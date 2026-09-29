Cục Điện ảnh yêu cầu gỡ 1 phim 18+ ngập cảnh nóng khỏi Việt Nam trong 24h

Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) vừa ban hành văn bản chính thức yêu cầu gỡ bỏ ngay bộ phim Playboyy: Trò Đùa Nguy Hiểm (Mùa 1) khỏi các nền tảng trực tuyến tại Việt Nam trong vòng 24 giờ.

Trước tình trạng phổ biến nội dung không phù hợp, vi phạm các quy định pháp luật về điện ảnh trên không gian mạng, Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) vừa ban hành văn bản chính thức yêu cầu Công ty iQIYI International Singapore PTE. LTD gỡ bỏ ngay bộ phim Playboyy: Trò Đùa Nguy Hiểm (Mùa 1) khỏi các nền tảng trực tuyến tại Việt Nam trong vòng 24 giờ.

Ngày 29/9/2026, Cục Điện ảnh đã ban hành Văn bản số 4951/ĐA-VP gửi Công ty iQIYI International Singapore PTE. LTD về việc yêu cầu gỡ bỏ phim Playboyy: Trò Đùa Nguy Hiểm (Mùa 1). Đây là một bước đi kiên quyết và kịp thời trong công tác quản lý nhà nước về điện ảnh, nhằm đảm bảo môi trường không gian mạng lành mạnh, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật truyền thông xuyên biên giới.

Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) vừa ban hành văn bản chính thức gửi tới Công ty iQIYI International Singapore PTE. LTD

Cụ thể, qua công tác quản lý nhà nước về điện ảnh, Cục Điện ảnh nhận được thông tin Công ty iQIYI International Singapore PTE. LTD đang thực hiện phổ biến bộ phim Playboyy: Trò Đùa Nguy Hiểm (Mùa 1) trên không gian mạng tại ứng dụng iQIYI và website của nền tảng tới người sử dụng tại Việt Nam. Đáng chú ý, bộ phim này có độ dài 14 tập và hiện đang được phổ biến tại Việt Nam cho đến tập 14. Trước đó, phía iQIYI tự phân loại và hiển thị mức phân loại phim ở mức T18 (18+), với hàm ý phim được phổ biến đến người xem từ đủ 18 tuổi trở lên. Tuy nhiên, qua quá trình tiến hành kiểm tra, rà soát chuyên môn, cơ quan chức năng đã phát hiện những nội dung vi phạm nghiêm trọng các tiêu chuẩn phổ biến phim tại Việt Nam.

Kết quả kiểm tra từ Cục Điện ảnh cho thấy bộ phim Playboyy: Trò Đùa Nguy Hiểm (Mùa 1) chứa đựng nhiều hình ảnh, âm thanh, lời thoại thô tục. Đặc biệt, tác phẩm này mô tả chi tiết các hành vi tình dục, dâm ô, trụy lạc với thời lượng kéo dài và tần suất diễn ra liên tục, vượt xa các giới hạn cho phép về thuần phong mỹ tục cũng như các quy định pháp luật hiện hành về hoạt động phổ biến phim.

Căn cứ trên kết quả kiểm tra thực tế, Cục Điện ảnh đã quyết định phân loại phim Playboyy: Trò Đùa Nguy Hiểm (Mùa 1) vào mức C - Phim không được phép phổ biến. Hành vi phổ biến bộ phim này đã vi phạm trực tiếp các quy định tại điểm i khoản 1 Điều 9 Luật Điện ảnh năm 2022 về những nội dung bị nghiêm cấm trong hoạt động điện ảnh.

Hình ảnh trong phim (Ảnh: NSX)

Việc để lọt những nội dung có yếu tố dung tục nặng nề xuất hiện trên các nền tảng trực tuyến tại Việt Nam ngoài gây ảnh hưởng xấu đến tâm lý, lối sống của người xem, đặc biệt là thế hệ trẻ, mà còn cho thấy kẽ hở trong công tác tự kiểm duyệt nội dung của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát hành phim xuyên biên giới (OTT). Do đó, sự can thiệp kịp thời từ cơ quan quản lý nhà nước là hoàn toàn xác đáng và nhận được sự đồng thuận cao từ dư luận

Theo văn bản chính thức, Cục Điện ảnh yêu cầu Công ty iQIYI International Singapore PTE. LTD thực hiện nhiệm vụ gỡ bỏ ngay lập tức bộ phim Playboyy: Trò Đùa Nguy Hiểm (Mùa 1) tại địa chỉ website và ứng dụng iQIYI. Thời gian thực hiện việc gỡ bỏ phải hoàn thành trong vòng 24 giờ, kể từ 11h00 Thứ Ba, ngày 29/9/2026. Sau đó phải có Văn bản báo cáo kết quả thực hiện gửi về Cục Điện ảnh trước 12h00 Thứ Tư, ngày 30/9/2026.

Sự việc này tiếp tục là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc đối với các doanh nghiệp, nền tảng phát hành phim trực tuyến nước ngoài khi hoạt động tại thị trường Việt Nam. Các đơn vị buộc phải tuân thủ nghiêm chỉnh hệ thống pháp luật Việt Nam, tôn trọng các giá trị văn hóa truyền thống và các chuẩn mực đạo đức xã hội, thay vì tự ý phổ biến các nội dung độc hại, vi phạm pháp luật nhằm câu view, thu hút lợi nhuận bất chính.