ mặt đất, các cụm mây nhỏ xếp đều nhau tạo thành những hoa văn tự nhiên, khiến nhiều người liên tưởng đến vảy cá, mặt nước lăn tăn hay những hạt bông nhỏ trải khắp bầu trời.

Nắng xuyên qua mây ti tích

Trong tiếng Anh, kiểu bầu trời này được gọi là mackerel sky. Nếu dịch sát nghĩa là "bầu trời cá thu", nhưng tên gọi thực chất xuất phát từ việc các cụm mây nhỏ xếp đều nhau, tạo thành những hoa văn gợi liên tưởng đến phần lưng của cá thu. Vì vậy, nhiều tài liệu thường diễn giải thành "bầu trời vảy cá" để người đọc dễ hình dung. Đây cũng là một trong những kiểu bầu trời được nhiều người yêu thiên nhiên và nhiếp ảnh yêu thích vì tạo cảm giác bầu trời có chiều sâu và giàu họa tiết hơn so với một nền trời xanh đơn điệu.

" Nắng xuyên qua mây ti tích" thực chất đang mô tả điều gì?

Nếu chỉ đọc theo cảm nhận, nhiều người sẽ hình dung ánh nắng len qua từng khoảng trống giữa các đám mây. Về mặt khí tượng, cách hiểu này cũng không sai, nhưng bản chất hiện tượng là lớp mây ti tích rất mỏng và nằm ở độ cao lớn, nên vẫn cho phép phần lớn ánh sáng Mặt Trời truyền xuống mặt đất.

Nói cách khác, bầu trời vẫn có mây nhưng người đứng dưới vẫn cảm nhận rõ trời nắng. Ánh sáng không bị che khuất hoàn toàn mà vẫn chiếu qua lớp mây cao, tạo nên khung cảnh vừa có nắng, vừa có những họa tiết mây trắng trải rộng trên nền trời. Đây là lý do các trang dự báo thời tiết sử dụng cụm từ "nắng xuyên qua mây ti tích" thay vì chỉ nói "nắng xen mây". Cách diễn đạt này giúp mô tả chính xác hơn trạng thái của bầu trời và loại mây đang xuất hiện.

Cụm từ này khiến nhiều người nhận ra rằng ngôn ngữ khoa học không hề khô khan. Ngược lại, khi được sử dụng đúng ngữ cảnh, nó có thể vừa truyền tải chính xác thông tin, vừa giúp người nghe hình dung được một trong những khung cảnh đẹp nhất của bầu trời.

Thời tiết sẽ như thế nào khi xuất hiện mây ti tích?

Mây ti tích thường xuất hiện trong những ngày trời vẫn sáng và có nắng, đặc biệt khi khí quyển ở tầng cao xuất hiện các đám mây mỏng. Do lớp mây này khá cao và được cấu tạo chủ yếu từ tinh thể băng, chúng hầu như không tạo mưa rơi xuống mặt đất.

Theo WMO, mây ti tích đôi khi có thể xuất hiện cùng các loại mây cao khác trước khi thời tiết chuyển biến. Tuy nhiên, chỉ riêng việc xuất hiện mây ti tích không phải là dấu hiệu chắc chắn sắp mưa hay sắp có dông, vì chúng có thể xuất hiện trong nhiều điều kiện thời tiết khác nhau.

Không chỉ có mây ti tích, ngành khí tượng còn có cả một "từ điển về mây"

Nếu để ý các bản tin thời tiết, đôi khi sẽ bắt gặp những tên gọi nghe rất lạ nhưng đều là thuật ngữ chuyên ngành đã được chuẩn hóa. Theo Tập bản đồ mây quốc tế (International Cloud Atlas) của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), có hơn 100 dạng mây được ghi nhận, nhưng đều được xếp vào 10 chi mây cơ bản dựa trên hình dạng và độ cao. Trong đó, mây ti, mây ti tích và mây ti tầng thuộc nhóm mây cao, thường hình thành ở độ cao trên 6 km; mây trung tích và mây trung tầng thuộc nhóm mây trung; còn mây tầng, mây tầng tích và mây vũ tầng là các loại mây thấp.

Mây ti (Cirrus): những dải mây mỏng, mềm như sợi

Mây ti tầng (Cirrostratus): lớp mây cao mỏng phủ thành màn

Mây ti tích (Cirrocumulus): các cụm mây nhỏ xếp thành gợn sóng hoặc vảy cá

Mây trung tích (Altocumulus): mây ở tầng trung, các khối mây lớn hơn mây ti tích

Mây trung tầng (Altostratus): Lớp mây màu xám hoặc xanh xám phủ rộng, có thể khiến Mặt Trời hiện lên mờ ảo sau lớp mây

Mây tầng (Stratus): Những lớp mây thấp màu xám phủ khá đồng đều trên bầu trời, trông giống như một màn sương được nâng lên khỏi mặt đất. Loại mây này đôi khi tạo mưa phùn hoặc mưa rất nhỏ.

Mây tầng tích (Stratocumulus): Mây thấp gồm các khối lớn nối liền thành từng lớp, thường xen kẽ khoảng trời quang

Mây vũ tầng (Nimbostratus): Lớp mây dày màu xám sẫm, thường gây mưa hoặc tuyết kéo dài trên diện rộng

Mây tích (Cumulus): Mây tích về cơ bản là những thứ bạn có thể đã học vẽ khi còn nhỏ. Những đám mây bông trắng bồng bềnh có đáy phẳng, thường xuất hiện trong thời tiết đẹp