Cuba vừa đón tin cực vui từ Trung Quốc

Cuba tiếp tục nhận viện trợ quan trọng từ Trung Quốc.

Cuba ngày 13/8 tiếp nhận 15.000 tấn gạo viện trợ từ Trung Quốc, trong bối cảnh quốc gia Caribe đang đối mặt với nhiều khó khăn về lương thực và năng lượng.

Lô gạo này nằm trong gói viện trợ khẩn cấp 60.000 tấn do Chính phủ Trung Quốc dành cho Cuba. Theo thông tin được công bố tại lễ bàn giao, đây là một trong những chương trình viện trợ lương thực quy mô lớn nhất mà Trung Quốc dành cho Cuba trong những năm gần đây.

Phó Thủ tướng Cuba Oscar Pérez-Oliva Fraga cho biết các lô gạo viện trợ trước đó đã được phân phối tới các tỉnh trên cả nước, phục vụ người dân cũng như các trường học, bệnh viện, nhà hộ sinh và viện dưỡng lão.

Việc tiếp nhận lô gạo mới diễn ra trong thời điểm Cuba tiếp tục chịu sức ép về nguồn cung lương thực. Gạo là một trong những mặt hàng thiết yếu đối với người dân nước này, trong khi năng lực sản xuất trong nước còn hạn chế.

Không chỉ hỗ trợ lương thực, Trung Quốc cũng đang cung cấp cho Cuba các thiết bị năng lượng tái tạo nhằm góp phần giải quyết tình trạng thiếu điện.

Chỉ vài ngày trước khi nhận lô gạo mới, Cuba đã tiếp nhận đợt thứ hai gồm 5.000 hệ thống điện mặt trời từ Trung Quốc. Đây là một phần trong chương trình hỗ trợ năng lượng do Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Trung Quốc (CIDCA) quản lý.

Theo thông tin từ phía Cuba, các hệ thống điện mặt trời này sẽ được triển khai tại 169 địa phương, tập trung vào các khu vực nông thôn và vùng sâu, vùng xa. Thiết bị cũng được sử dụng để bổ sung nguồn điện cho các cơ sở y tế, cơ sở chăm sóc trẻ em, chi nhánh ngân hàng và một số dịch vụ thiết yếu.

Đây là đợt viện trợ thứ hai của Trung Quốc dành cho Cuba trong lĩnh vực điện mặt trời. So với lô thiết bị được cung cấp năm ngoái, hệ thống mới có công suất cao hơn, đạt 3,6 kWh. Dung lượng lưu trữ cũng được nâng lên 14,3 kWh, gấp đôi so với lô trước.

Việc nâng công suất phát điện và khả năng lưu trữ được kỳ vọng giúp thiết bị hoạt động hiệu quả hơn trong điều kiện hệ thống điện Cuba đang gặp nhiều khó khăn.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba Oscar Pérez-Oliva Fraga đánh giá sự hỗ trợ của Trung Quốc có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh tình hình năng lượng tại nước này đang phức tạp.

Theo ông, các hệ thống điện mặt trời không chỉ giúp cải thiện khả năng tiếp cận điện của người dân tại những khu vực xa xôi mà còn hỗ trợ duy trì hoạt động của các cơ sở thiết yếu.

Các chương trình viện trợ về lương thực và năng lượng diễn ra trong thời gian gần nhau cho thấy phạm vi hợp tác giữa Cuba và Trung Quốc đang mở rộng từ hỗ trợ nhu yếu phẩm sang các giải pháp phục vụ hạ tầng năng lượng.

Đối với Cuba, việc bổ sung nguồn điện mặt trời cũng được xem là một phần trong nỗ lực tăng khả năng tiếp cận năng lượng và thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang các nguồn năng lượng tái tạo.

Theo Granma