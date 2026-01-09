Cục Xúc tiến thương mại cảnh báo nóng

Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) vừa phát đi cảnh báo khẩn tới các cơ quan, doanh nghiệp về việc xuất hiện nhiều thông tin mạo danh kêu gọi đóng tiền tham gia gian hàng Hội chợ Mùa Xuân 2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC).

Theo thông tin chính thức từ Cục Xúc tiến thương mại, đến thời điểm hiện tại, Bộ Công Thương và Cục chưa có bất kỳ chủ trương thu phí nào từ các cơ quan, doanh nghiệp liên quan đến Hội chợ Mùa Xuân 2026.

Cục Xúc tiến thương mại nhấn mạnh, khoản thu duy nhất (nếu có) chỉ là tiền đặt cọc 3.000.000 đồng/gian hàng, áp dụng đối với các đơn vị đăng ký chính thức, và chỉ chuyển về tài khoản của Trung tâm Hỗ trợ Xúc tiến thương mại và Đầu tư – đơn vị trực thuộc Cục Xúc tiến thương mại. Ngoài khoản này, không có bất kỳ hình thức thu tiền nào khác.

Trước diễn biến xuất hiện các lời mời, tin nhắn, email hoặc cuộc gọi kêu gọi doanh nghiệp nộp tiền để "giữ chỗ", "xác nhận gian hàng", "ưu tiên vị trí đẹp", Cục Xúc tiến thương mại đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp tuyệt đối cảnh giác, không chuyển tiền khi chưa được xác minh từ kênh chính thức.

Cục cũng lưu ý, doanh nghiệp cần đặc biệt thận trọng với các trường hợp sử dụng tên gọi, logo, danh nghĩa của Bộ Công Thương hoặc Cục Xúc tiến thương mại nhưng cung cấp thông tin tài khoản cá nhân, tài khoản không thuộc đơn vị trực thuộc Cục, hoặc yêu cầu chuyển tiền gấp với lý do "sắp hết hạn".

"Doanh nghiệp chỉ làm việc và thực hiện đăng ký thông qua các đầu mối chính thức do Cục Xúc tiến thương mại công bố. Mọi hình thức kêu gọi đóng tiền ngoài quy định đều có dấu hiệu giả mạo", đại diện Cục Xúc tiến thương mại khuyến cáo.

Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu nghi vấn, Cục đề nghị doanh nghiệp chủ động liên hệ trực tiếp với Cục Xúc tiến thương mại để được xác minh, đồng thời phản ánh kịp thời nhằm tránh rủi ro tài chính và bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.