Cục CSGT lên tiếng về clip "ma che mắt" loạt tài xế vượt đường ray tàu hỏa khi chuông báo

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị về việc xác minh thông tin phản ánh trên mạng xã hội đăng lúc 18h2' ngày 10/3 trên trang Facebook "TinMoi.vn" với nội dung "Ma che mắt…", Đội 2 – Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường sắt, Cục Cảnh sát giao thông đã khẩn trương thu thập tài liệu, làm rõ vụ việc.

Qua xác minh, đoạn clip dài 2 phút 29 giây được ghi hình vào khoảng 6h51' ngày 4/3 tại chắn đường ngang Km1684+120, khu gian Trảng Bom – Hố Nai, thuộc phường Hố Nai, tỉnh Đồng Nai. Đây là đường ngang có người gác, được trang bị hệ thống chuông, đèn tín hiệu tự động và bố trí nhân viên trực 24/24 giờ theo đúng quy định.

Clip: Cục CSGT.

Theo dữ liệu trích xuất, vào lúc 6h36' cùng ngày, tàu hàng ASY2 chạy hướng TP HCM – Hà Nội đã lưu thông qua vị trí trên. Trước khi tàu qua, nhân viên gác chắn đã thực hiện đầy đủ quy trình nghiệp vụ: kéo rào chắn, bật tín hiệu cảnh báo, không cho người và phương tiện đi vào khu vực đường ngang nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho đoàn tàu.

Do thời điểm trên trùng với giờ cao điểm buổi sáng, lưu lượng phương tiện tăng cao, phải dừng chờ tàu qua nên xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ 2 bên rào chắn. Sau khi đoàn tàu lưu thông an toàn, nhân viên gác chắn mở rào để phương tiện tiếp tục di chuyển; tuy nhiên, do lượng phương tiện lớn nên tình trạng ùn ứ vẫn còn kéo dài.

Thời điểm người dân quay clip và đăng tải lên mạng xã hội là sau khi đoàn tàu đã qua khoảng 15 phút. Trong suốt quá trình xảy ra ùn ứ, nhân viên gác chắn đã phối hợp với người dân tích cực điều tiết, phân luồng giao thông để nhanh chóng giải tỏa phương tiện, bảo đảm an toàn cho các chuyến tàu tiếp theo.

Kết quả xác minh cho thấy, clip đăng tải trên mạng xã hội chỉ phản ánh một phần diễn biến sự việc, không thể hiện đầy đủ toàn bộ quá trình trước, trong và sau khi đoàn tàu qua đường ngang. Nhân viên gác chắn đã thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ; tình trạng ùn ứ xuất phát từ lưu lượng phương tiện tăng cao vào giờ cao điểm.

Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục khảo sát thực tế khu vực trên để đề xuất giải pháp khắc phục, hạn chế ùn tắc, bảo đảm an toàn giao thông đường sắt và đường bộ.



