Cuba nhận món quà lớn từ một nước châu Á: Phát triển 'nhanh top đầu thế giới'

Món quà có ý nghĩa quan trọng đối với Cuba trong lúc này.

Món quà từ Trung Quốc

Chính phủ Trung Quốc vừa chuyển giao đợt viện trợ thứ hai gồm 5.000 tấm pin năng lượng mặt trời cho dự án điện khí hóa nông thôn ở Cuba. Các thiết bị này sẽ được phân phối khắp 169 thành phố trực thuộc trung ương của quốc đảo vùng Caribe, PV Magazine thông tin ngày 10/8/2026.

Sau khi nhận được khoản viện trợ, Bộ Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba đã thông báo trên mạng xã hội rằng 5.000 tấm pin năng lượng mặt trời này sẽ cung cấp điện sạch cho các hộ gia đình vùng sâu vùng xa và hỗ trợ các dịch vụ thiết yếu, bao gồm các trung tâm y tế và cơ sở y tế khẩn cấp, nhà trẻ, trại trẻ mồ côi và chi nhánh ngân hàng.

Ảnh về con người, văn hóa Cuba. Nguồn: Folklife Magazine

Bộ này cũng giải thích rằng các tấm pin quang điện này, do Cơ quan Hợp tác Phát triển Trung Quốc quản lý, có công suất đầu ra cao hơn so với các tấm pin năng lượng mặt trời do Trung Quốc trao năm 2025.

Cụ thể, mỗi tấm pin có công suất đầu ra 3,6 kW; và tăng gấp đôi dung lượng lưu trữ năng lượng lên 14,3 kWh.

Điều này có nghĩa, lô hàng mới gồm 5.000 tấm pin sẽ có tổng 18 MW điện mặt trời phân tán và 71,5 MWh dung lượng lưu trữ kết hợp, PV Magazine cho biết.

Trong lần viện trợ thứ nhất, Trung Quốc trao 5.000 tấm pin điện mặt trời công suất 2 kW, chủ yếu dành cho các hộ gia đình biệt lập ở vùng nông thôn phía đông Cuba và các khu vực bị ảnh hưởng bởi cơn bão Melissa. Công ty Điện lực Anh (Electric Union) đã bắt đầu lắp đặt 5.000 tấm pin trong lần viện trợ đầu tiên ngay trong năm 2026: Trong đó, 2.671 thiết bị được phân bổ cho các trung tâm thiết yếu trong các đô thị, và 2.329 thiết bị còn lại cho các hộ gia đình biệt lập, bao gồm cả một số hộ chưa từng có điện trước đây. Đây là các hệ thống điện độc lập được thiết kế để duy trì mức tiêu thụ năng lượng cơ bản trong trường hợp mất điện.

Cuba thực hiện cuộc cách mạng năng lượng mặt trời nhanh top đầu thế giới

Viện nghiên cứu năng lượng Ember (Anh) hồi tháng 5/2026 cho biết, Cuba đang thực hiện một trong những cuộc cách mạng năng lượng mặt trời nhanh nhất thế giới, với sự hỗ trợ từ Trung Quốc.

"Cuba đang thiếu dầu. Giờ đây, nước này trông chờ vào năng lượng mặt trời với sự hỗ trợ từ Trung Quốc", tờ Wall Street Journal (Mỹ) ngày 8/8 nhận định tương tự.

Ảnh gốc: WSJ

Cuba đã xây dựng ít nhất 41 công viên năng lượng mặt trời quy mô trung bình và 18 công viên quy mô nhỏ hơn trong 2 năm qua. Chính quyền dự kiến nâng tổng số trang trại điện mặt trời quy mô vừa lên 92 cơ sở vào năm 2028, theo RenewAtlas, một cơ sở dữ liệu theo dõi các dự án năng lượng mặt trời và hình ảnh vệ tinh.

Và Trung Quốc trở thành nhà cung cấp thiết bị chính cho chiến dịch này.

Không chỉ thực hiện các khoản viện trợ bằng hiện vật (tấm pin năng lượng mặt trời), mà kim ngạch xuất khẩu tấm pin mặt trời từ Trung Quốc sang Cuba đã vọt từ 3 triệu USD (năm 2023) lên 117 triệu USD (năm 2025), cùng với sự gia tăng mạnh mẽ trong nguồn cung hệ thống pin lưu trữ, Viện Ember thông tin.

Chính phủ Cuba cho biết, năng lượng mặt trời hiện đáp ứng khoảng 10 % nhu cầu điện năng của quốc gia. Đầu năm 2025, tỷ lệ này chỉ là 3%.

Để giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch cũng như tăng cường tự chủ năng lượng sạch, Cuba đặt mục tiêu đến năm 2030, nguồn năng lượng tái tạo sẽ chiếm 24% tổng sản lượng điện.

Cuba nằm ở khu vực Caribe, trong vành đai nhiệt đới của Bắc bán cầu. Vị trí gần đường xích đạo này khiến góc chiếu của ánh nắng mặt trời gần như vuông góc quanh năm, mang lại cường độ bức xạ mặt trời cao và ổn định [Bức xạ mặt trời trung bình đạt khoảng 5-5,5 kWh/m²/ngày; với tổng số giờ nắng trong năm dao động khoảng 1.800-2.500 giờ tùy khu vực].

Tham khảo: PV Magazine, The Wall Street Journal