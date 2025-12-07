Thi hành quyết định bắt tạm giam nhân viên Trần Hồng Huy

Sáng 7/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết đã thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Hồng Huy (35 tuổi, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kết quả điều tra xác định, Huy là nhân viên của một công ty chuyên phân phối các sản phẩm sữa và hàng tiêu dùng, lợi dụng kẽ hở trong quy trình tạo, phê duyệt và giao nhận hàng trên hệ thống, Huy đã tạo đơn hàng khống, tuồn hàng ra ngoài chiếm đoạt hơn 650 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đã thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Hồng Huy (Clip: Công an TP Đà Nẵng).

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ.







