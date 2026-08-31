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Cục CSGT: Tập trung xử lý xe kinh doanh vận tải vi phạm khoảng cách tối thiểu

Thanh Hà
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Cảnh sát giao thông sẽ theo dõi toàn bộ clip các phương tiện không giữ khoảng cách an toàn và chỉ xử những trường hợp lái xe cố ý vi phạm, bám sát đuôi xe liền trước. Trong đó tập trung xử nghiêm xe kinh doanh vận tải - nhóm phương tiện được nhận định là thường xuyên gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, để lại hậu quả rất lớn.

Những đoạn đường có vạch xác định khoảng cách.

Thông tin từ Cục CSGT, qua 5 ngày thực hiện tuyên truyền, xử lý lái xe không giữ khoảng cách an toàn trên đường cao tốc, bước đầu đa phần lái xe tham gia giao thông đã có ý thức giữ khoảng cách an toàn với xe liền trước.

Về việc xử phạt, Cục CSGT cho biết đã bố trí lực lượng theo dõi toàn bộ clip hình ảnh các phương tiện không giữ khoảng cách an toàn và chỉ xử lý một số trường hợp lái xe cố ý không giữ khoảng cách, bám sát đuôi xe liền trước (chủ yếu là xe kinh doanh vận tải).

Lực lượng chức năng tập trung xử lý xe kinh doanh vận tải - nhóm phương tiện nhận định thường xuyên gây ra những vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, hậu quả rất lớn. Đối với xe cá nhân, lực lượng chức năng tập trung tuyên truyền, hướng dẫn để người dân nắm được việc giữ khoảng cách an toàn.

Cục CSGT nhấn mạnh, việc xử lý xe không giữ khoảng cách an toàn được thực hiện tại những đoạn đường đủ điều kiện. Đây là những đoạn đường có biển báo và vạch kẻ đường về khoảng cách đúng quy định.

Đơn vị lấy tuyên truyền, giáo dục ý thức của người lái xe phải tuân thủ quy định về tốc độ và khoảng cách trên đường là chính. Để mỗi lái xe coi đó là phản xạ có điều kiện, là thói quen khi đi đường.

Theo thống kê sơ bộ, lực lượng chức năng đã xử lý hơn 20 trường hợp, chủ yếu là lái xe khách vi phạm quy định về giữ khoảng cách an toàn.

Cục CSGT nói về việc giữ khoảng cách trên cao tốc: "Mục tiêu cao nhất không phải là xử phạt thật nhiều"
Tags

cục CSGT

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