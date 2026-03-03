HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Cục CSGT cảnh báo nóng liên quan đến Giấy phép lái xe

Duy Anh |

Cục CSGT khuyến cáo người dân nên cảnh giác trước thủ đoạn của các cò làm giấy tờ trên mạng, trong đó có việc cấp đổi GPLX để tránh "tiền mất tật mang".

Ngày 3/3, Cục CSGT cho biết, thông qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, đơn vị nghiệp vụ thuộc Cục CSGT phát hiện tài khoản Tiktok "Bằng Lái Xe Ngọc Oanh" đăng tải các clip có nội dung "hỗ trợ thực hiện cấp đổi GPLX ôtô online cho người dân với mức phí 600 nghìn đồng" và "hỗ trợ tra cứu, trích lục thông tin GPLX thẻ giấy được cấp sau năm 2000 tại Sở Giao thông vận tải cho cá nhân có nhu cầu với mức phí 300 nghìn".

Qua đó đã xác định được chủ tài khoản Tiktok là bà Đinh Thị O .(sinh năm 1987; quê quán: Lục Nam, Bắc Ninh; hiện đang sinh sống tại Hoàng Mai, Hà Nội) đang làm việc tại xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 27/2, tại trụ sở Công an xã Lục Nam, Tổ công tác của Cục CSGT đã làm việc trực tiếp với bà O. là chủ tài khoản mạng xã hội Tiktok.

Bà Đinh Thị O. đăng tải các clip có nội dung "hỗ trợ thực hiện cấp đổi GPLX ôtô online cho người dân (Ảnh: Cục CSGT).

Qua làm việc, bà O. thừa nhận toàn bộ các nội dung trong các clip là không đúng sự thật, nhằm mục đích tạo sự tin tưởng, tăng tương tác, câu view, câu like cho tài khoản Tiktok; nhận thức hành vi của mình đã làm ảnh hướng đến uy tín của lực lượng CSGT.

Bà O. kết gỡ bỏ toàn bộ các clip có nội dung sai sự thật trên các nền tảng mạng xã hội của mình và không tái phạm.

Căn cứ kết quả xác minh, Công an xã Lục Nam đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra Quyết định xử phạt đối với bà Đinh Thị O. về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân" theo quy định với mức phạt 7,5 triệu đồng.

