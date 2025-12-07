HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Cục CSGT đã cấp giấy phép lái xe mới màu hồng: Có bắt buộc đổi ngay trong năm nay?

Duy Anh |

GPLX mẫu mới được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế với nhiều tính năng bảo mật cao, theo quy định, người dân có cần đổi sang mẫu mới ngay không?

Đặc điểm của mẫu giấy phép lái xe mới

Giấy phép lái xe là một tài liệu (in bằng tiếng Việt và tiếng Anh). Phôi giấy phép lái xe được làm bằng vật liệu PET hoặc vật liệu có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương, có hoa văn màu hồng và các ký hiệu bảo mật, có kích thước 85,6 x 53,98 x 0,76 mm

Mặt trước GPLX mẫu mới hiển thị:

- Dòng chữ “GIẤY PHÉP LÁI XE / DRIVER’S LICENSE” và “Số / No.” màu đỏ.

- Ảnh thẻ người chủ sở hữu chụp nền xanh da trời, in trực tiếp.

- Có lớp màng phủ bảo an chống giả.

- Thông tin gồm: số GPLX, họ và tên chủ sở hữu, ngày sinh, quốc tịch, ngày cấp, ngày hết hạn, cơ quan cấp, nơi cư trú, hạng bằng.

Cục CSGT đã cấp giấy phép lái xe mới màu hồng: Có bắt buộc đổi ngay trong năm nay? - Ảnh 1.

Mặt trước của giấy phép lái xe (Ảnh: VGP).

Mặt sau GPLX mẫu mới hiển thị:

- Các loại xe được phép điều khiển (ghi rõ song ngữ Việt - Anh).

- Ngày trúng tuyển, mã QR để quét và giải mã thông tin nhanh, liên kết với hệ thống dữ liệu tại Cục CSGT.

- In rõ hạng GPLX mà người lái xe được phép điều khiển, điều kiện hạn chế và mã số hạn chế của giấy phép lái xe.

Cục CSGT đã cấp giấy phép lái xe mới màu hồng: Có bắt buộc đổi ngay trong năm nay? - Ảnh 2.

Mặt sau của giấy phép lái xe (Ảnh: VGP).

Có bắt buộc đổi sang giấy phép lái xe mới?

Trao đổi với tờ Thanh niên, Thượng tá Trịnh Thủy Chung, Trưởng phòng Sát hạch, quản lý người lái xe (Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết, căn cứ khoản 1 Điều 89 luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ thì giấy phép lái xe được cấp trước ngày 1.1.2025 được tiếp tục sử dụng theo thời hạn ghi trên giấy phép lái xe.

Do đó, đối với giấy phép lái xe đến hạn và có nhu cầu đổi, cấp lại sẽ được đổi theo mẫu mới theo quy định của Bộ Công an.

Như vậy, người dân đang sử dụng bằng lái cũ mà còn thời hạn thì được tiếp tục sử dụng, không phải đổi bằng lái mới màu hồng.

Những trường hợp nào bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe?

Cục CSGT đã cấp giấy phép lái xe mới màu hồng: Có bắt buộc đổi ngay trong năm nay? - Ảnh 3.

