Duy Anh |

Cục CSGT khẳng định, Nghị định 168/2024 vẫn đang có hiệu lực và các mức xử phạt giữ nguyên, không có việc điều chỉnh tăng như một số trang mạng xã hội thông tin.

Ngày 30/1, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, thời gian gần đây trên mạng xã hội xuất hiện bài viết cho rằng mức phạt nồng độ cồn được điều chỉnh tăng mạnh trong năm 2026, đơn vị đã xác minh, làm rõ thông tin.

Về vấn đề này, đại diện Cục CSGT cho hay, một số trang mạng đã đăng tải nội dung liên quan đến Nghị định 168/2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, cho rằng các quy định này sẽ được điều chỉnh tăng mạnh trong năm 2026.

Cũng theo các thông tin lan truyền trên mạng xã hội, mức phạt nồng độ cồn đối với các phương tiện giao thông, từ xe máy, ô tô đến xe đạp, sẽ có sự điều chỉnh đáng kể.

Cục CSGT ra thông báo nóng - Ảnh 1.

Các mức xử phạt về nồng độ cồn vẫn đang có hiệu lực tại Nghị định 168/2024 (Ảnh: Cục CSGT).

Tuy nhiên, đại diện Cục CSGT khẳng định, hiện Nghị định 168/2024 vẫn đang có hiệu lực và giữ nguyên các mức xử phạt, không có việc điều chỉnh tăng như một số trang mạng đã thông tin.

