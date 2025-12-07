HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Bắt, khám xét nơi ở của người phụ nữ liên tục thay quần áo, đột nhập vào ký túc xá

Duy Anh |

Đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, liên tục thay quần áo, balo nhằm qua mắt lực lượng chức năng khi thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Ngày 7/12, Công an phường An Đông, TP.HCM thông tin, đơn vị đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM bắt giữ người phụ nữ gây ra loạt vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Trước đó, vào ngày 27/11, Công an Phường An Đông nhận tin trình báo về vụ việc 4 bạn lưu học sinh Lào bị kẻ gian trộm cắp tài sản tại ký túc xá.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 7 giờ 30 ngày 24/11. Lúc này, một đối tượng nữ không rõ lai lịch vào khuôn viên ký túc xá Trường Dự bị Đại học TP.HCM liên tiếp lẻn đến các phòng ở và lấy trộm nhiều tài sản của sinh viên.

Bắt, khám xét nơi ở của người phụ nữ liên tục thay quần áo, đột nhập vào ký túc xá - Ảnh 1.

Đối tượng chỉ nơi lấy trộm tài sản (Ảnh: Công an phường An Đông).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã nhanh chóng khoanh vùng, xác định đặc điểm và hành tung của đối tượng.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an phát hiện đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, liên tục thay quần áo, balo nhằm qua mắt lực lượng chức năng.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên N.Th.O (SN 1992, thường trú tỉnh Đồng Tháp) và thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản gồm 1 máy tính, 1 điện thoại iPhone cùng 9 triệu đồng, 100 USD cùng nhiều tài sản khác.

Đối tượng còn khai nhận đã thực hiện một số vụ trộm khác. Khám xét chỗ ở của đối tượng tại phường Bình Hưng Hoà, cảnh sát thu giữ tài liệu quan trọng có liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản.

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại