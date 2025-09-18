Cục CSGT ra thông báo nóng, áp dụng từ hôm nay

Cục CSGT cho biết, bắt đầu từ 7h30 hôm nay (18/9), đơn vị triển khai công tác hướng dẫn, phân luồng, điều tiết lại giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc có 2 làn xe chạy cùng chiều thuộc tuyến Bắc - Nam.

Các tuyến cao tốc được triển khai gồm: Nội Bài - Lào Cai, Hải Phòng - Móng Cái, Bắc Giang - Lạng Sơn, Cầu Giẽ - Cao Bồ, Đà Nẵng - Quảng Ngãi, TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, TP Hồ Chí Minh - Trung Lương.

Theo đó, lực lượng CSGT làm nhiệm vụ trên các tuyến sẽ hướng dẫn, điều tiết xe khách loại từ 29 chỗ và ô tô tải trên 7,5 tấn trở lên đi vào làn bên phải theo chiều đi của phương tiện (làn có tốc độ thấp hơn).

Đối với làn còn lại, sát dải phân cách giữa đường sẽ dành cho xe con, xe tải dưới 7,5 tấn và xe khách dưới 29 chỗ hoạt động.

Theo Cục CSGT, việc này nhằm ngăn ngừa tình trạng phương tiện chạy chậm, bám làn trái gây ùn ứ giao thông, giảm hiệu quả khai thác đường bộ đồng thời ngăn ngừa, làm giảm tai nạn giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.