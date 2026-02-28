Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mới gây mưa rào, trời chuyển rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ hôm nay (28/2) đến ngày 2/3, Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng.

Dự báo từ đêm 2-6/3, khu vực này khả năng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông do tác động của đợt không khí lạnh mới tràn về.

Từ 3/3, Bắc Bộ trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi trời rét, từ 4-5/3, trời chuyển rét.

Ảnh minh họa (nguồn: Truyền hình Quảng Ngãi).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 28/2 và ngày 1/3

Thời tiết Hà Nội đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 22-31 độ.

Phía Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 19-33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 20-31 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 20-32 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 22-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều và tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 19-31 độ.

Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 22-34 độ.